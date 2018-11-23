سبعة‭ ‬قتلى‭ ‬وغرق‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬بالشرقاط

سامراء - كركوك – الزمان
قتل أربعة أطفال وثلاث نساء الجمعة جراء السيول والفيضانات بفعل الأمطار الغزيرة شمال العراق، والتي أسفرت أيضا عن تضرر آلاف المنازل، بحسب مسؤول محلي
وأوضح قائمقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين (250 كلم شمال بغداد) علي دودح أن «سبعة مواطنين، هم ثلاث نساء وأربعة أطفال قتلوا جراء السيول القادمة من شمال العراق».
وإذ أشار دودح أيضا إلى وجود ثلاثة مواطنين آخرين في عداد المفقودين، أوضح أن السيول أدت أيضا إلى «غرق ثلاثة آلاف منزل» في قرى محيطة ونزوح عدد كبير من العائلات. وفي هذا الصدد، وجه رئيس الورزاء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل «خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين (…) والحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والاشراف المباشر على عمليات الإنقاذ»، بحسب بيان صادر من مكتبه.
ولفت البيان إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار «تقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليوميين القادمين». من جهته، علق رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح العائد من روما في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، معزيا أهالي الضحايا بـ»الحادث المؤلم الذي يؤكد على ضرورة الإعمار والخدمات». ومسألة الفيضانات ليست جديدة في العراق، إذ قتل 58 عراقيا في العام 2015 نتيجة السيول والصعقات الكهربائية أثناء هطول أمطار غزيرة، وذلك بسبب البنى التحتية المتهالكة بفعل سنوات الحرب التي عاشتها البلاد.