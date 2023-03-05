سراج العقل – خضير فاخر فاضل

قالوا عن الغضب. الغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل. ولا تتكلم وانت غاضب فقد يصدر عنك كلام تندم عليه طول حياتك. ولا ينتج الغضب شيئا غير انحناء الظهر آخر الامر ان شاء الله نبقى جميعا بأعصاب هادئة ناعمة هانئة.

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علينا لنا أن نقدس العمل المثمر لأن خيرات البلد لا ترقى لمواطيننا ما لم تمتد إليها ايدينا المخلص الصادقه ولعل خصائص عصرنا الحديث المميزة له ان العمل فيه أصبح أعلى القيم على الإطلاق ولكن المراد بالعمل إنما هو العمل المثمر المنتج لا العمل المجرد عن الهدف غايته خدمة الإنسان وبالتالي الاوطان.