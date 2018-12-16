سجناء ينتجون – فائز جواد

وانا اتابع واتامل فديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداوله على غالبية مواقع الانترنيت والفديو يبين مجموعة مصانع حديثه البناء وشيدت على ارض خضراء وتتوسط الاشجار المختلفه ، حيث تبين ان الارض في تركيا وهي كما يبين لنا الفديو خصصت لاكبر سجون تركيا ، نعم سجون تركيا وفي داخلها اعداد كثيرة من السجناء الذين يقضون مدة محكوميتهم التي تتفاوت بمدد مختلفة وحسب الجرائم التي ارتكبوها ، وقبل الحديث عن السجن الكبير هذا لابد لي ان اذكر الاحصائيات التي بينها الفديو وفي داخل السجن مزارعة للعجول واخرى للدواجن وورش للتطريز وصنع بيض المائدة المصنع او السجن يقع بولاية إدرنه التركية والسلطات التركية حولت السجن الكبير الى مجموعة مصانع تنتج مجموعة من المنتجات المهمة مثل الحليب واللحوم والعسل واللبن والخبز بجميع انواعه والجبن والفواكه والخضروات ، خلال عام واحد ينتج السجن مبلغ 6 ونصف مليون ليرة تركية السجن به 1240 محكوم يقضون محكومياتهم بالعمل ويتقاضون راتبا رمزيا 15- 16 ليرة يوميا ، نزلاء السجن يقضون مدة عقوبتهم من جهة ويساهمون في الانتاج من جهة اخرى ويهدف الى كسب هؤلاء السجناء كافراد فاعلين في المجتمع بعد خروجهم من السجن من خلال تعليمهم مختلف الحرف والفنون ، نعم هكذا تتم الاستفادة من السجناء الذين يقضون مدد محكومياتهم في السجون التركية وعننا في العراق عدة سجون اكبرها ابو غريب وسجون اخرى في العاصمة والمحافظات والحكومة ملزمة ان تصرف لهم الماكل والمشرب اضافة الى الادوية للحالات المرضية الى جانب المرتبات الشهرية لحراس السجون والفرق التي تشرف على سلامة السجين وصرفيات اخرى كالتدفئة والتبريد والكهرباء والماء وغيرها من البدلات التي توزع على السجناء من افرشة وملابس وادوية واخرى ربما ليست في حساباتنا ، نعم ماذا لو فكرت حكومتنا وبعد الاستعانة باصحاب الاختصاص من مختلف الشرائح والمصممين والخبراء الاقتصاديين وانشاء سجن كبير يضم مجموعة من المزارع والحقول والورش والمصانع على غرار ماتبعناه في الفديو التركي بالتالي الاستفادة من السجناء الذين يقضون مختلف المدد في سجنهم ، وبالتالي يكون السجين آمن ومؤمن وياكل ويشرب وتتوفر له العلاجات الدوائية افضل عشرات المشردين الذين يقضون ايامهم خارج السجن احرار بالتالي يتمنون ان يكونوا في السجن ليحصلوا على امتيازات لم يجدوها في الخارج ، واعتقد ان الوقت حان للاستفادة من السجناء وينظم لهم معرضا للحرف المهنية يعرضون فيه منتجاتهم من اللوحات والمطرزات وغيرها من الفنون التي تنتج بايدي السجين ، نعم انها فرصة ان نجعل من سجوننا معامل وحقول وورش تنتج لنا مايخدم المواطن العراقي ويوفر لنا منتجات محلية وطبيعية قبل ضياعها وتهميشها وان كانت على ايدي سجناء سيخرجون يوما من سجنهم ويصبحوا فاعلين في المجتمع .