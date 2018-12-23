سبع‭ ‬وثلاثون‭ ‬قطعة‭ ‬أثرية‭ ‬عراقية‭ ‬نادرة‭ ‬بحوزة‭ ‬مهرّب‭ ‬

بغداد – الزمان
اعلنت السلطات العراقية الاحد، القبض على شخص بحوزته 37 قطعة اثرية شمال غرب العاصمة بغداد. وكانت المتاحف العراقية قد فقدت اكثر من عشرين الف قطعة اثرية ولم يتم ارجاع سوى القليل غير ان القطع الصغيرة من الاختام الاسطوانية والاحجار الكريمة ظلت مختفية حيث حملها لصوص صغار وتداولوها وقسم منها تسرب لدول الجوار مثل الاردن وسوريا فضلا عن دول الخليج . وتعاونت السلطات الاردنية في اعدة المسروقات الاثرية للعراق .
وقال بيان لاعلام قيادة الشرطة الاتحادية، ان «دورية من الفوج الاول اللواء الخامس الفرق الثانية القت القبض على متهم يدعى ( ق) في محلة 460 من منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة بغداد».
واضاف ان «المتهم ضبط بحوزته 37 قطعة اثرية باهضة الثمن».
واشار البيان الى ان «المتهم تم تسليمه مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه».