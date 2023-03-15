سباق روسي أمريكي للعثور على حطام المسيّرة في البحر الأسود

موسكو‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أكدت‭ ‬موسكو‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬ستحاول‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬المسيّرة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬تحطّمت‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواجهة‭ ‬حمّلت‭ ‬واشنطن‭ ‬مقاتلتين‭ ‬روسيتين‭ ‬مسؤوليتها‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬تسعى‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬لن‭ ‬يفيدوا‭ ‬من‭ ‬المسيرة‭ ‬اذا‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬حطامها‭.‬

كما‭ ‬حذّرت‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طلعات‭ ‬جوية‭ ‬أميركية‭ ‬‮«‬عدائية‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬التوتر‭ ‬فيما‭ ‬نفت‭ ‬روسيا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مقاتلتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬سو‭-‬27‮»‬‭ ‬تسببت‭ ‬بقطع‭ ‬مروحة‭ ‬المسيّرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ريبر‮»‬‭.‬

قالت‭ ‬كييف‭ ‬بدورها‭ ‬إن‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬فوق‭ ‬مياه‭ ‬دولية‭ ‬تعد‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬الكرملين‭ ‬لجر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأفاد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي‭ ‬نيكولاي‭ ‬باتروشيف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعلم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنستطيع‭ ‬استعادتها،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬وسنعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭. ‬وفاقمت‭ ‬حادثة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬واشنطن‭ ‬أنها‭ ‬نتيجة‭ ‬سلوك‭ ‬متهوّر‭ ‬ويفتقر‭ ‬إلى‭ ‬المهنية،‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬والقوى‭ ‬الغربية‭.‬

واعتبر‭ ‬باتروشيف‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬تعد‭ ‬دليلا‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬طرف‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تتحمّل‭ ‬مسؤولية‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬استقلالنا‭ ‬وسيادتنا‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأنها‭ ‬سارعت‭ ‬لنشر‭ ‬مقاتلاتها‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬مسيّرة‭ ‬أميركية‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬ونفت‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬تسببت‭ ‬بإسقاطها‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماع‭ ‬للبلدان‭ ‬الداعمة‭ ‬لمعركة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬الخطيرة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬نمط‭ ‬أعمال‭ ‬عدوانية‭ ‬وخطيرة‭ ‬وغير‭ ‬آمنة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الطيارون‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تأكدوا‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستواصل‭ ‬التحليق‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬يتحتم‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬تشغيل‭ ‬طائراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬ومهني‮»‬‭.‬‮ ‬

أشار‭ ‬البنتاغون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسيّرته‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بمهمة‭ ‬روتينية‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬اعتراضها‭ ‬‮«‬بأسلوب‭ ‬متهوّر‭ ‬وغير‭ ‬سليم‭ ‬بيئيا‭ ‬وغير‭ ‬مهني‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬شددت‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المسيّرة‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬السيطرة‭ ‬مؤكدة‭ ‬بأن‭ ‬طائراتها‭ ‬لم‭ ‬تحتك‭ ‬بها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬لاحقا‭ ‬‮«‬ندحض‭ ‬بالطبع‭ ‬النفي‭ ‬الروسي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحاول‭ ‬تجنّب‭ ‬وقوع‭ ‬المسيّرة‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬الجهات‭ ‬الخطأ‭. ‬وقال‭ ‬كيربي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬خطوات‭ ‬لحماية‭ ‬ممتلكاتنا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتلك‭ ‬المسيّرة‮»‬‭. ‬أقر‭ ‬كيربي‭ ‬بأن‭ ‬روسيا‭ ‬تنفّذ‭ ‬عادة‭ ‬عمليات‭ ‬اعتراض‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬لكن‭ ‬العملية‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬لافتة‭ ‬بسبب‭ ‬درجة‭ ‬عدم‭ ‬سلامتها‭ ‬وعدم‭ ‬مهنيتها،‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬كانت‭ ‬متهورة‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬ليست‭ ‬إلا‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬يسعى‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬أراضيها‭. ‬وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬دانيلوف‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬المجازفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬المخاطر‭ ‬على‭ ‬الدوام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يتوقعون‭ ‬تصعيدا‭ ‬فوريا‭. ‬وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬غربي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تداعيات‭ ‬واسعة‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬برأيي‭ ‬فإن‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ستخفف‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬فاقمت‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬الذي‭ ‬يقدّم‭ ‬الأسلحة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭. ‬وأثارت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬حالة‭ ‬قلق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخلص‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬غربية‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلقته‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬لا‭ ‬روسيا‭. ‬تستخدم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسيّرات‭ ‬‮«‬إم‭ ‬كيو‭-‬9‭ ‬ريبر‮»‬‭ ‬لأغراض‭ ‬الاستطلاع‭ ‬كما‭ ‬لشن‭ ‬ضربات‭. ‬وتسيّرها‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬لمراقبة‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬الجنرال‭ ‬جيمس‭ ‬هيكر‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬طائرتنا‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إم‭ ‬كيو‭-‬9‭ ‬تجري‭ ‬عمليات‭ ‬روتينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الدولي‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬اعتراضها‭ ‬وصدمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طائرة‭ ‬روسية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحطّم‭ ‬الطائرة‭ ‬إم‭ ‬كيو‭-‬9‭ ‬وخسارتها‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحقيقة،‭ ‬كاد‭ ‬هذا‭ ‬التحرّك‭ ‬غير‭ ‬الآمن‭ ‬وغير‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الروس‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحطّم‭ ‬الطائرتين‭. ‬ستواصل‭ ‬الطائرات‭ ‬التابعة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ولحلفائها‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الدولي‭ ‬وندعو‭ ‬الروس‭ ‬للتصرف‭ ‬بشكل‭ ‬مهني‭ ‬وآمن‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أشار‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬البنتاغون‭ ‬الجنرال‭ ‬بات‭ ‬رايدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسيّرة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التحليق‭ ‬وخارج‭ ‬السيطرة‭ ‬لذا‭ ‬أنزلناها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬حادث‭ ‬الاصطدام‭ ‬ألحق‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أضرارا‭ ‬بالطائرة‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تمكّنت‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬بعد‭ ‬الحادثة‭. ‬خسرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عدة‭ ‬مسيّرات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ريبر‮»‬‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعضها‭ ‬بنيران‭ ‬معادية‭.‬

أُسقطت‭ ‬واحدة‭ ‬فوق‭ ‬اليمن‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بوساطة‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض‭-‬جو‭ ‬أطلقه‭ ‬المتمرّدون‭ ‬الحوثيون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬حينذاك‭.‬

وبحسب‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأميركي،‭ ‬يمكن‭ ‬لمسيرات‭ ‬‮«‬ريبر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تزوّد‭ ‬بصواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬هيلفاير‮»‬‭ ‬وقنابل‭ ‬موجّهة‭ ‬بالليزر‭ ‬وأن‭ ‬تحلّق‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬1770‭ ‬كلم‭ ‬وعلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬متر‭.‬