سجين‭ ‬فرنسي‭ ‬متطرف‭ ‬يفتك‭ ‬بحارسين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬زوجته‭ ‬

ليلة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬الشغب‭ ‬والعنف‭ ‬ضد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬فرنسا

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوف‭ ‬كاستانير‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اعتقال‭ ‬سجين‭ ‬اصبح‭ ‬متطرفا‭ ‬وأصاب‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬الحرس‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭.‬

وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬ميكائيل‭ ‬تشيولو‭ ‬(27‭ ‬عاماً)‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تحصن‭ ‬طوال‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬كوندي‭ ‬سور‭ ‬سارت‭ ‬مع‭ ‬صديقته‭ ‬التي‭ ‬قبضت‭ ‬عليها‭ ‬ايضا‭ ‬قوة‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الوطنية‭.‬

وقد‭ ‬هاجم‭ ‬تشيولو‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬السجن‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسكين‭ ‬وأصابهما‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬فيه‭ ‬كعمل‭ ‬إرهابي‭.‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬موظفي‭ ‬السجن‭ ‬الحسن‭ ‬سال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬السجين‭ ‬يعتبر‭ ‬إسلاميا‭ ‬«اعتنق‭ ‬التطرف»،‭ ‬هاجم‭ ‬موظفي‭ ‬السجن‭ ‬هاتفا‭ ‬«الله‭ ‬أكبر»‭. ‬ثم‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬مع‭ ‬رفيقته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تزوره‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬الخاضع‭ ‬لإجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭.‬

وقال‭ ‬سال‭ ‬«كانت‭ ‬حقا‭ ‬محاولة‭ ‬قتل‭. ‬كانت‭ ‬الدماء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭. ‬وبدت‭ ‬وحدة‭ ‬زيارة‭ ‬العائلات‭ ‬كساحة‭ ‬معركة»‭. ‬واصيب‭ ‬أحد‭ ‬الحارسين‭ ‬بجروح‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬فيما‭ ‬جرح‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الوجه‭ ‬والظهر،‭ ‬بحسب‭ ‬سال‭.‬

ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العائلات‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬السجين‭ ‬الذي‭ ‬يمضي‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬لادانته‭ ‬بجرائم‭ ‬خطف‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬والسطو‭ ‬المسلح‭ ‬وتمجيد‭ ‬الإرهاب،‭ ‬يلتقي‭ ‬بزوجته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تزوره‭.‬

وقال‭ ‬قضاة‭ ‬مختصون‭ ‬بقضايا‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬إنهم‭ ‬يحققون‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬اعتباره‭ ‬هجوما‭ ‬إرهابيا‭.‬

و‭ ‬أضرم‭ ‬مثيرو‭ ‬شغب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غرونوبل‭ ‬الفرنسية‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬65‭ ‬سيارة‭ ‬واستهدفوا‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بالأسهم‭ ‬النارية‭ ‬والزجاجات‭ ‬الحارقة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬مراهقين‭ ‬خلال‭ ‬مطاردة‭ ‬الشرطة‭ ‬لهما‭.‬

وبدأت‭ ‬المواجهات‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬عندما‭ ‬رصدت‭ ‬الشرطة‭ ‬الشابين‭ ‬البالغين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬و19‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬مسروقة‭ ‬بدون‭ ‬لوحة‭ ‬تسجيل‭ ‬وبدون‭ ‬خوذة‭ ‬حماية‭.‬

واثناء‭ ‬مطاردة‭ ‬سيارة‭ ‬شرطة‭ ‬لهما‭ ‬اصطدما‭ ‬بحافلة،‭ ‬وفقا‭ ‬لمكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬وفاتهما‭ ‬كحادث‭.‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬بوزغوب‭ ‬مدير‭ ‬ناد‭ ‬اجتماعي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ميسترال‭ ‬بغرينوبل‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬الشابان‭ ‬إن‭ ‬«فتيانا‭ ‬من‭ ‬الحي‭ ‬شاهدوا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬خطأ‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الشرطة»‭.‬

وقال‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬«مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬وفاتهما»‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬لصحافي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬المدينة‭ ‬الأحد‭.‬

لكن‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬غرونوبل‭ ‬رفض‭ ‬تحميل‭ ‬المسؤولية‭ ‬للشرطة‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الشابين‭ ‬عرضا‭ ‬اشخاصا‭ ‬آخرين‭ ‬للخطر‭ ‬«باجتيازهما‭ ‬إشارة‭ ‬المرور‭ ‬الحمراء‭ ‬والقيادة‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬وبسرعة‭ ‬كبيرة»‭.‬