سبّاح عراقي يحرز ميداليتين في بطولة الإمارات الدولية

بغداد- الزمان

حقق السباح العراقي ياسين عامر ياس ميداليتين، واحدة فضية وأخرى برونزية لفئة الناشئين، وذلك في بطولة الإمارات الدولية بالسباحة الأولمبية الجارية أحداثها في مَدينة دبي الإماراتية .

وحصل السباح ياسين عامر ياس على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر فراشة.

وكذلك حصوله على الميدالية الفضية في سباق 50 متر ظهر، وسط إشادةٍ كبيرةٍ بقدراته الفنية في البُطولة.

وشهدت البطولةُ مشاركة 30 دولةً، وأكثر من 300 سباحٍ بمُختلف الفئات، من ضمنها العراق ، للأعمار من 8-12 عاماً.