

منفي‮ ‬يطالب الحكومة بإسترداد مستحقاته عن إنجاز ملعب الكوت

سباحو العراق‮ ‬يعسكرون في‮ ‬إيران إستعداداً‮ ‬للدورة العربية بالجزائر

بغداد‮- ‬الزمان

قرر الاتحاد العراقي‮ ‬للسباحة والرياضات المائية اقامة معسكر تدريبي‮ ‬خارجي‮ ‬للمنتخب العراقي‮ ‬للرجال مطلع الشهر المقبل.وقال نائب رئيس الاتحاد هاشم الخزرجي‮ ‬ان الاتحاد بالتنسيق مع الكادر‮ ‬للمنتخب اقامة معسكر تدريبي‮ ‬للمنتخب الوطني‮ ‬في‮ ‬ايران استعدادا للدورة العربية في‮ ‬الجزائر‮.‬

مدة مناسبة

واضاف الخزرجي؛ ان المعسكر التدريبي‮ ‬يستمر مدة مناسبة لاعداد سباحينا بشكل جيد،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن المعسكر سيقام للفريق للمدة من‮ ‬5‮ ‬الى‮ ‬30‮ ‬من الشهر الحالي‮ ‬بغية إعداد اللاعبين بشكل جيد قبل دخول منافسات الدورة العربية في‮ ‬الجزائر للمدة من‮ ‬5 الى‮ ‬15‮ ‬من شهر تموز المقبل‮.‬يذكر أن الدورة العربية الـ15 ستقام في‮ ‬7‮ ‬مدن جزائرية،‮ ‬هي‮ ‬الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة والبليدة وتيزي‮ ‬وزو،‮ ‬على أن‮ ‬يشارك في‮ ‬الفعاليات أكثر من‮ ‬3500‮ ‬رياضي‮ ‬من‮ ‬22‮ ‬دولة‮ ‬يتنافسون في‮ ‬21‮ ‬تخصصًا.وعلى صعيد اخر وجه مدير شركة كلوبال العراقية فلاح منفي،‮ ‬نداءً‮ ‬عاجلاً‮ ‬للحكومة العراقية بغية استرداد مستحقات مالية بذمها،‮ ‬في‮ ‬ظل عجزه عن استردادها رغم مطالبات سابقة‮.‬

وقال منفي،‮ ‬لقد أنجزت شركتنا ملعب الكوت منذ خمس سنوات،‮ ‬وتمت إجراءات التسليم وجرت على الملعب أنشطة رياضية ومنها مباريات الدوري‮ ‬العراقي‮ ‬الممتاز،‮ ‬إلا أن الشركة لم تستلم مستحقاتها رغم مطالباتها بذلك،‮ ‬من الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬الذين وعدوا لكن دون جدوى‮”‬،‮ ‬حسب قوله.وأكد أن الشركة تطلب الدولة‮ ‬10 مليارات دينار بعد انجازها الملعب منذ خمس سنوات‮”‬،‮ ‬مردفاً‮ ‬إننا كشركة نداور مبالغنا ونعمل بها فمن‮ ‬غير المنصف ألّا تدفع مستحقاتنا رغم الإنجاز بالموعد المحدد.وأشار منفي،‮ ‬إلى أن‮ “‬المبلغ‮ ‬بدأ‮ ‬يفقد قيمته إذا ما قارنا أسعار المواد التي‮ ‬جرى شراؤها بالدولار عندما كان سعر صرفه أقل من الوقت الحالي،‮ ‬وهذا‮ ‬غير صحيح ومنصف بحق الشركة.ولفت رئيس شركة كلوبال،‮ ‬إلى أن الدائرة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة هي‮ ‬الجانب المقصر،‮ ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬عرقلت عملية التسديد للشركة وسط صمت‮ ‬غريب من الوزارة‮.‬يشار إلى أن شركة كلوبال،‮ ‬أنجزت ملاعب عديدة في‮ ‬بغداد وإقليم كوردستان،‮ ‬وحالياً‮ ‬تواصل انشاء ملعب الناصرية‮.‬