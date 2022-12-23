سانتا كلوز في البرازيل يتلقى الهدايا أيضاً 

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو،‭ ‬تنقلب‭ ‬الآية‭. ‬فبدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يوفّر‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬السلوك‭ ‬الحسن‭ ‬هداياهم،‭ ‬يتلقى‭ ‬الرجال‭ ‬الملتحون‭ ‬المعروفون‭ ‬ببزاتهم‭ ‬الحمراء‭ ‬علباً‭ ‬من‭ ‬وجبات‭ ‬الغداء،‭ ‬كخطوة‭ ‬ترحيبية،‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬العوز‭ ‬سادت‭ ‬البرازيل‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة‭.‬

ويشير‭ ‬ليماشيم‭ ‬شيريم‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬التي‭ ‬تولّت‭ ‬توزيع‭ ‬وجبات‭ ‬الغداء‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬الكبار،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يجسّدون‭ ‬شخصية‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬كانوا‭ ‬عاطلين‭ ‬من‭ ‬العمل‭” ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الحضورية‭ ‬الخاصة‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭.‬

وليست‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة‭ ‬كمثيلاتها،‭ ‬فهي‭ ‬تتولى‭ ‬تعليم‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬المسنين‭ ‬دروساً‭ ‬في‭ ‬الغناء،‭ ‬أو‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬أو‭ ‬الإلقاء‭ ‬أو‭ ‬لغة‭ ‬الجسد‭ ‬بهدف‭ ‬تجسيدٍ‭ ‬أفضل‭ ‬لشخصية‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬البرازيليون‭ ‬الصغار،‭ ‬ثم‭ ‬يجري‭ ‬توظيفهم‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬تسوّق‭ ‬أو‭ ‬مستشفيات‭ ‬أو‭ ‬دور‭ ‬حضانة‭ ‬لتولوا‭ ‬فيها‭ ‬مهمة‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأعياد‭ ‬شهدت‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬692‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬البرازيليين‭ ‬وجعلت‭ ‬الناس‭ ‬يمكثون‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭. ‬وخلال‭ ‬الحفلات‭ ‬المحدودة‭ ‬هذه،‭ ‬حُرم‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬الأطفال‭ ‬كما‭ ‬درج‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يفعل،‭ ‬فكان‭ ‬‮ ‬مضطراً‭ ‬إلى‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بإلقاء‭ ‬التحية‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬بُعد‭.‬

ويقول‭ ‬ليماشيم‭ ‬شيريم‭ ‬الذي‭ ‬درّبت‭ ‬مدرسته‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬رجل‭ ‬مسنّ‭ ‬يجسّد‭ ‬شخصية‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز،‭ “‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬سوى‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭ ‬بينما‭ ‬كنّا‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬نتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثين‭ ‬اتفاقاً‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وكان‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬أدّوا‭ ‬شخصية‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬يلقون‭ ‬التحية‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬أحد‭ ‬الحواجز‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬محزناً‭ ‬جداً‭”.‬

وعاودت‭ ‬الأنشطة‭ ‬الارتفاع‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬فيما‭ ‬رحّب‭ “‬طلاب‭ ‬المدرسة‭” ‬الذي‭ ‬هم‭ ‬متقاعدون‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الدخل‭ ‬المنخفض،‭ ‬بوجبات‭ ‬الغداء‭ ‬الموزعة‭ ‬عليهم‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬تبرعات‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭.‬

ويوضح‭ ‬شيريم‭ ‬أنّ‭ “‬هؤلاء‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يعاودون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬لكسب‭ ‬مردود‭ ‬يكفيهم‭ ‬لشراء‭ ‬هدايا‭ ‬لأحفادهم‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬لدفع‭ ‬فواتيرهم‭ ‬المتأخرة‭”.‬

ويعاني‭ ‬نحو‭ ‬33,1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬73,‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬الشبكة‭ ‬البرازيلية‭ ‬للأبحاث‭ ‬حول‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ “‬ريدي‭ ‬بينسان‭” ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬‮ ‬

وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2014،‭ ‬عاودت‭ ‬البرازيل‭ ‬الظهور‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الجوع‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تضعه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إذ‭ ‬يعيش‭ ‬بحسب‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬28,9‭ ‬,‭ ‬من‭ ‬البرازيليين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ “‬انعدام‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭” ‬معتدل‭ ‬أو‭ ‬شديدز

ويرى‭ ‬باولو‭ ‬روبرتو‭ ‬سانتوس،‭ ‬وهو‭ ‬مجسّد‭ ‬لشخصية‭ ‬بابا‭ ‬نويل‭ ‬ويبلغ‭ ‬63‭ ‬عاماً،‭ ‬أنّ‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬له‭ ‬ولزملائه‭ ‬ليتلقوا‭ ‬بدورهم‭ ‬الهدايا‭.‬

ويقول‭ “‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هي‭ ‬تقدير‭ ‬لعملنا‭. ‬فنحن‭ ‬نُفرِح‭ ‬الأطفال‭ ‬والكبار‭ ‬كذلك‭”.‬