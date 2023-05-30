ستولتنبرغ‭:‬انضمام‭ ‬ستوكهولم‭ ‬للناتو‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬تموز‭ ‬

استياء تركي من تحرك لحزب العمال الكردستاني في السويد
ستوكهولم- أوسلو – إسطنبول -الزمان
يبدو انّ أطرافاً في السويد مستاءة من فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات الأخيرة بدأت تدعم تحركا جديدا لناشطين مؤيدين للأكراد مقربين من حزب العمال الكردستاني في السويد الثلاثاء مما اثار استياء تركيا التي قالت إنه عمل «غير مقبول» في وقت تأمل ستوكهولم برفع الفيتو التركي عن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن اتّخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى الناتو «ممكن جدا» قبل انعقاد قمة التحالف في فيلنيوس في تموز/يوليو، وذلك بعد يومين على إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأفاد ستولتنبرغ الصحافيين في أوسلو عشية اجتماع لوزراء خارجية الناتو «لا توجد ضمانات، لكن التوصل إلى حل يسمح بصدور قرار بشأن العضوية الكاملة للسويد بحلول ذلك الموعد هو أمر ممكن جدا». ونشرت لجنة روج آفا، وهي مجموعة سويدية داعمة للجماعات المسلحة الكردية في سوريا، مقطع فيديو مناهضا لرجب طيب إردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين يظهر عرض علم حزب العمال الكردستاني على البرلمان السويدي بعد يوم من إعادة انتخاب الرئيس التركي. ورد الناطق باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويتر «من غير المقبول بتاتا أن يواصل إرهابيون من حزب العمال الكردستاني التصرّف بحرية في السويد المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي». وأضاف «نتوقع من السلطات السويدية التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة مرتكبيه».
كما عرضت لجنة روج آفا دعوة للإفراج عن مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بحسب مقطع الفيديو الذي يظهر دمية محترقة تمثل الرئيس التركي. ويصنَّف حزب العمال الكردستاني، العدو اللدود للحكومة التركية، منظمة إرهابية من أنقرة والسويد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكانت الحكومة التركية طلبت من السويد منع تظاهرة مؤيدة للأكراد مقررة الأحد في ستوكهولم، فيما سيدخل قانون أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ الخميس في السويد.
وبعد إعادة انتخاب رجب طيب إردوغان الأحد، تأمل السويد وحلفاؤها الغربيون بأن تتخلى أنقرة أخيرا عن اعتراضاتها على عضوية السويد في الناتو.
من جهته، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الثلاثاء إنه «مطمئن تماما» حول مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وأضاف ستولتنبرغ خلال اجتماع غير رسمي لوزراء الشؤون الخارجية للناتو في أوسلو «أنا مطمئن بأن السويد ستصبح عضوا في الناتو، بلد كامل العضوية». وأضاف لصحافيين عقب الاجتماع «سنجري اتصالات وثيقة مع أنقرة والرئيس إردوغان للمساهمة في إتمام هذه العملية بأسرع ما يمكن».