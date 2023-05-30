ستولتنبرغ‭:‬انضمام‭ ‬ستوكهولم‭ ‬للناتو‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬تموز‭ ‬

استياء‭ ‬تركي‭ ‬من‭ ‬تحرك‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬السويد

ستوكهولم‭- ‬أوسلو‭ – ‬إسطنبول‭ -‬الزمان‭ ‬

يبدو‭ ‬انّ‭ ‬أطرافاً‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬مستاءة‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدأت‭ ‬تدعم‭ ‬تحركا‭ ‬جديدا‭ ‬لناشطين‭ ‬مؤيدين‭ ‬للأكراد‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مما‭ ‬اثار‭ ‬استياء‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تأمل‭ ‬ستوكهولم‭ ‬برفع‭ ‬الفيتو‭ ‬التركي‭ ‬عن‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭). ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬اتّخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬إلى‭ ‬الناتو‭ ‬‮«‬ممكن‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬فيلنيوس‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭. ‬وأفاد‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬عشية‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الناتو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ضمانات،‭ ‬لكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬يسمح‭ ‬بصدور‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬للسويد‭ ‬بحلول‭ ‬ذلك‭ ‬الموعد‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬ممكن‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬لجنة‭ ‬روج‭ ‬آفا،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬سويدية‭ ‬داعمة‭ ‬للجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬مناهضا‭ ‬لرجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الاثنين‭ ‬يظهر‭ ‬عرض‭ ‬علم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬السويدي‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭. ‬ورد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬ألتون‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬بتاتا‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬إرهابيون‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬التصرّف‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬المرشحة‭ ‬لعضوية‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬السويدية‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬ومحاسبة‭ ‬مرتكبيه‮»‬‭.‬

كما‭ ‬عرضت‭ ‬لجنة‭ ‬روج‭ ‬آفا‭ ‬دعوة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬مؤسس‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أوجلان،‭ ‬بحسب‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬دمية‭ ‬محترقة‭ ‬تمثل‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭. ‬ويصنَّف‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للحكومة‭ ‬التركية،‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬والسويد‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬منع‭ ‬تظاهرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للأكراد‭ ‬مقررة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم،‭ ‬فيما‭ ‬سيدخل‭ ‬قانون‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

وبعد‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأحد،‭ ‬تأمل‭ ‬السويد‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬بأن‭ ‬تتخلى‭ ‬أنقرة‭ ‬أخيرا‭ ‬عن‭ ‬اعتراضاتها‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬الناتو‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للناتو‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مطمئن‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬

وأضاف‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬لوزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬للناتو‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مطمئن‭ ‬بأن‭ ‬السويد‭ ‬ستصبح‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬الناتو،‭ ‬بلد‭ ‬كامل‭ ‬العضوية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬لصحافيين‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬سنجري‭ ‬اتصالات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬أنقرة‭ ‬والرئيس‭ ‬إردوغان‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‮»‬‭.‬