سبعة‭ ‬قتلى‭ ‬وغرق‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬بالشرقاط

سامراء‭ ‬‭- ‬كركوك‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭ ‬وثلاث‭ ‬نساء‭ ‬الجمعة‭ ‬جراء‭ ‬السيول‭ ‬والفيضانات‭ ‬بفعل‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬تضرر‭ ‬آلاف‭ ‬المنازل،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬

وأوضح‭ ‬قائمقام‭ ‬قضاء‭ ‬الشرقاط‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬‭(‬250‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭)‬‭ ‬علي‭ ‬دودح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سبعة‭ ‬مواطنين،‭ ‬هم‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬وأربعة‭ ‬أطفال‭ ‬قتلوا‭ ‬جراء‭ ‬السيول‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

وإذ‭ ‬أشار‭ ‬دودح‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬السيول‭ ‬أدت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬غرق‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬منزل‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬محيطة‭ ‬ونزوح‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العائلات‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬الورزاء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬بتشكيل‭ ‬‮«‬خلية‭ ‬أزمة‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬والحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬مدعومة‭ ‬بالمروحيات‭ ‬والآليات‭ ‬الثقيلة‭ ‬للتدخل‭ ‬الفوري‭ ‬والاشراف‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬مكتبه‭.‬

ولفت‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬تقليل‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الدفاعات‭ ‬ضد‭ ‬الزيادة‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬مناسيب‭ ‬المياه‭ ‬خلال‭ ‬اليوميين‭ ‬القادمين‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬علق‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬معزيا‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬بـ‮»‬الحادث‭ ‬المؤلم‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الإعمار‭ ‬والخدمات‮»‬‭. ‬ومسألة‭ ‬الفيضانات‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إذ‭ ‬قتل‭ ‬58‭ ‬عراقيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬نتيجة‭ ‬السيول‭ ‬والصعقات‭ ‬الكهربائية‭ ‬أثناء‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المتهالكة‭ ‬بفعل‭ ‬سنوات‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬البلاد‭.‬