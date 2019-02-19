سعادتي انت – عبد المحسن عباس الوائلي

حبيبة قلبي اني سعيد بوجودك معي فانت السعادة بكل معناها بالنسبة لي فدعيني اقول لك ان السعادة والشعور براحة البال والفكر تكمن في حقيقة الامر بتحقيق الايمان في القلب.. والرضا بالقدر خيره وشره. ولا ينفي ذلك الاستمتاع بكل ما احله الله لنا. فالسعادة نسبية. وتتضمن امورا عديدة. فهناك العديد من الحالات والسلوكيات، والمواقف التي لاتقاس السعادة فيها لا بحجمها ولا بنوعها. فهي ليست غامضة ولا مجهولة. فمنّا من يراها في السعي وراء المال.ومنّا من يظنها تقبع بالمنصب والجاه.. ومنا من يظنها في كثرة الابناء.. وهناك من يسعد حين يقرأ كتابا. او يقوم بفعل او بتصرف يشعر معه الشخص بأنه في قمة الانشراح والسرور، لانه حقق هدفه.. فهي سعادة. ورغم ذلك لو سألت معظم من حقق ما كان يظن انها السعادة فستجده يقول: لم اشعر بها. فصاحب الثروة يسعى وراء المال دون كلل او ملل فهو خائف على ان يفقد رصيده، لذلك يبذل جهده لتنمية ماله. فيسهر ويرهق اعصابه في التفكير المتواصل. وقد يكون سببا في شقائه. ومن نال المنصب والجاه ضاعف جهده حتى يبلغ منصبا ارفع. وشهرة اوسع. ويعيش في قلق دائم. ومن حباه الله بكثرة الابناء وعانى مشاكل تربيتهم والسعي وراء قوتهم، وكسوتهم، وتعليمهم ظل ينقصه الاحساس بالسعادة. متناسين ان السعادة لن ننالها بالجاه ولا بالمال ولا بكثرة الابناء. لكن بالشعور العميق بالقناعة والرضا. المهم ان نعرف ماهو مصدر سعادتنا وفرحنا. ونضعه في حيز التنفيذ. وكل ما نحتاج اليه هو بذل الجهد في سبيل تحقيق ما يسعدنا. فالسعادة ارادة، ويقين، وثقة، وعزيمة، واصرار، وتفاؤل، وعمل، السعادة ان نمارس كل مانحبه، وكل ما يمنحنا الراحة، ويشعرنا بالفرح والسرور. وللوصول لكل ما يحقق لنا هذا الشعور علينا التحلي بالصبر. والاقتناع بأنه سيتم خطوة خطوة. وسنشعر بالسعادة اثناء محاولتنا تحقيق ما نتمنى ونهدف ونرغب. فأحيانا نشعر ببعض الالم عندما نحقق احلامنا. لان الانتظار، والقلق، والشوق قد انتهى بتحقيق الحلم. ونظل تبحث عن حلم جديد لنعيش فيه الانتظار، لذا استمتع بكل لحظة، فالسعادة مقترنة بالعمل والفعل، وليس الوهم والتمني، وكلنا دون استثناء نبحث عن السعادة في مشوار حياتنا. والقليل منا من تذوقها. وعاشها ، وهناك من بعض الحالات التي تصيبنا بالالم. وتشعرنا بالمعاناة، والتعاسة، والشقاء. ومن ذلك الوحدة المرتبطة بسلبية التفكير. فحينما نشعر بالوحدة تتداخل افكارنا. وتتعقد الامور ويتقلب مزاجنا، وفي الغالب يتعمق شورنا بالكأبة، وتزداد احزاننا، ونرى همومنا كالجبال، ونبكي دون ان نعرف السبب الحقيقي وراء ذلك. وعلينا ان نسأل انفسنا دائما: كيف نعيش السعادة؟ وهل نحن حقا نتذوق طعمها الحقيقي؟ فحينما نتذكر اشياء كثيرة فقدناها نبكي بمرارة ثم نهدأ بعدها، لاننا نعلم انها اصبحت ذكرى. واحلاما مضت، واننا نعيش الواقع. لحظتها نبتسم املا وتفاؤلا، لأيماننا بأن القدر يخبئ لنا الفرح الى جانب الحزن والدموع. علينا ان ندرك ان السعادة في قدرتنا على التكيف مع الظروف المتغيرة. فالإنسان دون معاناة لن يشعر بطعم السعادة. فلا تؤجل الاستمتاع بما نملكه ونهدر ايامنا. ونكتشف بعدها ان ما كان بامكاننا ان نستمتع به بالامس قد ضاع منا اليوم. ونجهل ان سعادتنا تخضع لسيطرتنا الشخصية الى حد ما، فهي بأيدينا ونحن من نصنعها. فاذا كنت تبحث عمن السعادة حقا فلا تبحث عنها بعيدا. انها بداخلك نعم انها معي بكل معناها ما دمت امامي بهذه الابتسامة المشرقة التي تغنيني عن الدنيا وما فيها. فالجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قائمة فقط، انها المواعيد التي تم تأجيلها رغما عني. والمزايا التي لا تستطيع الارض منحي اياها. انها الرغبات التي تساميت عنها زهدا في الفاني، وايثارا للباقي، انها الوجوه التي اشتاقها، والوجوه التي حرمت منها الجنة.. موت المحرمات وموت الممنوعات، الجنة.. موت الظلم، موت الممل، موت اليأس، الجنة.. موت الموت.

اللهم اكتبني واحبتي من أهلها.. آمين يارب العالمين والحمد والشكر لك يارب اولاً واخراً لما انعمت علينا بما لا يعد ولايحصى.