دعوة لأخذ التحوّط وإستنفار الأجهزة المعنيّة لتلافي حدوث فيضانات

سحابة السوبر سيل تخيّم على البلاد وتوقّع أمطار غزيرة في 10 محافظات

بغداد – فائز جواد

حذرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، من امطار غزيرة تكون ذروتها يوم الاربعاء المقبل في 5 محافظات . وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس البلاد يتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي للايام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بسببب منخفض جوي ناتج من اندماج امتداد منخفضين أحدهما من البحر المتوسط والآخر من البحر الأحمر)، واضاف ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائما مصحوبا بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة نهاراً في الاقسام الغربية من البلاد الرمادي والنجف واجزاء من المنطقة الشمالية وهي الموصل ودهوك ثم تشمل جميع المحافظات ومن ضمنها بغداد ليلاً مع تساقط الحالوب في بعض الاماكن ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية )، واضاف ان (طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون غائما مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة في دهوك وأربيل وكركوك والسليمانية والموصل ،وفي المنطقة الجنوبية تكون الامطار خفيفة الى متوسطة الشــدة في الحلة والكوت والنجف والديوانية والسماوة والبصرة ،في حين تكون الامطار غزيرة في بغداد وتكريت وديالى والرمادي وكربلاء مع حدوث عواصف رعدية)، واستطرد بالقول طقس طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في الاقسام الشرقية من البلاد). من جانبه ، كتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس انه (نهار اليوم الاثنين تبدأ السحب بالتكاثر في عموم مدن البلاد، وهو موعد بداية تاثير حالة من عدم الاستقرار ناتجة من اندفاع منخفض جوي في الطبقات العليا مترافق بحالة عدم استقرار واسعة ستؤثر على عموم مناطق العراق بشكل متفاوت ،وكذلك بلاد الشام وتركيا وشمال شبه الجزيرة العربية)، واضاف ان (المنخفض سينتج عنه تساقط امطار منتظرة على مناطق واسعة من العراق وشمال شرق سوريا وشمال ووسط السعودية والكويت وغرب ايران وتركيا)، واشار الى ان (ذروة تاثير الحالة على العراق يكون يومي الثلاثاء والاربعاء وصباح الخميس المقبل ،حيث ما تزال نماذج الطقس تحذر من الفيضانات وطفح الشوارع وصواعق البرق في اماكن من مدن البلاد بسبب شدة الامطار)، ومضى الى القول ان (التحذيرات للمدن التالية تبدأ تبعا لاعلى احتمالية للغزارة والامطار الشديدة خلال ذروة التاثير وهي السليمانية وكركوك واربيل والموصل ودهوك وصلاح الدين وبغداد وديالى والانبار وواسط ومن ثم تتبعها مدن الفرات الاوسط ومدن الجنوب وبادية الجنوب ايضا)،

وتوقع عطية (نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية للايام الثلاثاء والاربعاء وصباح الخميس ، وكذلك سحب السوبر سيل في اماكن من وسط وشمال العراق خلال ذروة التاثير ، مع هطول زخات من الحالوب). وتعتبر السحابة الخارقة او بما تُسمى بسحابة سوبر سيل ،من احد الظواهر الطبيعية التي تحتاج إلى ظروف جوية معينة واستثنائية كأن تكون رطوبة عالية جداً في طبقات الاجواء العليا وتيارات هوائية باردة وتيارات هوائية دافئة ورطبة. بدورهم ،دعا مواطنون امانة بغداد والاجهزة الساندة لها ،الى استنفار ملاكاتها ونشر الحوضيات في الشوارع لتفادي الفيضانات. وقالوا لـ (الزمان) امس (نطالب الامانة والاجهزة الساندة لها باستنفار ملاكاتها في الشوارع لتفادي غرق الشوارع ،تزامنا مع اجتياح العراق موجة امطار غزيرة)، وشدد المواطنون على (على اجهزة الدولة عدم التهاون ،واتخاذ اجراءات حقيقية تمنع تكرار مآسي غرق الشوارع والمنازل).