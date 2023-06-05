سحب كتاب من معرض الرباط..ضجّة حول المنع والترويج

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

أدان‭ ‬مثقفون‭ ‬وإعلاميون‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬عبر‭ ‬وسائط‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ما‭ ‬أقدمت‭ ‬عليه‭ ‬بحسب‭ ‬زعمهم‭ ‬إدارة‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬المنعقد‭ ‬بالرباط‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬و11‭ ‬حزيران‭ (‬يونيو‭) ‬بقرارها‭ ‬سحب‭ ‬الكتاب‭ ‬الجديد‭ ‬للأنثروبولوجي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حمودي‮ ‬الذي‭ ‬عنوانه‭ ‬‮«‬حضور‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬–‭ ‬آراء‭ ‬ومواقف‮»‬‭. ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مصلحة‭ ‬التواصل‭ ‬بمديرية‭ ‬الكتاب‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭. ‬وشكك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬بالضجة‭ ‬وقالوا‭ ‬انها‭ ‬مفتعلة‭ ‬من‭ ‬الناشرين‭ ‬للترويج‭ ‬لكتاب‭ ‬سياسي‭ ‬فلسفي‭ ‬عز‭ ‬قراؤه‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الضغوط‭ ‬المعيشية‭ ‬والغلاء‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬معلقون‭ ‬وناشطون‭ ‬ان‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬الضجة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬معرض‭ ‬الرباط‭ ‬الذي‭ ‬اصابته‭ ‬عثرات‭ ‬وتعليقات‭ ‬لاذعة‭ ‬بعد‭ ‬نقله‭ ‬من‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ . ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬حمودي‭ ‬هو‭ ‬عالم‭ ‬أنثروبولوجي‭ ‬مغربي،‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برنستون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وله‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤلفات‭ ‬من‭ ‬أبرزها،‭ ‬الشيخ‭ ‬والمريد،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬أيضا‭ ‬الحداثة‭ ‬والهوية،‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الحداثة،‭ ‬الرهان‭ ‬الثقافي‭ ‬وهم‭ ‬القطيعة‭.‬‮ ‬

وصادف‭ ‬زعم‭ ‬‮«‬سحب؛‭ ‬كتاب‭ ‬حمودي‭ ‬من‭ ‬أروقة‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬استضافته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬كتابه‭ ‬الاحد‭ ‬برواق‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬توبقال،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬إدارة‭ ‬المعرض‭ ‬سحبه‭ ‬من‭ ‬أروقة‭ ‬المعرض‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬لها‭ ‬الكتاب‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والتغيير‭ ‬السياسي،‭ ‬وعلاقة‭ ‬المال‭ ‬بالسلطة،‭ ‬والإصلاح‭.‬

وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬كتاب‭ ‬الأنثروبولوجي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حمودي‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المؤرخ‭ ‬المعطي‭ ‬منجب‭ ‬والكاتب‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حماموشي،‭ ‬وراجعه‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنيس،‭ ‬يتضمن‭ ‬مقالات‭ ‬وحوارات‭ ‬أجريت‭ ‬معه،‭ ‬و‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬سحبت‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬–‭ ‬قطاع‭ ‬الثقافة‭ – ‬جائزة‭ ‬المغرب‭ ‬للكتاب‭ ‬من‭ ‬مستحقيها‭.‬