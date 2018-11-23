سعد‭ ‬البزاز‭ ‬يؤكد‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬التطلع‭ ‬لضمان‭ ‬الحريات‭ ‬العامة

روما ـ الزمان
استقبل الرئيس العراقي برهم صالح امس في مقر اقامته في روما سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل ، وذلك على هامش حضور صالح مؤتمر حوار المتوسط . واعلن البزاز في تصريح اطلعت عليه الزمان انه بحث مع الرئيس العراقي السبل الكفيلة لضمان الحريات العامة وتنقية الاجواء في المشهد العراقي من الانحلال السياسي ، كما عبّر البزاز عن امله في ان تتضافر الجهود السياسية لمحاربة الفساد ووضع البلد على سكة التنمية والاعمار الصحيح وبناء الانسان . وكان الرئيس العراقي التقى الرئيس الايطالي ورئيس الحكومة الايطالية ووزير الخارجية ، وحث روما على تشجيع الشركات الايطالية للاستثمار في العراق والمساهمة في اعادة اعماره في اطار الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين .