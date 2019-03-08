سجينة‭ ‬متحوّلة‭ ‬جنسياً‭ ‬معرضة‭ ‬للتحرش‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

بيروت‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭ ‬

حذّرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سجينة‭ ‬شابة‭ ‬متحوّلة‭ ‬جنسيا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬تواجه‭ ‬خطر‭ ‬التعرّض‭ ‬لعنف‭ ‬جنسي‭ ‬وللتعذيب‭ ‬بسبب‭ ‬ميولها‭ ‬الجنسية‭.‬

والقي‭ ‬القبض‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬على‭ ‬ملك‭ ‬الكاشف‭ ‬(19‭ ‬سنة)‭ ‬ووجهت‭ ‬اليها‭ ‬اتهامات‭ ‬بالانضمام‭ ‬لجماعة‭ ‬«ارهابية»‭ ‬وباستخدام‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للتحريض‭ ‬على‭ ‬«الإخلال‭ ‬بالنظام‭ ‬العام»،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬محاميها‭ ‬عمرو‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭.‬

وأوضح‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬«نيابة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬قررت‭ ‬حبس‭ ‬ملك‭ ‬الكاشف‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات»‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬توقيف‭ ‬الكاشف‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التظاهر‭ ‬السلمي‭ ‬عقب‭ ‬حادثة‭ ‬قطار‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬نهاية‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬القطارات‭ ‬المركزية‭ ‬بميدان‭ ‬رمسيس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القاهرة‭.‬

واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬«بسبب‭ ‬هويتها‭ ‬الجنسية،‭ ‬فان‭ ‬ملك‭ ‬الكاشف‭ ‬تواجه‭ ‬خطرا‭ ‬أكبر‭ ‬بالتعرّض‭ ‬للتعذيب‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الشرطة‭ ‬وخصوصا‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي»‭.‬

وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬مدير‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ماجدالينا‭ ‬مغربي‭ ‬انه‭ ‬«من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬تضطهد‭ ‬الاشخاص‭ ‬بسبب‭ ‬ميولهم‭ ‬الجنسية»‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الكاشف‭ ‬مسجلة‭ ‬كرجل‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬هويتها‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬إنها‭ ‬«محبوسة‭ ‬انفراديا،‭ ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬ولا‭ ‬نساء»‭.‬

وأكدت‭ ‬نيلا‭ ‬غوشال‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الـ‭ ‬«ال‭ ‬جي‭ ‬بي»‭ ‬(وهو‭ ‬اختصار‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬المثليين‭ ‬والمثليات‭ ‬والمتحولين‭ ‬جنسيا‭ ‬ومزدوجو‭ ‬الميول‭ ‬الجنسية)‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬أن‭ ‬منظمتها‭ ‬«قلقلة‭ ‬للغاية»‭ ‬بشأن‭ ‬ملك‭ ‬الكاشف‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الناشطة‭ ‬لفتت‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2017‭ ‬عندما‭ ‬تحدث‭ ‬صراحة‭ ‬عن‭ ‬تحولها‭ ‬جنسيا‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬يحظى‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاهدة‭ ‬عالية‭. ‬وفي‭ ‬تدوينات‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تحدثت‭ ‬ملك‭ ‬الكاشف‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬تعرضها‭ ‬للتحرش‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬أسرتها‭ ‬وفي‭ ‬المجال‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬تحولها‭ ‬من‭ ‬ذكر‭ ‬الى‭ ‬أنثي‭. ‬وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬مصرية‭ ‬قضت‭ ‬بمعاقبة‭ ‬مذيع‭ ‬تلفزيون‭ ‬بالحبس‭ ‬سنة‭ ‬لإجرائه‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬مثلي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وأصدر‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للاعلام‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬قرارا‭ ‬ب»منع‭ ‬ظهور‭ ‬مثليين‭ ‬أو‭ ‬بث‭ ‬شعاراتهم»‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظهر‭ ‬علم‭ ‬المثليين‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬مصرية‭ ‬طلب‭ ‬شخص‭ ‬متحول‭ ‬جنسيا‭ ‬بتغيير‭ ‬اسمه‭ ‬ونوعه‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭.‬