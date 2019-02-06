سجن‭ ‬بريطانية‭ ‬لصفعها‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬

دنباسار‭ ‬(اندونيسيا)-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬بريطانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بالي‭ ‬بالسجن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬لصفعها‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الهجرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فوتت‭ ‬رحلتها‭ ‬بسبب‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭. ‬وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬بالي‭ ‬على‭ ‬أوجي‭ ‬تقدس‭ ‬(43‭ ‬عاما)‭ ‬لصفعها‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬نغورا‭ ‬راي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو‭. ‬ويظهر‭ ‬فيديو‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬على‭ ‬الأنترنت‭ ‬المرأة‭ ‬تحتج‭ ‬وتشتم‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬عليها‭ ‬بقيمة‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬لأنها‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬أندونيسيا‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬تأشيرتها‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭. ‬ثم‭ ‬صفعت‭ ‬عنصر‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭ ‬واتهمته‭ ‬بأنه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تفويت‭ ‬رحلتها‭. ‬ومثلت‭ ‬البريطانية‭ ‬قسرا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفضت‭ ‬مرارا‭ ‬حضور‭ ‬محاكمتها‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬السلطات‭. ‬وقال‭ ‬المدعي‭ ‬تولوس‭ ‬جايا‭ ‬تاريهوران‭ ‬«راقبنا‭ ‬تحركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وبعد‭ ‬الظهر‭ ‬تم‭ ‬اقتيادها‭ ‬قسرا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة»‭. ‬

وأضاف‭ ‬«رفضت‭ ‬ووجهت‭ ‬لكمات‭ ‬وركلات‭ ‬إلى‭ ‬عناصر‭ ‬النيابة»‭. ‬وأكدت‭ ‬البريطانية‭ ‬أنها‭ ‬ستستأنف‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بحقها‭.‬