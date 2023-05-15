منفي يطالب الحكومة بإسترداد مستحقاته عن إنجاز ملعب الكوت
سباحو العراق يعسكرون في إيران إستعداداً للدورة العربية بالجزائر
بغداد- الزمان
قرر الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية اقامة معسكر تدريبي خارجي للمنتخب العراقي للرجال مطلع الشهر المقبل.وقال نائب رئيس الاتحاد هاشم الخزرجي ان الاتحاد بالتنسيق مع الكادر للمنتخب اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في ايران استعدادا للدورة العربية في الجزائر.
مدة مناسبة
واضاف الخزرجي؛ ان المعسكر التدريبي يستمر مدة مناسبة لاعداد سباحينا بشكل جيد، موضحاً أن المعسكر سيقام للفريق للمدة من 5 الى 30 من الشهر الحالي بغية إعداد اللاعبين بشكل جيد قبل دخول منافسات الدورة العربية في الجزائر للمدة من 5 الى 15 من شهر تموز المقبل.يذكر أن الدورة العربية الـ15 ستقام في 7 مدن جزائرية، هي الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة والبليدة وتيزي وزو، على أن يشارك في الفعاليات أكثر من 3500 رياضي من 22 دولة يتنافسون في 21 تخصصًا.وعلى صعيد اخر وجه مدير شركة كلوبال العراقية فلاح منفي، نداءً عاجلاً للحكومة العراقية بغية استرداد مستحقات مالية بذمها، في ظل عجزه عن استردادها رغم مطالبات سابقة.
وقال منفي، لقد أنجزت شركتنا ملعب الكوت منذ خمس سنوات، وتمت إجراءات التسليم وجرت على الملعب أنشطة رياضية ومنها مباريات الدوري العراقي الممتاز، إلا أن الشركة لم تستلم مستحقاتها رغم مطالباتها بذلك، من الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة وزارة الشباب والرياضة، الذين وعدوا لكن دون جدوى”، حسب قوله.وأكد أن الشركة تطلب الدولة 10 مليارات دينار بعد انجازها الملعب منذ خمس سنوات”، مردفاً إننا كشركة نداور مبالغنا ونعمل بها فمن غير المنصف ألّا تدفع مستحقاتنا رغم الإنجاز بالموعد المحدد.وأشار منفي، إلى أن “المبلغ بدأ يفقد قيمته إذا ما قارنا أسعار المواد التي جرى شراؤها بالدولار عندما كان سعر صرفه أقل من الوقت الحالي، وهذا غير صحيح ومنصف بحق الشركة.ولفت رئيس شركة كلوبال، إلى أن الدائرة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة هي الجانب المقصر، وهي التي عرقلت عملية التسديد للشركة وسط صمت غريب من الوزارة.يشار إلى أن شركة كلوبال، أنجزت ملاعب عديدة في بغداد وإقليم كوردستان، وحالياً تواصل انشاء ملعب الناصرية.