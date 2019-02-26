سبايك لي : فوز كرين بوك بالأوسكار قرار خاطئ

سبايك ل ي : فوز كرين بوك بالأوسكار قرار خاطئ

لوس انجلوس – وكالات – قال المخرج سبايك لي الذي رُشح فيلمه كلانزمان الأسود (بلاك كلانزمان) لجائزة الأوسكار (إن فوز فيلم الدراما العرقية كتاب أخضر (جرين بوك) بأوسكار أفضل فيلم هذا العام يعد قرارا خاطئا).وذكرت وسائل إعلام عديدة أن لي حاول الخروج سريعا من مسرح دولبي عقب إعلان فوز (جرين بوك) في نهاية حفل الأوسكار ليل الأحد، ثم عاد إلى مقعده وأولى ظهره للمنصة عندما كان فريق الفيلم يتسلم الجائزة.وخلف كواليس قاعة الصحافة، أشار لي إلى (أن فيلم دراما عرقية آخر من إخراجه هو افعل ما هو صواب (دو ذا رايت ثينج) لم ينجح في الترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم عام 1989? وهو العام الذي فاز فيه فيلم توصيل الآنسة ديزي (درايفنج ميس ديزي)، الذي يحكي عن سائق أسود لسيارة امرأة بيضاء عجوز من الجنوب، بالجائزة).وردا على سؤاله بشأن رد فعله على فوز (جرين بوك)، قال لي للصحفيين( يلازمني الحظ السيء. كلما قاد أحد سيارة آخر، أخسر أنا… اتخذ الحكم قرارا خاطئا). وفاز لي بجائزة أفضل سيناريو مقتبس لمشاركته في كتابة فيلم كلانزمان الأسود.