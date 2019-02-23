شهق الناس

ستوتة بغداد وتكسي دبي الطائر – ياس خضير البياتي

بقدر ماكنت مستمتعا ومبهورا في الأفكار المطروحة في قمة الحكومات التي أقيمت في دبي مؤخرا، حول مستقبل مدينة دبي، ودور الخيال كسلعة للمستقبل، وتأثير الذكاء الصناعي في تشكيل الحياة، وطبيعة الوظائف في ظل التكنولوجيا الرقمية، بقدر ما كان الوطن حاضرا معي في تجلياته ومستقبله ، حيث هاجس الخيبة الذاتية، ومرارة الواقع العراقي ومساراته المظلمة، فلا حاضر لعراق يزدهر، ولا مستقبل ينبت لنا اثمارا من الجمال والبهجة والسعادة ورقي الحياة .كنت اسرح في خيال عميق وانا استمع الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، وهو يضع تصورا لدبي المستقبل ، بحيث تتحول من مدينة تقليدية الى مدينة رقمية تعوم في عالم الخيال والمستقبل .هل تحتاج دبي كل هذا الخيال الواسع، وهي تتمتع اليوم بخيال اسطوري تتمنى كل مدن العالم أن تكون مثلها، مدهشة في شكلها الجميل، ورزانتها المبهرة، وحضورها التجاري والسياحي، ومكاسبها المادية الكبيرة، وهي المدينة التي نشأت من رمال الصحراء، ورطوبة البحر.

بأختصار مدينة دبي تفكر ان يكون لها مستقبل خيالي غير مطروق في مدن العالم خلال 10سنوات القادمة، تشمل التحول الجذري في تصميم المدن، وطريقة التنقل والعيش، واستغلال الموارد، لأنها محطة تلاقي الثقافات والأفكار ورؤوس الأموال على مستوى العالم، ونموذج للتسامح والتعايش، حيث تضم أكثر من 200 جنسية تعيش بسلام وأمان، أنها بمثابة العالم في مدينة.

سيكون تصميم دبي عصريا ورقميا، يأخذ بنظر الاعتبار عدد السيارات التي تستوعبها الشوارع، والكثافة السكانية، والمناطق المخصصة للتصنيع والقطاعات ذات العائد الاقتصادي. ولكن تصميم دبي سيكون قائماً على تجربة الإنسان كبديل في المحاور الثلاثة التي كانت أساس التصميم التقليدي للمدن لتوفير أفضل جودة حياة للأفراد ورفاهيتهم، وجذب المواهب. أما التنقل فهو من أهم ركائز جودة الحياة في دبي المستقبل لسهولة الوصول من نقطة إلى أخرى لها مادامت لها تأثير على سعادة الناس، لذلك سيكون التنقل عن طريق مسارات الجو بواسطة مشاريع مثل الهايبرلوب ومشروع التاكسي الطائر، وتحت الأرض من خلال بناء الانفاق العملاقة.

وبفضل الذكاء الاصطناعي ستصبح دبي أكثر ذكاء عن طريق توفير حلول وخدمات حسب احتياجات كل فرد، وسيقوم الواقع الافتراضي والواقع المعزز بدمج العالم الواقعي والافتراضي لتحسين حياة البشر. فإذا كانت الكهرباء عصب المدن في القرن الـ 20 والتي مكنت من ظهور الآلات وأتمته الجهد البشري في الثورة الصناعية الثانية، فإن الكهرباء الجديدة لدبي القرن 21 هو الذكاء الاصطناعي.

اما موارد دبي المستقبلية، فستعتمد على ظهور الألواح الشمسية الشفافة في المستقبل، حيث ستكون كل نافذة في كل المباني والسيارات منتجة للطاقة بفضل هذه التقنية. بينما ستعتمد على تخزين الطاقة في كل بيت لتكون قادرة على تخزين الطاقة التي يحتاجها خلال 24 ساعة، وتوفير الشبكة الذكية لتوزيع الطاقة للبيوت بدقة عالية، بينما ستكون معظم احتياجات سكان مدن دبي من الغذاء من إنتاجها حسب الطلب وفي الوقت المناسب، وبالتالي ستصبح دبي سلة غذاء متكاملة.

وإذا كانت دبي ستشهد قريبا سيارات طائرة بدون سائق لنقل الركاب تنتشر في سماؤها، فنحن في العراق لدينا اختراع جميل وغريب يمشي بثلاث عجلات، يطلقون عليها (ستوته)، هو طائر لا يستطيع التحليق، لكنه يمشي على شوارع نصف معبدة، ونصفها الآخر يغرق بالمستنقعات. وستكون لدبي الواح شمسية تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومخزون للطاقة في كل بيت ومصنع، بينما يحلم المواطن العراقي منذ ربع قرن بعدة ساعات كهرباء حقيقية، لكننا بالمقابل لدينا تكنولوجيا جبارة اسمها المولدات الكهربائية التي تبث سموم ثاني أوكسيد الكاربون لقتل البشر، وتحويل اللون الأبيض الى اسود بامتياز. ودبي الجميلة المبهرة التي نحلم ان يكون لنا شارع واحد يشبهها في الوطن، فأنها تريد ان تعيد تصميمها التقليدي الى مدينة رقمية بلا ورق، بينما بغداد تم اعادة تصميمها لتكون مدينة ريفية بلا كهرباء وماء وأتعس معيشة. ودبي تقرر أن تكون معظم احتياجات سكانها من الغذاء المنتج داخليا حسب الطلب وفي الوقت المناسب من خلال مزارع افقية لمضاعفة المساحة المزروعة وإنتاجية المحاصيل بكفاءة عالية في استخدام المياه والطاقة.بينما عراق الرافدين لم يعد له حصاد وزرع، تأتيه الطماطم والفواكه والخضروات واللبن واللحوم من إيران وتركيا مرورا بالهند وبنغلادش والصومال وجزر الواق واق.

ستتحول دبي الى مدينة أحلام وبيانات رقمية، بينما الوطن غارق بأحصائيات السلاح واعداد القتلى والطوائف والقوميات، ايهما أكثر وأقل. ولأن دبي تريد ان تصبح عالمية، فأنها تفكر بجلب المزيد من الخبراء والمواهب والمهارات، ومحطة لتلاقي الثقافات والأفكار ورؤوس الأموال على مستوى العالم، بينما وطني أصبح طارداً لكل الكفاءات والخبراء وأصحاب الاختصاص، وجاذباً لكل جهلة العلم والحياة، وعدو الاستثمار، وطارداً لرؤوس الأموال المسروقة.

يشهد الله كم كنت فرحا لبلد عربي يسابق الزمن بجرأة وباقتدار، وكم كنت حزينا حد البكاء ان لا أرى بلدي يرسم خارطة المستقبل مثلما فعلت الامارات، رغم اننا كنا القدوة والامل للجميع أيام لم تكن مدن حقيقية الا بغداد المتألقة التي وصفها منذ مئات السنين ياقوت الحموي في كتابه (معجم البلدان) بـ (أمّ الدنيا وسيّدة البلاد). وغنت لها فيروز منذ سنوات (بغداد والشعراء والصور. ذهب الزمان وضوعه العطر)

غداً سيركب المواطن في الامارات التاكسي الطائر، محلقا في قمم المستقبل، بينما سيركب العراقي الغارق بالنفط (ستوتة) فقراء الهند في الخمسينات، وهو يدعو للحكومة الفاضلة بالبقاء طول العمر، لأنها حققت لهم امنية العمر بترك ركوب الحمير الى ركوب (الستوتة) التي يطلق عليها إخواننا السوريون (الطرطيرة)، وهي التسمية التي ذكرتني بطراطير آخر زمن!