سبعة‭ ‬وزراء‭ ‬سوريين‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬السوداء‭ ‬

تراجع المعارك في الباغوز ومائة وخمسون من داعش يسلّمون أنفسهم للقوات الكردية
الباغوز (سوريا) – (أ ف ب)
بروكسل – الزمان
أضاف الاتحاد الأوروبي الاثنين سبعة وزراء سوريين بينهم وزير الداخلية على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا. وأكد المجلس الأوروبي في بيان أن ذلك يأتي بعد التعديلات الأخيرة على الحكومة السورية.
وأفاد البيان أن «قرارات اليوم ترفع إلى 277 عدد الأشخاص الذين يطالهم حظر السفر وتجميد أرصدة لمسؤوليتهم في القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا وللإستفادة من النظام أو دعمه». والوزراء السبعة هم وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون ووزراء السياحة محمد رامي مرتيني والتربية عماد موفق العزب والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم والأشغال العامة سهيل محمد عبد اللطيف والاتصالات اياد محمد الخطيب والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة. وأضاف الاتحاد 72 كيانا تم تجميد أرصدتها بسبب الوضع في سوريا. وتخضع سوريا لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الانترنت.فيما خرج مئات الأشخاص من نساء وورجال وأطفال الإثنين من جيب تنظيم الدولة الإسلامية المحاصر في بلدة الباغوز في شرق سوريا، بعدما أبطأت قوات سوريا الديموقراطية وتيرة هجومها المدعوم بطائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي بدأت الجمعة هجومها الأخير باتجاه البقعة المحاصرة في الباغوز، أن قواتها تتقدم ببطء متهمة تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام المدنيين المتبقين في جيبه الأخير، كدروع بشرية.
وأفادت مسؤولة اعلامية ميدانية في قوات سوريا الديموقراطية فرانس برس الإثنين عن «خروج أكثر من ??? شخص من عائلات داعش ومقاتلين سلموا أنفسهم يومي الأحد والاثنين». وقالت إنهم خرجوا «سيراً على الأقدام» وتم تفتيشهم قبل وصولهم إلى نقطة فرز تقع عند تلة مشرفة على الباغوز. وبين هؤلاء وفق المسؤولة ذاتها «أجانب، لكن الغالبية من السوريين والعراقيين، أجبرهم الضغط العسكري والقصف على الخروج». وشاهدت صحافية في وكالة فرانس برس داخل الباغوز أكثر من عشرين حافلة تقل نساء ورجالاً وأطفالاً إثر خروجها من البقعة المحاصرة. وفور خروج الحافلات، شنت طائرة حربية ضربة جوية، تلاها سماع اصوات اطلاق رصاص. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سلّم 150 من عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة أنفسهم في عداد الخارجين من الباغوز الإثنين. وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن أفاد صباح الإثنين عن تراجع وتيرة القتال، متحدثاً عن «هدنة» من أجل «اجلاء مدنيين من عائلات الجهاديين وعدد من الجرحى ومقاتلي التنظيم الراغبين بتسليم أنفسهم». وفي بيان ليل الأحد، جدّدت قيادة حملة قوات سوريا الديموقراطية تأكيدها أن «معركة السيطرة على الباغوز ستنتهي في مدة زمنية قصيرة». لكنها قالت إنه «حرصاً على تحرير من تبقى من المدنيين الذين احتفظ بهم إرهابيو داعش لاستخدامهم كدروع بشرية ومن أجل عدم إلحاق الأذى بهم، تتقدم قواتنا ببطء» في الباغوز.