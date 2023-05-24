سحب قرعة تصفيات منطقة الفرات الأوسط لكرة الصالات

بغداد- الزمان

أجرت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قرعةَ تصفيات دوري الدرجة الأولى لكرةِ الصالات مجموعة الفرات الأوسط للموسم 2022 /2023. وجرت القرعة بحُضور رئيس الاتحاد الفرعيّ في كربلاء عبد الرزاق أكرم ونائب رئيس اللجنة زياد شامل، ورئيس لجنة الصالات في كربلاء علي عباس وممثلي الفرق المشاركة.وسيقام الدوري بنظام مرحلةٍ واحدةٍ، ويتأهلُ من كل مجموعةٍ فريقان لخوض المنافساتِ النهائية.وأسفرت القرعة عن مواجهةِ فريق إمام المتقين مع نظيره النيل، وفريق النضال مع المثنى، وتقام مباريات الجولة الأولى يوم الخميس الموافق الأول من شهر حزيران المقبل.