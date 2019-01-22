سامكو بحلته الجديدة – نورعماد هاشم

الاغلبية من أهلنا لديهم ذكريات سيئة وربما مفجعة مع المحتال (سامكو) الذي ظهر في التسعينات ،، سامكو الذي كان سببا في تدمير الكثير من العوائل ،،العوائل التي اضطر بعض منها وبسبب وازع الطمع وربما الحاجة والفقر الى بيع ماتمتلكه من اجل توفير احتياجاتها العائلية والاستمرار في مقارعة الايام خاصة اذا تذكرنا جيدا تفاصيل تلك المدة ولاسيما العوائل الكبيرة وماتعرضت له ايام الحصار،، سامكو الذي اختفى بين ليلة وضحاها من بغداد حيث قيل الكـــــــثير عن بدايته وحتى بعد ان اختفى .

اليوم يظهر (سامكو ) بحلة واسلوب وتقنية جديدة ولكن هذه المرة على شكل مجموعة تتخذ من بغداد العاصمة مقرا لها.وحتى نعرف البعض من الحقيقة نسرد ماجاء على لسان امراة عراقية حيث تقول:

كنت اسير في وسط بغداد ، حيث قدمت لي دعوة من احدى الشركات كتب فيها (مفاجآت وجوائز وسفرة مجانية) زورونا للحصول على ذلك “استحسنت الفكرة فذهبت مع زوجها الى مقر الشركة الكائن في احدى مناطق بغداد – الحرخ

وعن لسان المواطنة (تم استقبالنا بترحيب حار ثم اصطحبونا الى قاعة كبيرة كانت مكتظة بالناس ، جلسنا انا وزوجي حول طاولة وجلس معنا موظف المبيعات في الشركة وهو يصطحب معه سجلات وصوراً للشقق ومنتجعات سياحية. بدأت الصور تتضح ان الدعوة التي اعطونا اياها كانت طعما لصيد كبير وهو اقناعنا ونحن داخل القاعة عن طريق موظفهم بشراء شقة في منتجع في احدى محافظات تركيا بقيمة 13 الف دولار

ليس هذا الغريب بالامر انما هو شراء شقة وامتلاكها في اسبوع واحد بالسنة فقط .. نعم اسبوع واحد فقط.

وتضيف بدأ زوجي بالاستغراب والقلق من هذه الشركة وعندما رآه الموظف اعطى لنفسه الحق بتخفيض السعر لنا الى 10 آلاف بدون الرجوع الى المدير مما زاد من شكوكنا وبعد ان قال لهم زوجي بأسلوب مهذب لا اريد ان اشتري جاء شخص اخر عربي الجنسية لإقناعنا والتف حولي وقال)ايه يامدام هو زوجك ماله انتي مش عاوزة تسافري وتغيري جو اقنعيه يسفرك هو بخلان عليكي ولا ايه (ثم جلس وقتا اطول لاقناعنا من خلال ماعرضه علينا من صور ووثائق عن ملكية الشقق التي تعود لشركة مصرية في تركيا وعقود قانونية

لكننا والحمد لله تخلصنا من عملية احتيال ذكية مكتملة الاركان ،ولم تمض سوى ايام حتى كانت المفاجأة

عندما وجدت زميلتي بالعمل تبكي ،وبدون اي جهد مني تحدثت (المسيكينة) بألم عن عملية الخداع التي تعرضت لها والتي بسببها خسرت الكثير من المال عندما قامت بدفع مقدمة لنفس الشركة ولم تحصل على اي شيء ،الغريب في الامر ان زميلتي حاولت المطالبة بالمقدمة التي سبق ان دفعتها للشركة وهددتهم بتقديم شكوى ضدهم ولكن تبين ان العقد المبرم بينها وبين الشركة فيه الكثير من الثغرات والحيل القانونية التي تعفو الشركة من اعادة اي مبلغ ومهما كان حتى وان قدمت شكوى ضدهم .

اليوم ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المبكي احيانا والمضحك احيانا اخرى نقول ان المواطن العراقي يتحمل الوزر الاكبر يساعده في ذلك غياب الجهات الرقابية وانشغالها في امور ليست لها علاقة بالانسان والفرد العراقي، وقبل ان نختم حديثنا عن النصب نقول ان عمليات النصب لا تقتصر على الاموال بل تتجاوز حدود الاموال لتصل للعلاقات بين الناس ومفرداتها مثل (الوفاء) و (الاخلاص) و (العهد) وحتى المشاعر اصبـــــحت تتعرض للمساومات ومبدأ الربح والخسارة .

كم من اخ تغير بين يوم وليلة ؟ ووووو وكم حبيب تنكر لحبيبه ؟ وكم من صديق طعن ظهر صديقه ؟