سد‭ ‬النهضة‭ ‬والارهاب‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصه ان قضيه سد النهضة سوف تفرض نفسها على اجنده المباحثات بين رؤساء مصر واثيوبيا والسودان. واضاف المصدر ان الموقف المصرى فى تلك المباحثات سوف يكون اكثر قوة فى ظل التحسن الكبير فى العلاقات المصرية السودانيه والتنسيق بين البلدين فى كافة الاصعدة كما ان رئاسه مصر للاتحاد الافريقى سوف يمنحها مزيد من القوه فى معالجه الخلافات مع اثيوبيا فى هذا الملف واضاف المصدر انه بالاضافه الى ملف سد النهضه فان مصر سوف تسعى من خلال رئاستها للاتحاد الافريقى الى معالجه ملف الارهاب وتغلغل التنظيمات الارهابيه فى افريقيا فضلا عن مواجهه التغلغل الاسرائيلى والايرانى خاصه بعد الزيارات التى قام بها نتنياهو الى عدد من الدول الافريقيه ونجاحه فى اعاده العلاقات مع عدد من منها وعلى راسها تشاد . فى السياق ذاته اكد السفير محمد العزبى وزير الخارجيه السابق فى تصريحات خاصة للزمان ان مصر يجب ان تتحرك بحذر فى معالجه ملف مكافحه الارهاب والتنظيمات المتطرفه فى افريقيا لان هذا الملف شائك ومتشعب فمثلا دوله مثل موزمبيق كانت تابعه للمعسكر الشيوعى والان نشات فيها جماعات ارهابيه تستطيع احداث قدر كبير فى عدم الاستقرار فضلا عن وجود جماعه بوكوحرام فى نيجيريا مرورا بتشاد والنيجر وهناك اشياء لايعرفها احد فهناك حرب دائره الان تقودها فرنسا ومعها ثلاث دول افريقيا رغم انها تمتلك قوات صغيره لاتتعدى 1800 جندى فقط وقد اصبحت افريقيا نقطه جاذبه لقواعد عسكريه خاصه القرن الافريقى والتى تشكل خطرا كبيرا على المنطقه فيما اكد السفير اسامه عبدالخالق سفير مصر فى افريقيا ان مصر سوف تسعى لحشد الجهود للتصدى لجماعة بوكو حرام فى نيجريا وضبط الامن فى جنوب ليبيا وشمال تشاد من ناحيه اخرى
أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد مرتبط بعملية تناوب بين الأقاليم داخل القارة، حيث كان يقع الدور لتولى رئاسة الدورة القادمة للاتحاد على إقليم شمال أفريقيا، وكان هناك إجماع واضح من الدول الأفريقية على اختيار مصر لتولى رئاسة الاتحاد في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم من تطورات، كما أن مصر ستحرز تقدماً ملحوظاً في ملف التنمية المستدامة، حيث ستهتم بملف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاديات الأفريقية في إطار أجندة 2063، وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة في ظل ما تمر به القارة الأفريقية من تطورات إيجابية مهمة جداً، منها على سبيل المثال عمليات الإصلاح التي تتم داخل الاتحاد الأفريقي.
وأكد بدوي، أن مصر ستقود التنمية في القارة السمراء مثلما قادت عملية التحرر من قبل، إذ أن مصر تقدمت بمقترحات تجعل القارة الأفريقية نداً لأوربا وأمريكا، كإنشاء بنك أفريقي موحد، أيضا تدشين عملة موحدة لدول الإتحاد الأفريقي كنظيرتها أوربا، كذلك هناك مشروعات كبرى للاندماج وغير ذلك.
وأشار عضو مجلس النواب، أن أفريقيا تسعى إلى أن يكون لها قيادة رشيدة وحكيمة لديها القدرة على توجيه الدفع الخاص بالقارة في الاتجاه السليم، كما تقدم مصر نموذج يحتذي به للدول الأفريقية في إحداث التنمية الشاملة على أرض مصر، وفتح أبوابها لتجربتها لتكون متاحة لأشقائنا الأفارقة، بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة خاصة الاستثمارات البينية مثل «خط القاهرة–كيب تاون، ومشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، والعمل علي استغلال أمثل لموارد القارة الطبيعية.
وتابع، أن مصر تأمل وتسعي لإنشاء سوق حرة قارية خاصة بعد توقيع 12 دولة على الاتفاقية التجارية فى كيجالى فى مارس الماضي، ولا تزال هناك حاجة لتوقيع 8 دول أخرى للتصديق على الاتفاقية، بجانب التوصل لحلول لعده قضايا شائكة كجنوب الصومال، ليبيا، الساحل، جنوب السودان والكونغو.