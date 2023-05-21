سعوديان أحدهما سيدة ينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية

{ كاب كانافيرال (أ ف ب) – من المؤمل ان تكون مساء امس الاحد انطلقت مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” إلى محطة الفضاء الدولية مع أول سعوديين أحدهما سيدة، يتوجهان إلى هذا المختبر الطائر. ويقل صاروخ “فالكون 9” من إنتاج “سبيس اكس” ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.ويضم الطاقم أيضا بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.وسيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصل إليها الإثنين حوالى الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش. وقالت ريانة برناوي التي درست العلوم في مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الجاري أنه “من دواعي سروري وشرف كبير لي أن أكون أول رائدة فضاء سعودية وأن أمثل المنطقة”. وأكدت أنها متحمسة للتحدث مع أطفال من محطة الفضاء الدولية. وقالت إن “رؤية وجوههم عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم للمرة الأولى أمر مثير للاهتمام”.وفي حياته العادية، يعمل علي القرني طيارا حربيا. وقال “كان لدي دائما شغف لاستكشاف المجهول وتأمل السماء والنجوم”، معتبرا أن “هذه فرصة رائعة بالنسبة لي لمتابعة هذا الشغف وللتحليق بين النجوم هذه المرة”.وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء في الماضي، بينما شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في مهمة أمريكية فــي 1985. ويفترض أن يجري أفراد الطاقم الأربعة حوالى عشرين تجربة أثناء إقامتهم تتعلق واحدة منها بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.