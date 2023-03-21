سبتي: المعرض واحة لإكتشاف طاقات تشغل الساحة جيلاً بعد آخر

60 تشكيلية ينثرن الحب والجمال في فضاء اللوحة

بغداد – فائز جواد

افتتح السبت الماضي معرض تشكيليات عراقيات على قاعة جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين والذي يستمر حتى العاشر من نيسان المقبل وبمشاركة اكثر من 60 فنانة ومن مختلف الاجيال ،بحضور مستشار رئيس الوزراء الا الطالباني والنائبة السابقة ميسون الدملوجي ووكيل وزير الثقافة عماد جاسم والملحق الثقافي في السفارة الليبية في بغداد وعدد كبير من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

يوم المرأة

وقال رئيس الجمعية قاسم سبتي بكلمته (في آذارمن كل عام وتزامنا مع يوم المراة العالمي تتزين جدران القاعة الرئيسة في جمعيتنا العريقة بابداعات الفنانات التشكيليات العراقيات ) واضاف ( ان حرصنا الدائم على اقامة معرضا فنيا لهن هو نقطة ضوء واسعة على المساحة الابداعية للمراة العراقية وانها رغم كل الظروف فان انشغالهن بالجمال والفن لايتوقف ويقدمن منجزا لايقل اهمية عما يقدمه الرجل في هذا المجال وفي كل مرة يكسبن الرهان في تاكيد هويتهن الجمالية والفنية كشريك حقيقي في الثقافة العراقية وماقدمناه في هذا المعرض يدل على استمرارهن في تجاربهن وملاحقة ماهو جديد ومستحدث في الحقل البصري من حيث التحول الثقافي والتقني وتقديمه بشكل يدل على الوعي الادائي والتنوع الاسلوبي) وختم ( نظن اننا وفينا بما نخطط له بان نجعل هذا المعرض هو مساحة لاكتشاف طاقات جديدة لتشغل الساحة الفنية جيلا بعد جيل ولاننا نؤمن بان المراة شريك حقيقي في بناء الثقافة الفنية والجمالية المعاصرة في العراق ، وشكرا لكل المشاركات اللائي حرص على ان يكن جزء من همنا في بناء هذه الثقافة).

وتألفت لجان اختيارالاعمال من الفنانين :حسن ابراهيم ، ستار لقمان وجواد الزيدي . المدير الفني سمير مرزة . المنظمون حيدر سالم ،جمعة شمران ،سارة محمد. ضيف الشرف الفنانة يسرى العبادي، المتابعة والتصوير الفنان حسين المليجي . ومن بين المشاركات في المعرض :

لمياء حسين ، لميعة الجواري ،منى مرعي، اسراء مهدي ، تبارك الاطرقجي ، جنان العبودي ، حمدية كاظم ، دينا القيسي ، راقية الهنداوي ، زينب سرى نمير ، سماح الالوسي ، عائشة الجنابي، غادة العاني ، غفران فاضل ،الزهراء صلاح ، زهراء ناجي ، غادة العاني ، قمر الموسوي ،كميلة حسين ، نسرين الملا ورود الاسدي ، فاطمة العبيدي ، فريال مجيد ، ياسمين سرمد ، فلورا تركي واخريات. وقال نائب رئيس الجمعية حسن ابراهيم قال لـ ( الزمان ) ان (اذا مااردت ان انظر الى المعرض بعين المتلقي المتابع لاعمال هذه النخبة من المبدعات ولست انظر اليهن بعين المختص والذي اشرف على اختيار الاعمال المشاركة بلجنة فرز الاعمال ولكي لا اكون منحازا لكني لمست ورايت الاعجاب والانبهار بعيون ضيوف المعرض وهم مختصين في الثقافة والفن ومتابعين المشهد التشكيلي العراقي ، كلها تسال عن كيفية صناعة هذا الجمال فهنا لابد ان اقول كل التبريكات للمراة العراقية بهذا الابداع والجمال لانها اكدت انها صانعة للجمال باحتراف وبصرحة كل عام هنالك تقييم وملاحظتي ان هذا التقييم والابداع اراه على انه في تصاعد مستمروهذا المعرض لااقول عنه الافضل لكنه تميز بالحداثة والتنوع وكوني مراقب ارى ان كل فنانة تميزت بابداعها مما اعطى زخما اضافيا للمعروضات وبالرغم من فقر المعرض باعمال الخزف فاعطينا كامل الحرية للمشاركات في الموضوع وان القاسم المشترك للمشاركات فكل واحدة تغنت بنفسها بذاتها وبالنتيجة تغنت بالمراة).

جائزة عشتار

مضيفا (بعد هذا المعرض الاستعدادات تجري للمشاركة بجائزة عشتار للشباب مع مشاركاتنا الخارجية في المعارض مع الإشارة الى معرض تونس الذي أقيم مؤخرا ابهر التونسيين فكان معرضا متميزا شاهده غالبية عشاق الفن التشكيلي التونسي وبالتالي سيدفعنا للمشاركة الفعالة بمعارض تشكيلية عربية). ومن الفنانات المشاركت فاطمة العبيدي التي قالت (ان مشاركتي هذا العام بلوحة اسميتها تلاحم وتعني تلاحم الافكار وتلاحم الاحاسيس والمشاعر وحرصت على ان اعبر عنها بالالوان فاضفت اللونين الذهبي والفيروزي التي تميزت بها باب عشتار وكذلك اللون النيلي الذي يضيف الهيبة للوحة وانني غيرت اسلوبي هذه السنة من خلال اضفاء اللون الذهبي الصارخ الذي ميز لوحتي هذا العام و كما اسلفت ان اسمها تلاحم الذي خططت له وعملت على ان يكون التلاحم هو اساس اللوحة وخاصة تلاحم بين الناس وبين الفنانين وكل اطياف الشعب العراقي ، التلاحم الذي يعد اساسا لتكاتفه ونجاحه) وعن مشاركاتها المستقبلية تضيف ( ستكون لي مشاركة قريبا جدا بدولة قبرص واخرى في معارض مختلفة اتهيا لها لتكون مشاركاتي الخارجية دعما للمشهد التشكيلي العراقي والفن والثقافة العراقية الذي نطمح ان يكون سباقا في شتى المجالات الفنية والثقافية وان يكون علمه خفاقا وعاليا بين الدول) .

ومن المشاركات الفنانة سهام الظاهر وعنوان لوحتها رسالة من هور وعنها تقول ان (الرسالة التي تفصح عنها لوحتي هي ان الاهوار بدات تنادينا ومن جفاف اهوارنا ستخرج لنا مدن نبنيها على الاهوار وبالتاكيد هذا نرفضه لان الاهوار هي السمه العراقية وان نسمة من نسماتها تحيينا وهنا لابد ان نحارب هذا الشئ لنعيد اهوارنا كما كانت ذات المياه العذبة والتي تضم ملايين الطيور المهاجرة والاسماك والبلم والمشحوف والاهم ان الانسان في الاهوار سيعيد القها ويحيي هذا المرفق المهم في حياة العراقيين وهذه رسالتي من خلال لوحتي) .

وتقول الفنانة لمياء حسين التي شاركت بلوحة رسمتها اكريلك على القماش (حرصت على ان اشارك بمعرض جمعيتي وخاصة في يوم المراة العالمي الذي كان تظاهرة فنية وابداعية وجمالية بمشاركة الوان وافكار الزميلات التشكيليات اللواتي حرصن على المشاركة وانا اشاركهن بعملي الذي لايخلو من الخريف وتساقط الاوراق مساهمة مني لنجمل هذا الكرنفال الكبير). مضيفة (عنوان عملي المشارك في المعرض هو هجرة الى الذات الإنسانية.. والتي ترفض الشوائب فيما يتعلق بكل مايطمس هوية الإنسان الحقيقية الفطرية… مواد العمل تضمنت زيت واكريلك).