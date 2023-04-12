الحكومة تتحرّك لمعالجة الملف البيئي بالتعاون مع أوربا

سعي مشترك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الحنطة وإلغاء الإستيراد

بغداد – الزمان

ديالى – الزمان

اكدت وزارة التجارة، بلوغ إنتاج الحنطة خلال الموسم الجاري اربعة ملايين طن، واشارت الى ان الحنطة لهذا العام ستغطّي اكثر من 85 بالمئة من احتياج العراق.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (نسبة انتاج الحنطة كانت اكثر من مليونين في العام الماضي، ويحتاج العراق الى اربعة ملايين و600 الف طن، مايستدعي الاستيراد لسد الحاجة الفعلية بنسبة 40 بالمئة)، مبيناً ان (الحكومة اشترت الحنطة المحلية بمبلغ 850 الف دينار للطن الواحد، والحنطة الأسترالية بمقدار 650 الف للطن، ما شجّع الفلّاح على الزراعة، تزامناً مع غزارة الامطار نهاية الموسم الشتوي التي دعمت زيادة المساحات المزروعة من الحنطة)، واوضح ان (الوزارة توقعت انتاج اربعة ملايين من الحنطة المحلية، واحتياج 600 الف طن).

واضاف ان (العراق يلجئ الى استيراد الحنطة الصلبة من استراليا وكندا وامريكا، نظراً للحاجة).

وكشفت الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، عن قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الحنطة والاكتفاء بالانتاج الذاتي. وقال المدير العام للشركة، حيدر الكرعاوي، في تصريح امس ان (وزارتي التجارة و الزراعة، اتفقا على تعزيز التعاون المشترك قبل بداية الموسم لتسهيل عملية تسليم الفلاحين لمستحقاتهم من المحاصيل المُسوقة، وحل المعوقات الاخرى).

مشيراً الى (تسلم اربعة ملايين طن من الحنطة خلال العام الجاري بعد تسوية مستحقات الفلاحين وفك تعيقدات عملهم)، واوضح ان (الحكومة جادة في في دعم واقع الفلاح عبر منحهم حقوقهم وزيادة الانتاج المحلي)، منوهاً الى (شراء محصول الحنطة من الفلاحين الذين زرعوا ووفرا البذور والسماد بالدعم الذاتي).

ايام قليلة

على صعيد متصل، توقعت وزارة الزراعة، انخفاض اسعار اللحوم الحمراء خلال الايام القليلة المقبلة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في الاسواق المحلية، ابرزها تسهيل نقل الماشية الحية بين المحافظات والإقليم، واستيراد اللحوم من البلدان المحددة بإعتماد النشرة الصادرة من منظمة الصحة الحيوانية العالمية).

لافتاً الى (ارتفاع الاسعار بسبب زيادة الطلب بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، فضلاً عن عزوف مربّيها عن بيعها). وافصح رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، رعد التميمي، طرح ستة ملفات هامة امام وزير الزراعة عباس العلياوي، مؤكداً تعهد الوزير بدعم زراعة ديالى.

وقال التميمي في تصريح امس ان (العلياوي بحث مع حكومة ديالى المحلية، ستة ملفات حيوية ابرزها ازمة الجفاف وسبل انعاش قطاع الزراعة وضمان حقوق الفلاحيين في موسم تسويق المحاصيل، فضلاً عن طرح ملف تعويضات فيضانات 2019)، وتابع التميمي ان (الوزير تعهد بدعم ملف الزراعة بديالى، فيما يخص انعاش البساتين واستخدام الامكانيات كافة لتوفير المياه، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية).

من جهة اخرى بحث وزير البيئة نزار ئاميدي، مع السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغن، اطر التعاون في ملف التغير المناخي وازمة المياه. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا التعاون المشترك في مواجهة اثار التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الخضراء والمشكلات التي تواجه قطاع المياه)، مبيناً ان (اهمية مشاركة العراق في المؤتمر الذي سيُعقد في دبي لطرح الملف البيئي على المجتمع الدولي).

واشار الى ان (الوزير دعا الى الاهتمام بهذه القضية وتقديم كندا الدعم للعراق في مواجهة مشكلة التغيرات المناخية والجفاف)، مؤكداً (اهتمام الحكومة بوضع حلول ومعالجات لأزمة المياه ومعالجة التلوث البيئي والمضي بتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة في التكنولوجيا الحديثة واستغلال الغاز المصاحب وتقليل الانبعاثات للوصول الى خفض الانبعاثات ضمن وثيقة المساهمات الوطنية العراقية بحلول 2030)، واضاف ان (السفير ابدى اهمية دعم العراق في مواجهة التغير المناخي والانتقال الى بلد مستدام).

واوضح ئاميدي ان البرنامج الحكومي شمل تنفيذ مشاريع معالجة اثار التغيرات المناخية وازمة المياه والتصحر وانشاء المدن المستدامة. وذكر البيان انه (استعرض التحديات البيئية التي تواجه البلاد خلال اجتماعه السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفاردستروم)، لافتاً الى ان (الحكومة باشرت واقعياً في تنفيذ المعالجات السريعة والمستقبلية لمشكلات التغير المناخي وازمة المياه التي باتت تهدد الواقع البيئي والمعيشي و المجتمعي).

طاقات متجددة

مشدّداً على (اللجوء الى طرق الزراعة الحديثة والادارة الرشيدة للمياه ، واستخدام الطاقات المتجددة واستغلال الغاز المصاحب، الى جانب تنفيذ مشاريع عملية ذات معالجة حقيقية لملف المياه)، واضاف ان (الوزير استعرض قضية المدن الجديدة المُستدامة والمضي في بناء 15 مدينة جديدة صديقة للبيئة في 15 محافظة عن طريق زيادة المساحات الخضراء ومشاريع تدوير النفايات واستخدام الطاقات المتجددة)، من جهتها نوهت السفيرة الى (ضرورة متابعة الجهود المبذولة في الملف البيئي بالعراق ودعمها من قِبل المجتمع الدولي للخروج من مشكلة المناخ والتحول نحو الاقتصاد الاخضر).

في غضون ذلك ، اكد ئاميدي اهمية ادراج البعد البيئي في الخطط الوطنية والستراتيجيات والتركيز على نقل التكنولوجيا لقطاعات المياه والزراعة لاحداث تنوع اقتصادي وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الاخضر اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي جددت دعمها للعراق خلال اجتماع مشترك. واكد في بيان امس ان (ضرورة استمرار مواجهة التحديات الحقيقية في المجال البيئي، وتعزيز التعاون من قِبل المنظمات الدولية للتركيز على قطاعي التكيّف والتخفيف من التغيرات المناخية)، واشار الى (اهمية دور الصليب الاحمر والاجراءات المُتخذة بشان تنفيذ مشاريع البيئة).