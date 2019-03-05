سجين‭ ‬فرنسي‭ ‬متطرف‭ ‬يفتك‭ ‬بحارسين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬زوجته‭ ‬

ليلة ثالثة من الشغب والعنف ضد الشرطة في فرنسا
باريس – الزمان
أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير على تويتر مساء الثلاثاء اعتقال سجين اصبح متطرفا وأصاب بجروح خطرة اثنين من افراد الحرس في سجن غرب فرنسا في وقت سابق اليوم.
وتم اعتقال ميكائيل تشيولو (27 عاماً) بعد ان تحصن طوال عشر ساعات في وحدة العائلات في سجن كوندي سور سارت مع صديقته التي قبضت عليها ايضا قوة النخبة في الشرطة الوطنية.
وقد هاجم تشيولو اثنين من حراس السجن صباح الثلاثاء بسكين وأصابهما بجروح في اعتداء قال مسؤولون إنه يتم التحقيق فيه كعمل إرهابي.
وقال ممثل موظفي السجن الحسن سال لوكالة فرانس برس إن السجين يعتبر إسلاميا «اعتنق التطرف»، هاجم موظفي السجن هاتفا «الله أكبر». ثم دخل إلى غرفة مع رفيقته التي كانت تزوره في السجن الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، وفق بيان لوزارة العدل.
وقال سال «كانت حقا محاولة قتل. كانت الدماء في كل مكان. وبدت وحدة زيارة العائلات كساحة معركة». واصيب أحد الحارسين بجروح بالغة في الصدر فيما جرح الآخر في الوجه والظهر، بحسب سال.
ووقع الهجوم في وحدة العائلات حيث كان السجين الذي يمضي عقوبة الحبس 30 عاما لادانته بجرائم خطف تسبب في وفاة والسطو المسلح وتمجيد الإرهاب، يلتقي بزوجته التي كانت تزوره.
وقال قضاة مختصون بقضايا الإرهاب في باريس إنهم يحققون في القضية أي ما يعني اعتباره هجوما إرهابيا.
و أضرم مثيرو شغب في مدينة غرونوبل الفرنسية النار في 65 سيارة واستهدفوا قوات الأمن بالأسهم النارية والزجاجات الحارقة بحسب ما أكد مسؤولون الثلاثاء، في ليلة ثالثة من أعمال العنف عقب وفاة مراهقين خلال مطاردة الشرطة لهما.
وبدأت المواجهات مساء السبت عندما رصدت الشرطة الشابين البالغين من العمر 17 و19 عاما، على متن دراجة نارية مسروقة بدون لوحة تسجيل وبدون خوذة حماية.
واثناء مطاردة سيارة شرطة لهما اصطدما بحافلة، وفقا لمكتب النائب العام المحلي الذي يحقق في ظروف وفاتهما كحادث.
وقال حسن بوزغوب مدير ناد اجتماعي في منطقة ميسترال بغرينوبل حيث قضى الشابان إن «فتيانا من الحي شاهدوا ما حدث وهم يعتقدون أن خطأ ما حصل من جانب الشرطة».
وقال شخص من أفراد الأسرة لم يكشف عن اسمه إن الشرطة «مسؤولة عن وفاتهما» وذلك في تعليقات أدلى بها لصحافي وكالة فرانس برس أمام محكمة المدينة الأحد.
لكن مكتب النائب العام في غرونوبل رفض تحميل المسؤولية للشرطة وقال إن الشابين عرضا اشخاصا آخرين للخطر «باجتيازهما إشارة المرور الحمراء والقيادة على الرصيف وبسرعة كبيرة».