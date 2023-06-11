سعي حكومي لتخصيص 500 ألف أرض سكنية مدعومة خدمياً للمواطنين

بغداد – الزمان

اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان الحكومة تسعى لتوزيع 500 الف قطعة سكنية بين المستحقين في بغداد والمحافظات، بعد استحداث التصاميم الأساسية للمدن السكنية الجديدة. وقال المتحدث بإسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مشروع مدينة الصدر الجديدة احد اهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي اولت الحكومة لها اهتماماً بالغاً في البرنامج الوزاري لدعم الشرائح الفقيرة واصحاب الدخل المحدود في قطاع السكن، لاسيما مع ارتفاع اسعار الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية)، مبيناً ان (المشروع تم توقيع عقده أمس من قِبل امانة بغداد مع الشركة الاستشارية التي ستأخذ على عاتقها وضع التصاميم الأساسية للمشروع خلال خمسة اشهر، ثم تُعرض على اللجنة العليا بإشراف رئيس الوزراء محمد السوداني).

دعم حكومي

واضح ان (مدينة الصدر الجديدة ستكون مشروعاً متكاملاً يشمل محطات تحلية المياه وخطوط الانترنيت والشبكات الكهربائية والابنية المدرسية والمراكز الصحية والتسوق والأماكن الترفيهية وشبكات طرق متكاملة)، لافتاً الى ان (المدن السكنية ستكون مدعومة حكومياً بقروض ميسرة من قِبل المصارف للمواطنين)، واضاف ان (الحكومة تسعى لتوزيع 500 الف اراضي سكنية مخدومة بين المستحقين في بغداد والمحافظات). وكشف سفير السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، عن بناء نحو اكثر من 6 الاف منزل واكبر مركز للتسوق في بغداد. وذكر بيان امس ان (البلدين اتفقا على تمويل المشروع نحو مليار دولار، حيث سيضم 4 الاف شقة واكثر من الفي فيلا الى جانب اكبر مركز تسوق).

على صعيد متصل، اعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن المصادقة على امر الغيار الخاص بمدخل بغداد الموصل التاجي. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الجهات الفنية صادقت على أمر الغيار رقم 2 لمشروع توسعة وتأهيل مدخل بغداد موصل بمسافة 33 كيلومتراً لممري الذهاب والإياب للعاصمة، استناداً الى موافقة مجلس الوزراء الاقتصادي على ماجاء بكتاب وزارة التخطيط دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، المتضمن زيادة كلفة المشروع ليشمل تطوير بدل مشروع الصيانة المحال سابقاً حسب رؤية رئيس الوزراء)، مؤكداً ان (المشروع سيكون بمواصفات خط سريع يليق بمكانة العاصمة، عبر توسعة الطريق واضافة اربعة جسور فوقية و 17 جسر مشاة، وتغيير نوعية الرصف من اكساء إسفلتي إعتيادي الى رصف كونكريتي حديث ذو طبقتين اسفلت مُحسنة بالبوليمر)، لافتاً الى (توجيهات السوداني بإنجاز مداخل بغداد بالتوقيتات المحددة لاسيما مدخل موصل بغداد). واوضح العطا، ان مشروع ماء الطارمية وصلت نسبة إنجازه الى اكثر من 82 بالمئة. وبحسب البيان فإن (الملاكات الفنية لمديرية ماء بغداد قطعت تقدمت في اعمال المشروع بطاقة تشغيلية 8 الاف متر مكعب بالساعة)، منوهاً الى (دعم المشروع توفير الماء الصالح للشرب لناحيتي المشاهدة والعبايجي والشيخ حمد ومناطق قضاءي الطارمية والتاجي)، واضاف ان (الأعمال الجارية تتضمن إنشاء ثمانية احواض ترسيب ومحطة للسحب الواطئ والدفع العالي واحواض مزج، وخزان ارضي وكيميائي ومضخات المائية، فضلاً عن اعمال الربط بين البنايات ومد الأنابيب والشبكات لإتمام المشروع بالكامل). ودشنت المحافظة مشروع خط الطوارئ لمعالجة شح المياه في النهروان، بحسب المحافظ. وذكر البيان ان (المشروع دخل الخدمة الفعلية لتزويد ناحية النهروان بالماء الصافي، ومعالجة ملف شح المياه في المنطقة).

واوضح ان (الملاكات الفنية لمديرية ماء المحافظة، انهت اعمال المشروع المتضمن نصب محطة الماء الخام بطاقة الفين متر مكعب بالساعة في منطقة الزعفرانية على ضفاف نهر دجلة، وإنشاء خط ناقل للمياه بطول 18 كيلومتراً، يصل الى بحيرة النهروان في تقاطع 9 نيسان)، مشيراً الى (بدء ضخ كميات المياه الى مناطق النهروان، بعد التشغيل التجريبي).