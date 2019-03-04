سبعة‭ ‬وزراء‭ ‬سوريين‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬السوداء‭ ‬

تراجع‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬ومائة‭ ‬وخمسون‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬يسلّمون‭ ‬أنفسهم‭ ‬للقوات‭ ‬الكردية

الباغوز‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الاثنين‭ ‬سبعة‭ ‬وزراء‭ ‬سوريين‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬للأفراد‭ ‬الذين‭ ‬ستجمد‭ ‬أرصدتهم‭ ‬وسيمنعون‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬أراضيه‭ ‬لمسؤوليتهم‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬القمع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬التعديلات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭.‬

وأفاد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬«قرارات‭ ‬اليوم‭ ‬ترفع‭ ‬إلى‭ ‬277‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يطالهم‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬وتجميد‭ ‬أرصدة‭ ‬لمسؤوليتهم‭ ‬في‭ ‬القمع‭ ‬العنيف‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وللإستفادة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬أو‭ ‬دعمه»‭. ‬والوزراء‭ ‬السبعة‭ ‬هم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬رحمون‭ ‬ووزراء‭ ‬السياحة‭ ‬محمد‭ ‬رامي‭ ‬مرتيني‭ ‬والتربية‭ ‬عماد‭ ‬موفق‭ ‬العزب‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬بسام‭ ‬بشير‭ ‬إبراهيم‭ ‬والأشغال‭ ‬العامة‭ ‬سهيل‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬والاتصالات‭ ‬اياد‭ ‬محمد‭ ‬الخطيب‭ ‬والصناعة‭ ‬محمد‭ ‬معن‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬جذبة‭. ‬وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬72‭ ‬كيانا‭ ‬تم‭ ‬تجميد‭ ‬أرصدتها‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وتخضع‭ ‬سوريا‭ ‬لحظر‭ ‬نفطي‭ ‬وقيود‭ ‬على‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬وتجميد‭ ‬أرصدة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وعلى‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬القمع‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬ومعدات‭ ‬وتكنولوجيات‭ ‬للمراقبة‭ ‬أو‭ ‬التنصت‭ ‬على‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭.‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬وورجال‭ ‬وأطفال‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بعدما‭ ‬أبطأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وتيرة‭ ‬هجومها‭ ‬المدعوم‭ ‬بطائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭.‬

وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الجمعة‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير‭ ‬باتجاه‭ ‬البقعة‭ ‬المحاصرة‭ ‬في‭ ‬الباغوز،‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬تتقدم‭ ‬ببطء‭ ‬متهمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬باستخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬جيبه‭ ‬الأخير،‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭.‬

وأفادت‭ ‬مسؤولة‭ ‬اعلامية‭ ‬ميدانية‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬«خروج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬???‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬داعش‭ ‬ومقاتلين‭ ‬سلموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين»‭. ‬وقالت‭ ‬إنهم‭ ‬خرجوا‭ ‬«سيراً‭ ‬على‭ ‬الأقدام»‭ ‬وتم‭ ‬تفتيشهم‭ ‬قبل‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬فرز‭ ‬تقع‭ ‬عند‭ ‬تلة‭ ‬مشرفة‭ ‬على‭ ‬الباغوز‭. ‬وبين‭ ‬هؤلاء‭ ‬وفق‭ ‬المسؤولة‭ ‬ذاتها‭ ‬«أجانب،‭ ‬لكن‭ ‬الغالبية‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬والعراقيين،‭ ‬أجبرهم‭ ‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬والقصف‭ ‬على‭ ‬الخروج»‭. ‬وشاهدت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬داخل‭ ‬الباغوز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬نساء‭ ‬ورجالاً‭ ‬وأطفالاً‭ ‬إثر‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬البقعة‭ ‬المحاصرة‭. ‬وفور‭ ‬خروج‭ ‬الحافلات،‭ ‬شنت‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬ضربة‭ ‬جوية،‭ ‬تلاها‭ ‬سماع‭ ‬اصوات‭ ‬اطلاق‭ ‬رصاص‭. ‬وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬سلّم‭ ‬150‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الخارجين‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬الإثنين‭. ‬وكان‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أفاد‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬تراجع‭ ‬وتيرة‭ ‬القتال،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬«هدنة»‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬«اجلاء‭ ‬مدنيين‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬ومقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬الراغبين‭ ‬بتسليم‭ ‬أنفسهم»‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬ليل‭ ‬الأحد،‭ ‬جدّدت‭ ‬قيادة‭ ‬حملة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬تأكيدها‭ ‬أن‭ ‬«معركة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الباغوز‭ ‬ستنتهي‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة»‭. ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬«حرصاً‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬احتفظ‭ ‬بهم‭ ‬إرهابيو‭ ‬داعش‭ ‬لاستخدامهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬عدم‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بهم،‭ ‬تتقدم‭ ‬قواتنا‭ ‬ببطء»‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭.‬