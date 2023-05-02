سبعة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬سوريا

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬قُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬عسكريون‭ ‬سوريون‭ ‬ومقاتلون‭ ‬موالون‭ ‬لإيران،‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬وأدت‭ ‬لخروج‭ ‬مطارها‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬الخدمة،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وشنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري،‭ ‬وأهدافًا‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرّقة‭. ‬وأخرجت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مراراً‭ ‬مطاري‭ ‬حلب‭ ‬ودمشق‭ ‬الدوليين‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬إثر‭ ‬استهدافهما‭. ‬وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أنّ‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬استهدفت‭ ‬منطقة‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬ومطار‭ ‬النيرب‭ ‬العسكري‭ ‬المحاذي‭ ‬له،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬مستودع‭ ‬ذخائر‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬كما‭ ‬سقطت‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬معامل‭ ‬تابعة‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬بمنطقة‭ ‬السفيرة‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭)‬،‭ ‬يستخدمها‭ ‬المقاتلون‭ ‬الإيرانيون‭ ‬والمجموعات‭ ‬الموالية‭ ‬لها،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬وأسفرت‭ ‬الضربة‭ ‬على‭ ‬المستودع‭ ‬قرب‭ ‬النيرب‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬سوريين‭ ‬وثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لإيران‭ ‬غير‭ ‬سوريين،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أفاد‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عسكري‭ ‬واحد‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬المقاتلين‭ ‬الثلاثة‭.‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬سانا‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬23‭,‬35‭ (‬20,35‭ ‬ت‭ ‬غ‭) (…) ‬نفّذ‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدواناً‭ ‬جوياً‭ ‬برشقات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬مستهدفاً‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬حلب‮»‬‭.‬

وأدّى‭ ‬القصف،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري،‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬عسكري‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬بجروح‭ ‬بينهم‭ ‬مدنيان‭ ‬ووقوع‭ ‬بعض‭ ‬الخسائر‭ ‬المادية‭ ‬وخروج‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تتّضح‭ ‬طبيعة‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬حلب،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتبيّن‭ ‬موعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الخدمة‭.‬

ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬أنّها‭ ‬ستواصل‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفها‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وليل‭ ‬الجمعة‭-‬السبت،‭ ‬جُرح‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬حمص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬سانا،‭ ‬فيما‭ ‬أورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬طالت‭ ‬مستودع‭ ‬سلاح‭ ‬تابع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الضبعة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حمص‭ ‬الجنوبي‭.‬