

سرديات الإرهاب‮ .. ‬خفايا وخبايا في‮ ‬الغرفة‮ ‬46

أمجد توفيق‮ ‬

كتاب نادر‮ ‬يقع في‮ ‬ثلاثمائة صفحة

يستعين المفكر الكبير عبد الحسين شعبان بالفكر والفلسفة والوعي‮ ‬العميق بمفردات الحياة السياسية العربية ليقدم كشفا أخاذا عن المقاومة والإرهاب‮ ‬،‮ ‬ومتى‮ ‬يكون العمل مقاوما‮ ‬،‮ ‬ومتى‮ ‬يقع في‮ ‬مستنقع الإرهاب ؟

كتاب‮ ‬يشكل وثيقة مهمة عن جماعة صبري‮ ‬البنا‮ ( ‬ابو نضال‮ ) ‬فتح‮ / ‬المجلس الثوري‮ .‬

اعتمدت معلوماته على أهم شخصية أحاطت بتفصيلات عمل الجماعة تنظيما ونشاطات وفعاليات وارتباطات‮ ‬،‮ ‬هي‮ ‬شخصية‮ ( ‬عاطف أبو بكر‮ ) ‬الذي‮ ‬يصفه‮ ( ‬باتريك سيل‮ ) ‬بأنه أمهر الرجال الذين قابلهم في‮ ‬الحركة الفلسطينية‮ .‬

في‮ ‬الغرفة رقم‮ ‬46‮ ‬من فندق مجهول في‮ ‬مدينة مجهولة‮ ‬يحرص المفكر شعبان على إحاطتها بالسرية‮ ‬،‮ ‬يلتقي‮ ‬بعاطف أبو بكر‮ ‬،‮ ‬ويجري‮ ‬حوارا فريدا من نوعه لكشف حقائق هذا التنظيم المرعب‮ .‬

حبيسة المكتب

هذه الوثيقة بقيت كما‮ ‬يؤكد المفكر شعبان ربع قرن حبيسة درج مكتبه‮ ‬،‮ ‬إلى أن قرر الإفراج عنها لزوال الأسباب التي‮ ‬أدت إلى كتمانها‮ ‬،‮ ‬ومن أجل أن تتحقق الفائدة من كشف الحقائق كدروس بالغة التأثير‮ ..‬

هذا الكتاب الخطير بما‮ ‬يتضمنه من معلومات موزع على تسعة أقسام تبدأ بأسباب إصدار الكتاب بعد ربع قرن‮ ‬،‮ ‬ثم تتناول بدايات

‮ ( ‬أبو نضال‮ ) ‬منذ الانشطار الأول عن منظمة التحرير‮ ‬،‮ ‬وكيف انغمس في‮ ‬الإرهاب وأسباب ذلك‮ ‬،‮ ‬عبر رؤية من الداخل تفكك طريقة التفكير وتفصح عن الأهداف الحقيقية للعمليات التي‮ ‬مورست من قبل هذه الجماعة‮ .‬

ويصر الدكتور شعبان بطريقته على محاكمة الإرهاب والمسؤولية عنه ويطالب محدثه بتحديد موقفه من العلاقة بين المثقف والإرهاب‮ ‬،‮ ‬ذلك أن السيد عاطف أبو بكر شاعر ومثقف وصحفي‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يسجل هذا الكتاب وللمرة الأولى أسماء ضحايا أبي‮ ‬نضال والأسباب الحقيقية لاستهدافهم‮ ‬،‮ ‬بطريقة‮ ‬يصدق فيها وصف باتريك سيل للجماعة بأنها بندقية معروضة للإيجار‮ .‬

في‮ ‬قسمه السابع‮ ‬يتناول الكتاب علاقات أبي‮ ‬نضال بعد خروجه من العراق‮ ‬،‮ ‬ويلقي‮ ‬الضوء على علاقاته المتعددة التي‮ ‬شملت‮ :‬

العلاقات مع ليبيا

العلاقات مع سوريا

العلاقات مع السودان

العلاقات مع مصر

العلاقات مع اليمن

العلاقات مع الجزائر

العلاقات مع أوربا الشرقية

العلاقات مع الجيش الأرمني‮ ‬السري‮ ‬ومنظمات أخرى‮ .‬

ويسجل المفكر عبد الحسين شعبان نقدا ذاتيا‮ ‬يمارسه السيد عاطف أبو بكر بكثير من الجرأة والصراحة‮ .‬

من الواضح أن العلاقة الشخصية التي‮ ‬ربطت بين شعبان وأبو بكر وعمقها الثقافي‮ ‬كانت مفتاحا للحصول على معلومات لا‮ ‬يمكن أن تكشف بهذا التفصيل لولا الدقة والحكمة التي‮ ‬امتازت بها أسئلة المفكر شعبان وثقة السيد أبو بكر به‮ .‬

يضم القسم التاسع من الكتاب قصائد منتقاة لعاطف أبو بكر‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬تكشف على نحو واضح قيم هذا الرجل وبعده النفسي‮ ‬عن الإرهاب وبشكل خاص استهداف أبناء جلدته‮ ‬

ويختتم المفكر عبد الحسين شعبان كتابه الخطير بمناقشة الإرهاب الدولي‮ ‬عبر الاختلاف والائتلاف ويشير إلى وجود أكثر من مائة تعريف للإرهاب الدولي‮ ‬وهذا ناتج من الانقسام العميق في‮ ‬المجتمع الدولي‮ ‬حول صيغةاتفاقية للتعريف كما‮ ‬يؤد الدكتور شعبان‮ ‬،‮ ‬ويشير الى أن الإرهاب هو جريمة‮ ‬يكتسب صفة الدولية سواء كان جماعيا أو فرديا‮ ‬،‮ ‬وهذه الجريمة لا تعترف بحدود أو تتقيد بجنسية أو جنس أو دين أو وطن أو انتماء‮ .‬

الغرفة‮ ‬46‮ ‬جهد كبير شعاره تقديم الحقيقة كاملة بهدف العبرة والاستفادة من دروسها‮ ..‬