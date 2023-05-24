الشرطة الإسبانية تعتقل 7 أشخاص بسبب العنصرية ضد فينيسيوس

سجدة رونالدو تثير التواصل وتعليق برتغالي

{ الرياض- وكالات – سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا حاسما لفريقه النصر، واحتفل بالسجود، تلك اللقطة كانت حديث مواقع وسائل التواصل الاجتماعي .

ولفت الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار إليه خلال مشاركته في مباراة فريقه النصر ضد الشباب، في الدوري السعودي.

تسجيل هدف

واحتضن ملعب “الأول بارك” قمة الجولة 28 من دوري روشن، التي شهدت نجاح النصر في قلب الطاولة على الشباب بــــــفوزه بنتيجة 3-2 بــــعدما كان متأخرا 0-2. وقاد رونالدو فريقه لانتصار ثمين بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 59 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

وركض “الدون” للاحتفال مع زملائه خارج أرض الملعب، وبعدها قرر النزول للسجود، قبل أن يقوم بحركة الاحتفال الشهيرة له وصرخة Si.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقطة، من تصوير أحد المشجعين في المدرجات، وهو ما أثار نقاشا واسعا على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب لوكاس أولنداريو، وهو من مشاهير المشجعين القدامى لرونالدو: “احتفل كريستيانو رونالدو بهدفه اليوم بنفس الطريقة التي يصلي بها المسلمون. ذهب إلى الجزيرة العربية وأخذ الجزيرة العربية وكل ثقافتها إلى العالم.”

وقال عدد من المتابعين أن لقطة رونالدو تدل على تأثره بزملائه خلال فترة إقامته بالسعودية، بينما اكتفى آخرون بإبداء استغرابهم.

وأظهر الفيديو سجود كريستيانو رونالدو على أرض الملعب بين زملائه، الذين تفاجأوا بالاحتفال.

ويعتبر “السجود” طريقة للاحتفال بالأهداف لدى العديد من اللاعبين المسلمين حول العالم.

وعلى صعيد اخر أوقفت الشرطة الإسبانية، سبعة أشخاص على علاقة بإساءات “عنصرية” ضد مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن الشرطة أوقفت ثلاثة مشتبه بهم في توجيه إهانات “عنصرية” لفينيسيوس خلال مباراة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضافت كما احتجزت الشرطة أربعة رجال يشتبه في تعليقهم دمية فينيسيوس جونيور من على جسر بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتوقفت مباراة أمس الأول الأحد، لعدة دقائق وكتب الحكم في تقريره بعد صافرة النهاية أن صيحات “القرد” كانت موجهة إلى فينيسيوس.

مشكلة العنصرية

وتأتي الاعتقالات بعد يوم واحد من تصريح رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، أن الكرة الإسبانية تعاني من مشكلة تتعلق بالعنصرية، وذلك عقب شكوى من ريال مدريد بتعرض فينيسيوس لجريمة كراهية.

وبعد التعرض لهتافات عنصرية خلال مواجهة فالنسيا، وصف فينيسيوس الإساءات بأنها “غير إنسانية” وطالب الرعاة والمحطات التلفزيونية بمحاسبة الرابطة.

من جهته، قال مدرب الريال كارلو أنشيلوتي، إنه يتوقع بقاء جونيور مع النادي الإسباني رغم واقع التعرض لهتافات عنصرية خلال مباريات عديدة في الدوري المحلي.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي “لا أعتقد أنه سيترك إسبانيا، لأنه يحب كرة القدم ويحب ريال مدريد. حبه كبير جدا للنادي وهو يريد أن يقضي مسيرته هنا”.

وفتح الادعاء الإسباني تحقيقا في الحادث الذي أدانه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.كما رفعت لافتة باللونين الأحمر والأبيض لأتلتيكو كتب عليها “مدريد تكره ريال”.

وأفادت الشرطة المحلية في بيان منفصل أن الرجال الأربعة الذين اعتقلوا في مدريد “يشتبه في ارتكابهم جريمة كراهية بسبب تعليق دمية بقميص فينيسيوس من على جسر”.