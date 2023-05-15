سرديات الإرهاب .. خفايا وخبايا في الغرفة 46
أمجد توفيق
كتاب نادر يقع في ثلاثمائة صفحة
يستعين المفكر الكبير عبد الحسين شعبان بالفكر والفلسفة والوعي العميق بمفردات الحياة السياسية العربية ليقدم كشفا أخاذا عن المقاومة والإرهاب ، ومتى يكون العمل مقاوما ، ومتى يقع في مستنقع الإرهاب ؟
كتاب يشكل وثيقة مهمة عن جماعة صبري البنا ( ابو نضال ) فتح / المجلس الثوري .
اعتمدت معلوماته على أهم شخصية أحاطت بتفصيلات عمل الجماعة تنظيما ونشاطات وفعاليات وارتباطات ، هي شخصية ( عاطف أبو بكر ) الذي يصفه ( باتريك سيل ) بأنه أمهر الرجال الذين قابلهم في الحركة الفلسطينية .
في الغرفة رقم 46 من فندق مجهول في مدينة مجهولة يحرص المفكر شعبان على إحاطتها بالسرية ، يلتقي بعاطف أبو بكر ، ويجري حوارا فريدا من نوعه لكشف حقائق هذا التنظيم المرعب .
حبيسة المكتب
هذه الوثيقة بقيت كما يؤكد المفكر شعبان ربع قرن حبيسة درج مكتبه ، إلى أن قرر الإفراج عنها لزوال الأسباب التي أدت إلى كتمانها ، ومن أجل أن تتحقق الفائدة من كشف الحقائق كدروس بالغة التأثير ..
هذا الكتاب الخطير بما يتضمنه من معلومات موزع على تسعة أقسام تبدأ بأسباب إصدار الكتاب بعد ربع قرن ، ثم تتناول بدايات
( أبو نضال ) منذ الانشطار الأول عن منظمة التحرير ، وكيف انغمس في الإرهاب وأسباب ذلك ، عبر رؤية من الداخل تفكك طريقة التفكير وتفصح عن الأهداف الحقيقية للعمليات التي مورست من قبل هذه الجماعة .
ويصر الدكتور شعبان بطريقته على محاكمة الإرهاب والمسؤولية عنه ويطالب محدثه بتحديد موقفه من العلاقة بين المثقف والإرهاب ، ذلك أن السيد عاطف أبو بكر شاعر ومثقف وصحفي ، كما يسجل هذا الكتاب وللمرة الأولى أسماء ضحايا أبي نضال والأسباب الحقيقية لاستهدافهم ، بطريقة يصدق فيها وصف باتريك سيل للجماعة بأنها بندقية معروضة للإيجار .
في قسمه السابع يتناول الكتاب علاقات أبي نضال بعد خروجه من العراق ، ويلقي الضوء على علاقاته المتعددة التي شملت :
العلاقات مع ليبيا
العلاقات مع سوريا
العلاقات مع السودان
العلاقات مع مصر
العلاقات مع اليمن
العلاقات مع الجزائر
العلاقات مع أوربا الشرقية
العلاقات مع الجيش الأرمني السري ومنظمات أخرى .
ويسجل المفكر عبد الحسين شعبان نقدا ذاتيا يمارسه السيد عاطف أبو بكر بكثير من الجرأة والصراحة .
من الواضح أن العلاقة الشخصية التي ربطت بين شعبان وأبو بكر وعمقها الثقافي كانت مفتاحا للحصول على معلومات لا يمكن أن تكشف بهذا التفصيل لولا الدقة والحكمة التي امتازت بها أسئلة المفكر شعبان وثقة السيد أبو بكر به .
يضم القسم التاسع من الكتاب قصائد منتقاة لعاطف أبو بكر ، وهي تكشف على نحو واضح قيم هذا الرجل وبعده النفسي عن الإرهاب وبشكل خاص استهداف أبناء جلدته
ويختتم المفكر عبد الحسين شعبان كتابه الخطير بمناقشة الإرهاب الدولي عبر الاختلاف والائتلاف ويشير إلى وجود أكثر من مائة تعريف للإرهاب الدولي وهذا ناتج من الانقسام العميق في المجتمع الدولي حول صيغةاتفاقية للتعريف كما يؤد الدكتور شعبان ، ويشير الى أن الإرهاب هو جريمة يكتسب صفة الدولية سواء كان جماعيا أو فرديا ، وهذه الجريمة لا تعترف بحدود أو تتقيد بجنسية أو جنس أو دين أو وطن أو انتماء .
الغرفة 46 جهد كبير شعاره تقديم الحقيقة كاملة بهدف العبرة والاستفادة من دروسها ..