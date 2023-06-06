سبوتيفاي تستغني عن مئتي وظيفة في المدونات الصوتية

ستوكهولم‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬منصة‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬السويدية‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحتويات‭ ‬الصوتية،‭ ‬الاثنين‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬مئتي‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدونات‭ ‬الصوتية‭ (‬بودكاست‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يوازي‭ ‬2‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬موظفيها‭. ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬صرف‭ ‬أولى‭ ‬استغنت‭ ‬بموجبها‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬وظيفة،‭ ‬أوضحت‭ ‬المنصة‭ ‬أنها‭ ‬بدات‭ “‬المرحلة‭ ‬الأولى‭” ‬من‭ “‬استراتيجية‭ ‬البودكاست‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬استثمارات‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وأشارت‭ ‬المجموعة‭ ‬المدرجة‭ ‬أسهمها‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬اتخذت‭ “‬القرار‭ ‬الصعب‭ ‬لكن‭ “‬الضروري‭” ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬حوالى‭ ‬مئتي‭ ‬موظف‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البودكاست‭.‬

وقد‭ ‬استثمرت‭ ‬سبوتيفاي،‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬للمحتويات‭ ‬الصوتية،‭ ‬مئات‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البودكاست‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تتصدر‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬لا‭ ‬يحقق‭ ‬الربحية‭ ‬المطلوبة‭ ‬للشركات،‭ ‬وفق‭ ‬محللين‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬أعلنت‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬6‭%‬‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬لتقليص‭ ‬تكاليفها‭. ‬وأقر‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬دانيال‭ ‬إك‭ ‬حينها‭ ‬بأنه‭ ‬اعتمد‭ ‬سياسة‭ ‬طموحة‭ ‬للغاية‭ “‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬بخطى‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭” ‬المجموعة‭.‬

وتتكبد‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬خسائر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬رغم‭ ‬الازدياد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مشتركيها‭ ‬وتقدمها‭ ‬على‭ ‬منافسيها،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ “‬آبل‭ ‬ميوزيك‭”.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬بلغت‭ ‬سبوتيفاي‭ ‬مستوى‭ ‬قياسياً‭ ‬جديداً‭ ‬عند‭ ‬515‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬نشط،‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬22‭% ‬خلال‭ ‬عام‭.‬