سبع‭ ‬وثلاثون‭ ‬قطعة‭ ‬أثرية‭ ‬عراقية‭ ‬نادرة‭ ‬بحوزة‭ ‬مهرّب‭ ‬

بغداد‭ – ‬الزمان

اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الاحد،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬بحوزته‭ ‬37‭ ‬قطعة‭ ‬اثرية‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭. ‬وكانت‭ ‬المتاحف‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬فقدت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬الف‭ ‬قطعة‭ ‬اثرية‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬ارجاع‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬القطع‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬الاختام‭ ‬الاسطوانية‭ ‬والاحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬ظلت‭ ‬مختفية‭ ‬حيث‭ ‬حملها‭ ‬لصوص‭ ‬صغار‭ ‬وتداولوها‭ ‬وقسم‭ ‬منها‭ ‬تسرب‭ ‬لدول‭ ‬الجوار‭ ‬مثل‭ ‬الاردن‭ ‬وسوريا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ . ‬وتعاونت‭ ‬السلطات‭ ‬الاردنية‭ ‬في‭ ‬اعدة‭ ‬المسروقات‭ ‬الاثرية‭ ‬للعراق‭ .‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬لاعلام‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬ان‭ ‬«دورية‭ ‬من‭ ‬الفوج‭ ‬الاول‭ ‬اللواء‭ ‬الخامس‭ ‬الفرق‭ ‬الثانية‭ ‬القت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬متهم‭ ‬يدعى‭ ‬(‭ ‬ق)‭ ‬في‭ ‬محلة‭ ‬460‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشعلة‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد»‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬«المتهم‭ ‬ضبط‭ ‬بحوزته‭ ‬37‭ ‬قطعة‭ ‬اثرية‭ ‬باهضة‭ ‬الثمن»‭.‬

واشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬«المتهم‭ ‬تم‭ ‬تسليمه‭ ‬مع‭ ‬المواد‭ ‬المضبوطة‭ ‬الى‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحقه»‭. ‬