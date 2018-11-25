سبعة مليار دينار في ذمة الله- همسة السامرائي

بصراحة شديدة الموضوع برمته يثير السخرية ، لاأشعر بالدهشة مطلقا، لكني أشعر بالحيرة ،،نعم الحيرة لاأعلم أين أدرج هذا الموضوع هل أدرجه في فقرة صدق أو لا تصدق ؟ أم في صفحة عجائب وغرائب الدنيا ؟!!! على فكرة سبعة مليار دينار مبلغ لايستهان به ، لكن كما تعودنا وعودنا الكبار الذي يزعمون الدولة بأن لانستغرب من مايحدث من أهوال في الشارع العراقي، إبتدأءا من هدر المال العام وحتى حادثة الغرق هذه، ، والحجج والأقاويل التي لاتكاد تفقه! في حين ان العالم كله يترقب هطول الأمطار بأعتبارها مصدر للرزق كي تنعش الارض وتحيي الزرع فهي أجمل نعم الله علينا ، اليوم في العراق نعتبرها نقمة لأنها تسببت بإتلاف مالايقل عن سبعة مليار دينار من زخة مطر واحدة مابالكم ان كان سيل من الأمطار الله المستعان، من جملة ماقرأت في إستبيان الخبر الصح من العجب،،جاء تصريح للخبير الإقتصادي المدعو باسم جميل إنطوان ، حيث عزا الى ان تلف السبعة مليار دينار في مصرف الرافدين نتيجة مياه الأمطار الى الإهمال والتقصير من الإدارة وقال ان المصارف العالمية تضيف مادة مطاطية كالإسفنج عند بوابات القاصات العملاقة بالتصميم لمنع تسرب المياه كون القاصات غالبا ماتوضع في سراديب البنايات، وأضاف الى ان قاصات الرافدين خالية من تلك المادة ومتهالكة وقديمة إضافة الى تعرض التربة السفلية الى تكسر مما أدى الى تسرب المياه داخل قاصات الأموال وبالتالي المياة تحتوي على نسبة أملاح عالية مما أدى الى تلف تلك الأموال، بحسب قرائتي للنص أجد فيه من التبرير مايسد عين الشمس ، مصرف مثل الرافدين بسمعته وعراقته يفتقر الى وجود أبسط المقومات التي تؤمن ماله ؟!!

بات الضحك على ذقون الشعب حرفتهم التي يمارسوها بكل جدارة ، هل يكون جزاء الفرد العراقي الذي إنتخبكم وصوت لكم وصفق وهلهل حين دخولكم يكون جزاءه بهذا الشكل !جعلتم منه سخرية وإضحوكة امام كل الشعوب ، أهنتم كيانه بكل ماتحمل الكلمة من معان الآهانة ،، إصحى يافرد ياعراقي يامن تنام ومن تحت قدميك يسري الماء ، ماهو مصيرك كشعب سلم مقاليده الى أناس لاذمة ولاضمير ، يحاولون بشتى الطرق تشتيتك ، لكن هذه الافعال لاتنطلي على العقلاء ، مايؤسفني هو الأستهتار بممتلكات الشعب في حين ان هذا المبلغ متوفر كان الأجدر بهم المبادرة بالإعمار ، إعمار ماتم تدميره من بنى تحتية ومساكن ومؤسسات حكومية أفضل مما نلجأ الى الكدية من بقية الدول المجاورة ، فهناك ناس مشردة مابين الهياكل والمخيمات الرخيصة ، خاصة في فصل الشتاء ومع هطول هذا الكم من سيل الأمطار الذي تسبب بتلف سبعة مليار دينار ، تصور عزيزي الفرد العراقي ان هطل عليك سيل من الامطار وانت جالس في خيمة مع عائلتك ماهو مصيرك فالمطر الذي تسلل الى القاصات وأتلف مبالغ طائلة ماذا عساه ان يفعل في خيمة ؟!!

هذا طبعا اذا كان المبلغ المتداول هو فعلا سبعة مليار ليس الضعفين كما قيل ،،مشاكلنا باتت كثيرة لايمكن حصرها ، جل مانتمناه ان نرى يوما ما رقابة من كل النواحي وعلى جميع الأصعدة كي نشعر بإنسانيتنا وحقنا في الوجود كسائر البشر ، فمنذ سنوات ونحن على هذا الحال ونستمر على ماهو عليه الى إشعار آخر .