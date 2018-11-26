سبعة مليارات وسط كومة حشرات – علي طه حجارة

ها قد عدنا والعود أحمدُ لما يُمكن أن نسميه ( علكة الموسم ) !! ، أو ما يُمكن أن تُطلق عليها فضيحة السنة وهي تُلاك على ألسن البسطاء كنادرة من النوادر ، لقد كنَا ننتظر بشغف مايملأ خزائن ذاكرتنا عن إحدى عجائب العام ، وهذا بصراحة يُذكرني بشكل مباشر بأحداث كثيرة كانت وما زالت تلوح في أفق سؤال يشغل بالي كثيراً ..

هل نحن بهذه السذاجة ؟!! ، هل تناسينا الكثير مما يطرحهُ الإعلام اليومي المسنود بجهات فئوية لأحداث سطحية تشغل الرأي العام عن حقوق مغبونة أو ملفات ستتحرك بعد أن كانت مركونة .. هل سقط حدسنا الجمعي في هوة من التعود والتكرار على ماتُمليه علينا جيوش مواقع التواصل مدفوعة الثمن ؟ ، هل تمت برمجة مواعيد إثارة شغف المواطن البسيط وزيادة حنقه على جهة مُعينة بشكل مدروس ؟ ..

أجد من الصعوبة بمكان أن يكون هناك متسع لإشاعة تكون مقبولة بشكل كبير هذه الأيام بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة تتجمع فيها المعلومات وتنتقل بشكل سريع لتكشف الحقائق حتى وإن كانت مُخبأة في قنصلية أو على سواحل يونانية !!

فما بال رأينا العام اليوم وهو يتعلق بنصف إشاعة ليغض البصر عن حقوق المواطن المســلوبة التي تستر عورتها بما تقـــوله الجيوش الإلكترونية مدفوعة الثمن ! ، حسناً ربما من المعقول هنا أن نُساير القضية منذ اشتعالها .. سبعة مليارات تغرق في مصرف الرافدين عام 2013 ثم يجب محاسبة البنك المركزي على ذلك ! ، ثم تدمج مع هذه الأحداث مقاطع مصوّرة عن خسائر الثروة السمكية في بابل والتي تُقدر بالمليارات ، مع القليل من الكوميديا الساخرة عن هذين الحدثين لتشتعل حملة من المسابقات الفنية لمن يُقدم عملاً تنافسيا يُكرّس محوره حولهما فتبدأ من الرسومات الهزلية حتى تنور الخباز وهو يخبز العملة ساخراً !! ، ومع إنني أعترف بأنني كنت ساخطاً على ضياع أموال كبيرة تُقدر بهذه المليارات إلا أن الأمر لم يستغرق مني دقائق معدودة لأتذكر بأن قيمة العملة ليست ورقية وأن الورق التالف يُستبدل بشكل طبيعي فلا يكون هناك تكلفة سوى بمواد الطباعة ، وهذا الأمر بديهي ولا يحتاج لدراسة واسعة فالمطلع يعرف ذلك ويعرف أن قيمة المال بخزين الذهب لا بقيمة الورق .. ويا مكثر الورق ويا قلة الأقلام الرصينة !! ،

ثم وبشكل عجيب تُقاد القضية للبنك المركزي منتقلة بشكل غريب من موقع الحدث في مصرف الرافدين إلى مؤسسة البنك ، ثم وبشكل أغرب من عاملها الزمني الذي يبلغ خمــــــس سنين مضت إلى وقتنا الحاضر وكأنها قضية البارحة ! ،

وبالتأكيد يمر كل هذا مع صور صفيق السمك المريض وكأنه يطبّل على عقول المواطن البسيط لتصديق هذه الوجبة الدسمة من اللهو العاري أمام ما يتستر من سرقات وامتيازات علنية لنواب اليوم وهم يهيمون على حصصهم الدسمة التي تُنسي وعود البارحة !

أنا في الواقع لست بموقع الدفاع عن أحد ما بقدر مللي التام من إعادة مسلسل الفضائح التي تشغل وتحجب رؤية المواطن عن أحداث باقية وتبقى سكيناً في خاصرة الشعب ، فمن يذكر حملة قتل المثليين عام 2009 (علكة ذلك الموسم ) يجب أن يتذكر مرافقتها لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وما الاتفاقات التي سرت في الخفاء كي تنجلي هذه القوات ، ومن يذكر أزمة بائعي الخمور عام 2015 وعملية مــنع مزاولـــتهم بيعــــها (علكة ذلك الموسم) يجب أن يذكر صفقة الأسلحة الفاسدة التي تمت التغطية على تفاصيلها وكأن شيئاً لم يكن !! ، لكن ومن باب المصداقية فإن المواطن البسيط لا يألوا هماً في أن يتحرى أو يبحث عن الحقيقة في عصر البحث عن اللقمة واستسقاء المعلومة من مواقع التواصل التي تحكمها هذه الأيـــــام جــــــيوش من الـ (الذباب الإلكتروني مدفوع الثمن ) ، بل الأدهى إنه يُشارك ببساطته مسلسل التسقيط لكل ما يُمكن أن يكون علامة ناجحة في هذا البلد المُحاصر فكرياً قبل أن يُحاصر مادياً ، لذا ستجده مستمتعاً ومُتندراً لحدوتة عن صخرة حولت بغداد إلى مستنقع كبير أو قوارض انتشرت بشكل عجائبي لتُنهي الزراعة في العراق ..!! ، أجد بصراحة إن من المخجل أن يقف أحدنا أمام هذه الترهات وقفة صمت وهو يغفل عن الكعكة الكبيرة التي تُسرق في الخفاء كما أجد من المُعيب أن يتــم تســقيط ما تبقى من المؤسسات التي تحاول وســـط الــــفوضى أن تعــــمل لهذا البلد بمصـــادقية .. فهل اتعــــــض اللبيب .. عســـى ولعل .