سبعة جرحى في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية

موسكو (أ ف ب) – أُصيب سبعة أشخاص بينهم طفل في ضربات أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، حسبما أعلن على تلغرام حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف الاثنين.

استهدفت الضربات عدة مبان سكنية في حيّ فالويسك، وفق غلادكوف الذي نشر صورة للعبة محشوة قرب نافذة مكسورة في أحد المباني المتضررة.

وكتب غلادكوف على تلغرام “يتعرّض حي فالويسك لإطلاق نار من القوات الأوكرانية. بحسب معلومات أولية، جُرح سبعة أشخاص بينهم طفل يعاني من كسر في الترقوة”، مشيرًا إلى أن كل الجرحى أُدخلوا المستشفى.

واستهدفت ضربات أوكرانية الاثنين أيضًا قريتين في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، بحسب الحاكم رومان ستاروفويت.

وقال ستاروفويت على تلغرام “ضربت القوات الأوكرانية صباح اليوم (الاثنين) قى تيوتكينو وبوبوفو-ليجاتشي”، من دون التسبب بوقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن الضربات تسببت بانقطاع الكهرباء بشكل جزئي وبتضرر عدة سيارات.

من جهته، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف الاثنين إسقاط مسيّرتين ليلًا فوق المنطقة التي ضمتها موسكو في العام 2014.

في الأسابيع الأخيرة، زاد القصف والهجمات بالمسيّرات في المناطق الروسية المحاذية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، على خلفية الهجوم المضاد الأوكراني على الجبهة.