سرقة وتخريب القابلوات تتسببان في إنقطاع كهرباء الناصرية

الناصرية – باسم الركابي

أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب أعمال سرقة وتخريب للقابلوات الأرضية 33 و 11 كي في المغذية للمحطات الثانوية والأحياء السكنية. وذكر بيان امس إن (مجهولين أقدموا الليلة الماضية، على محاولة سرقة للقابلوين الأرضيين 33 كي في المغذيين لمحطتي النور واريدو الثانويتين والصادرين من محطة الناصرية الجديدة “الصناعية “132 / 33 كي في مما تسبب بخروج الخطين عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء اريدو ، اور ، المدينة ، الگصة في صوب الجزيرة وسط مدينة الناصرية. ودعا البيان، المواطنين للإبلاغ عن اي حالة سرقة قد يلاحظونها في مناطقهم شعوراً منهم بالمسؤولية للحد من حالات التخريب والأضرار بمصلحة المواطنين وحرمانهم من نعمة الكهرباء من قبل أصحاب النفوس الضعيفة). كما دعا الفرع (القوات الامنية الى أخذ دورها وذلك من خلال توفير الحماية الأمنية اللازمة لتلك القابلوات ومتابعة الجناة والقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون ويكونون عبرة لكل من تسول له نفسه الأضرار بالمال العام).

وفي بغداد شهدت مناطق من المحلة 101 وبينها الزقاق 71 الذي يقع فيه مبنى (الزمان) من خلل في التيار الكهربائي، عانى منه المواطنون منذ يومين برغم الاتصال باقسام الصيانة في منطقة السعدون والبتاوين. وفي تطور تم اصلاح الخلل ظهر أمس بعد اتصالات بمسؤولين بالوزارة بينهم الوزير.