سعد‭ ‬البزاز‭ ‬يؤكد‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬التطلع‭ ‬لضمان‭ ‬الحريات‭ ‬العامة

روما‭ ‬ـ‭ ‬الزمان

استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اقامته‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حضور‭ ‬صالح‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المتوسط‭ . ‬واعلن‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬الزمان‭ ‬انه‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لضمان‭ ‬الحريات‭ ‬العامة‭ ‬وتنقية‭ ‬الاجواء‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬الانحلال‭ ‬السياسي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬عبّر‭ ‬البزاز‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬السياسية‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬ووضع‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬التنمية‭ ‬والاعمار‭ ‬الصحيح‭ ‬وبناء‭ ‬الانسان‭ . ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الايطالي‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الايطالية‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬،‭ ‬وحث‭ ‬روما‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬الايطالية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬اعماره‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ .‬