سريان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬مع‭ ‬انتظار‭ ‬انسحاب‭ ‬الحوثيين‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجديد

صنعاء‭ – ‬عدن‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

تبدأ‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والتحالف‭ ‬العسكري،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬دعما‭ ‬لقوات‭ ‬الحكومة،‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬سيبدأ‭ ‬“الثلاثاء‭ ‬18‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬00:01‭ ‬بتوقيت‭ ‬اليمن”‭ ‬(21،00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموعد،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬مشترطا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬“هذا‭ ‬صحيح”،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الموعد‭ ‬هذا‭ ‬يأتي‭ ‬لأسباب‭ ‬“مرتبطة‭ ‬بالعمليات”‭ ‬على‭ ‬الارض‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار،‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬انه‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاق‭ ‬السويد،‭ ‬فإن‭ ‬على‭ ‬المتمردين‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬موانئ‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬(الحديدة‭ ‬والصليف‭ ‬وراس‭ ‬عيسى)‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭.‬

كما‭ ‬أنّه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬المتمردين‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬“لا‭ ‬نية‭ ‬لديه‭ ‬لخرق‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وسيقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬بوسعه‭ ‬لاحترامه”،‭ ‬متوقعا‭ ‬“ان‭ ‬يقوموا‭ ‬(المتمردون)‭ ‬بنشاطات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استدراج‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬كونهم‭ ‬يمرّون‭ ‬بأضعف‭ ‬مراحلهم”‭.‬

وبدأت‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬ثم‭ ‬تصاعدت‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬دعماً‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭. ‬وقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف،‭ ‬بينما‭ ‬تهدّد‭ ‬المجاعة‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭. ‬وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬توصّلت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬والمتمردون‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬استمرت‭ ‬لاسبوع‭ ‬واختتمت‭ ‬الخميس،‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لسحب‭ ‬القوات‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬ومينائها‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‭ ‬ملايين‭ ‬اليمنيين‭ ‬للتزود‭ ‬بالمؤن،‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭. ‬كما‭ ‬اتّفق‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬التفاهم‭ ‬حيال‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تعز‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب)‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ويحاصرها‭ ‬المتمردون،‭ ‬وعلى‭ ‬تبادل‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬أسير،‭ ‬وعقد‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لوضع‭ ‬أطر‭ ‬سلام‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب‭.‬

بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬التحالف،‭ ‬فإن‭ ‬“آلية‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬(وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار)‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وليست‭ ‬واضحة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬الآن”،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬ينتظر‭ ‬“الاعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة”‭ ‬حول‭ ‬الآلية‭. ‬ونص‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬“وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ومدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬وموانئ‭ ‬الحديدة”‭. ‬لكن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬وتضم‭ ‬ميناء‭ ‬حيويا‭ ‬وتحاول‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬الحوثيين‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬وكان‭ ‬مبعوث‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬دعا‭ ‬الاحد‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬للالتزام‭ ‬بالهدنة‭.‬

والاثنين،‭ ‬قال‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬تحدثت‭ ‬إليهما‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬أن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المتقطعة‭ ‬تسمع‭ ‬عند‭ ‬الاطراف‭ ‬الشرقية‭ ‬والجنوبية‭ ‬للمدينة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر،‭ ‬وأن‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬يتبادلون‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭.‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المتقطعة‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬تسبب‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬اشتعال‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المصانع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭.‬

وأعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬“أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود”‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬تعالج‭ ‬مصابين‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬الحديدة،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬جراء‭ ‬استمرار‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬لملايين‭ ‬السكان‭ ‬إذا‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬مينائها‭ ‬غالبية‭ ‬المساعدات‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭.‬

وكتبت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬“تواصل‭ ‬فرقنا‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬علاج‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬العيارات‭ ‬النارية‭ ‬والقصف‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية”،‭ ‬داعية‭ ‬“جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬وجود‭ ‬المدنيين‭ ‬والمرافق‭ ‬الطبية”‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬هي‭ ‬الأهم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬لوضع‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬السلام،‭ ‬لكن‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تعترضه‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة،‭ ‬بينها‭ ‬انعدام‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭.‬

وقد‭ ‬دعا‭ ‬غريفيث‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬سريعا‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬“نظام‭ ‬مراقبة‭ ‬قوي‭ ‬وكفوء”‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬لمراقبة‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭. ‬وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬اتفاقات‭ ‬السويد‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭.‬

وفي‭ ‬الرياض،‭ ‬ترأّس‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السويد‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬اليمنية‭ ‬“سبأ”‭.‬

ونقلت‭ ‬عن‭ ‬هادي‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬اقامته‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬علاجية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استمرت‭ ‬لاسابيع‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬“مثّل‭ ‬اجماع‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني”‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬“الانقلاب‭ ‬وأدواته‭ ‬وداعميه‭ ‬وعناصره”‭.‬