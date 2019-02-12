سجناء‭ ‬سابقون‭ ‬في‭ ‬غوانتانامو‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬طالبان‭ ‬لمفاوضة‭ ‬الأمريكان

كابول‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اسلام‭ ‬اباد‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فريقها‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬عضوا‭ ‬للقاء‭ ‬المفاوضين‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬سجناء‭ ‬سابقين‭ ‬في‭ ‬غوانتانامو‭ ‬وعنصر‭ ‬بارز‭ ‬مسجون‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬تتهمه‭ ‬السلطات‭ ‬بالارتباط‭ ‬بشبكة‭ ‬حقّاني‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬واشنطن‭ ‬للإرهاب‭.‬

ويقود‭ ‬الموفد‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬أفغانستان‭ ‬زلماي‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬الماراثونية‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬والرامية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬أواخر‭ ‬شباط/فبراير‭.‬

ويشمل‭ ‬الفريق‭ ‬المفاوض‭ ‬الموسّع‭ ‬الذي‭ ‬كشفه‭ ‬المتمردون‭ ‬الإسلاميون‭ ‬أنس‭ ‬حقّاني،‭ ‬المعتقل‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬والشقيق‭ ‬الأصغر‭ ‬لنائب‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬وقائد‭ ‬شبكة‭ ‬حقّاني،‭ ‬سراج‭ ‬الدين‭ ‬حقاني‭. ‬ونفى‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأفغاني‭ ‬أشرف‭ ‬غني،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تُدعَ‭ ‬حكومته‭ ‬للجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬نية‭ ‬السلطات‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أنس‭ ‬حقّاني‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬هارون‭ ‬شاخانصوري‭ ‬على‭ ‬«تويتر»‭ ‬إن‭ ‬«أنس‭ ‬حقّاني‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه»‭.‬

وأضاف‭ ‬«بإمكان‭ ‬الشعب‭ ‬الأفغاني‭ ‬أن‭ ‬يطمئن‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬مضمونة»‭.‬

ولطالما‭ ‬طالبت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أنس‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬طالب‭. ‬وتتهمه‭ ‬السلطات‭ ‬الأفغانية‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬حقّاني‭.‬

وتصنف‭ ‬واشنطن‭ ‬شبكة‭ ‬حقّاني‭ ‬المرتبطة‭ ‬بطالبان‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭. ‬والشبكة‭ ‬متهمة‭ ‬بشن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬اعتبرت‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أفغانستان‭ ‬منذ‭ ‬الاجتياح‭ ‬الأميركي‭ ‬عام‭ ‬2001‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬طالبان‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬«واتس‭ ‬اب»‭ ‬إن‭ ‬«الأميركيين‭ ‬اعتقلوا‭ ‬أنس‭ ‬حقّاني‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬ليساعد‭ ‬ذلك‭ ‬المحادثات»‭.‬

وأكد‭ ‬المتمردون‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬أُعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬«سيواصل‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬الجارية‭ ‬مع‭ ‬الأميركيين»‭.‬

وأعرب‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو‭.‬

لكنه‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬الحذر‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ثقته‭ ‬بالحركة‭ ‬المعادية‭ ‬تاريخيا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومتحدثا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬عراقيل‭ ‬أساسية‭.‬

وشدد‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬انسحاب‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬طالبان‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭.‬

وترفض‭ ‬طالبان‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬التحاور‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬غني‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬مجرد‭ ‬«دمية»‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬واشنطن‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬يقود‭ ‬وفدا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬تشمل‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬بينها‭ ‬أفغانستان‭ ‬وتهدف‭ ‬لدعم‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬مع‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬المفاوضين‭ ‬الأميركيين‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مكتبا‭ ‬سياسيا‭ ‬للحركة‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وأجرى‭ ‬المتمردون‭ ‬الذين‭ ‬أطاحت‭ ‬قوات‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بنظامهم‭ ‬في‭ ‬2001‭ ‬محادثات‭ ‬منفصلة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬رفيع‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬أفغان‭ ‬بينهم‭ ‬معارضون‭ ‬لغني‭.‬