ست نساء يقمن بتجربة خطيرة في المحيط الهادئ لدعم المرضى

بابيتي‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وصلت‭ ‬ست‭ ‬نساء‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬موريا‭ ‬في‭ ‬بولينيزيا‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعدما‭ ‬تناوبن‭ ‬على‭ ‬التجديف‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬لثمانين‭ ‬يوماً‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬البيرو،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭.‬

وترمي‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المغامرة‭ ‬الرياضية‭ ‬المسماة‭ “‬كاب‭ ‬أوبتيمسيت‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭ ‬ودعم‭ ‬الأشخاص‭ ‬المواكبين‭ ‬لهم‭.‬

وبعدما‭ ‬انطلقن‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬من‭ ‬ليما،‭ ‬استُقبلت‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬المبادرة،‭ ‬وهنّ‭ ‬خمس‭ ‬فرنسيات‭ ‬وإسبانية،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬الانطلاق،‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬بولينيزيا،‭ ‬بينهم‭ ‬بعض‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬

وهنّ‭ ‬اجتزن‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬قارب‭ ‬تقليدي‭ ‬يضم‭ ‬ستة‭ ‬مقاعد،‭ ‬قبل‭ ‬لم‭ ‬الشمل‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهن‭. ‬وقالت‭ ‬ألكسندرا‭ ‬لوكس،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬التجديف،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬تشعر‭ ‬بـ‭”‬فرح‭ ‬غامر‭ ‬وارتياح‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬تكليل‭ ‬مشروع‭ ‬استمر‭ ‬التحضير‭ ‬له‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭” ‬عبر‭ “‬الالتقاء‭ ‬بابنتي‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬استثنائي‭”.‬

وأوضحت‭ ‬إيمانويل‭ ‬بيشرون،‭ ‬وهي‭ ‬مشاركة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬أن‭ “‬تجديف‭ ‬كل‭ ‬امرأة‭ ‬منا‭ ‬لأربع‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً‭ ‬كان‭ ‬مهمة‭ ‬شاقة‭ ‬حقاً،‭ ‬لكنّه‭ ‬كان‭ ‬أيضاً‭ ‬تحدياً‭ ‬ذهنياً‭ ‬وبشرياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العيش‭ ‬معاً‭ ‬على‭ ‬مركب‭ ‬صغير‭”.‬

وجميع‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬رياضيات‭ ‬محترفات،‭ ‬وإحداهنّ،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬ستيفاني‭ ‬بارنيكس،‭ ‬تغلبت‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬السرطان‭.‬

وتناوبت‭ ‬المشاركات‭ ‬بواقع‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬ساعة،‭ ‬ليلا‭ ‬نهارا،‭ ‬لاجتياز‭ ‬هذه‭ ‬المسافة‭ ‬بوضعية‭ ‬الاستلقاء‭ ‬أو‭ ‬القرفصاء،‭ ‬على‭ ‬لوح‭ ‬تجديف‭ ‬عريض‭.‬

ويتيح‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬جمعية‭ “‬هوب‭ ‬تيم‭ ‬إيست‭” ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬لتجهيز‭ ‬مراكز‭ ‬العناية‭ ‬بمعدات‭ ‬رياضية‭ ‬ومرافقة‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬

ودرّ‭ ‬كل‭ ‬كيلومتر‭ ‬اجتازته‭ ‬النساء‭ ‬الست‭ ‬مئة‭ ‬يورو،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬لهنّ‭ ‬جمع‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬سيصب‭ ‬40‭%‬‭ ‬منها‭ ‬لتمويل‭ ‬التحدي‭ ‬والـ60‭%‬‭ ‬الأخرى‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬تضامنية‭.‬