إنشاء مراكز جديدة لعلاج الإدمان على المخدرات

سامراء تطرح مستحضراً دوائياً لكُساح الأطفال

النجف-سعدون الجابري

المحافظات -مراسلو (الزمان)

اجرى مركز جراحة قلب الناصرية، 26 عملية قلبية خلال يوم واحد فقط. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الفريق الطبي في المركز اجرى 26 عملية جراحية، تضمنت 24 عملية قسطرة، وثمان عمليات تشخيصية، و 13 عملية تداخل قسطاري، وعملية واحدة الكهروفسلجة القلب و عمليتين لزراعة منظّم قلب)، مشيراً الى ان (القسم الجراحي اجرى عمليتين للقلب المفتوح وعملية واحدة رباعي فالوت تشوه ولادي في القلب). وافتتحت المحافظة مركزاً لغسيل الكلى، في قضاء الشطرة، بضمن مشاريع وزارة الصحة. وذكر قائممقام القضاء، حيدر غالب، في تصريح امس ان (المركز بسعة 19 سرير، وسيسهم بالحد من معاناة المرضى والضغط الحاصل على المركز الرئيسي في المحافظة)، لافتاً الى (تنفيذ المشروع عبر شركة تركية

مشاريع طبية

وتابع ان (هنالك سبعة مشاريع طبية سيتم المباشرة بها، موزعة بين الوحدات الادارية في المراكز التخصصية والصحية والمستشفيات). على صعيد متصل، اوعز محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، بإتخاذ حلول عاجلة لمستشفى سوق الشيوخ لحين تنفيذ مستشفيين جديدين القضاء. وقال بيان امس ان (الغزي وجّه قسم الهندسة في المحافظة، بوضع حلول عاجلة خاصة بمستشفى سوق الشيوخ، لحين تنفيذ مستشفيين جديدين في القضاء قيد الادراج)، منوهاً الى ان (احدى المستشفيين سيكون بضمن الاتفاقية الصينية والاخر ضمن مشاريع المحافظة). واكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، ان الوزارة لديها خطة لإنشاء مراكز صحية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة في جميع المحافظات، مشيراً الى اقتراح تعديل بعض المواد القانونية في قانون مكافحة المخدرات. وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، تعمل داخل العراق على توفير الخدمات العلاجية والتوعوية، اما خارجه تتواصل مع الدول الإقليمية للحد من دخول المخدرات للبلاد)، مبيناً ان (الوزارة افتتحت قبل مدة مركزاً لمعالجة متعاطي المخدرات، وهنالك مشروعاً لإنشاء مركز او وحدة صحية معنية بمعالجة متعاطي المخدرات في المحافظات خلال العام المقبل)، واضاف الحسناوي انها (طرحت اقتراحاً لتعديل بعض المواد القانونية في قانون مكافحة المخدرات، للحد من دخولها الى العراق، وتشديد العقوبات على التجّار، والتعامل مع المتعاطين الذين يستحقون العلاج). من جهتها اعلنت نقابة الأطباء، عن استعدادها لمعالجة جرحى العمليات العسكرية من الصحفيين. وذكر بيان امس ان ( نقابة الأطباء ابدت استعدادها خلال ذكرى عيد الصحافة العراقية، لمعالجة جرحى الصحفيين الذين رافقوا القوات المسلحة اثناء عمليات التحرير، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين). وكشفت دائرة صحة النجف، عن قرب المباشرة بتنفيذ مشروع الفحص الدوائي في المحافظة، موضحة سبب تأخر إكمال المشروع. وقال مدير مختبر الرقابة والبحوث الدوائية في الدائرة، فاضل عبد الأمير السهلاوي، في تصريح ان (المشروع بدأ تأهيله عام 2018? ولم يكتمل جرّاء الاحداث والظروف السياسية التي مر بها البلد)، مؤكداً ان (هنالك توجهاً لدى الحكومة والوزارة بفتح عدة مشاريع لمختبر الرقابة الدوائية في المحافظات، بضمنها النجف و البصرة، فضلاً عن المختبر الرئيسي في بغداد)، واشار الى ان (مشروع الرقابة الدوائية من المشاريع المهمة في تأمين الدواء، الى جانب التوجه الحكومي بفحص جميع الأدوية الداخلة إلى العراق)، مبيناً ان (الوزارة تتجه للتعاقد مع شركة لتجهيز المختبر بالأجهزة، وهنالك خطة لتهيئة الفريق والعمل لتنفيذ المشروع بما يؤمن صحة المواطن، وضمان عدم دخول الأدوية غير المفحوصة التي تصل نسبتها الى 70 بالمئة)، من جانبه اوضح صاحب مذخر الأدوية في المحافظة، ابراهيم النعيمي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (قضية فحص الأدوية يعد شائكاً ومهماً، ويتلقى بالوقت الجاري جدية من الصحة ونقابة الصيادلة في فحص الأدوية وتسعيرها ومراقبة دخولها الى العراق عبر المنافذ الحدودية)، ونوه الى (شراء الادوية المفحوصة فقط بضمن القطاع الخاص في سوق الدواء العراقي).

افتتاح مركز

داعياً وزارة الصحة الى (الإسراع بإفتتاح مركز الرقابة وفحص الدواء في النجف، وتفعيل مركز الرقابة وفحص الدواء في البصرة، لغرض التنظيم والإسراع بعملية فحص الأدوية، وتفعيل اللجان لمراقبة السوق الدوائي الخاص). واطلقت وزارة التجارة، سيارة جديدة صديقة للبيئة. وقال مدير الشركة العامة لتجارة السيارات، هاشم محمد، تابعته (الزمان) امس ان (الشركة اطلقت سيارة كراون، ذات مواصفات عالية تضاهي مثيلاتها في السبعينيات)، مشيراً الى (اطلاق السيارة بموديل حديث وشكل جديد، وصديقة للبيئة لكونها تعمل بالكهرباء وبالوقود العادي، كما تحتوي خزاناً يصل الى اكثر من 800 كيلومتر بإستهلاك قليل جداً)، واضاف ان (الحكومة تتجه نحو الاهتمام بالبيئة، عبر الاعتماد على طرق تكنولوجية ، الى جانب عدم وجود كمرك على هذه السيارات بالتالي يصبح سعرها تنافسياً). على صعيد متصل، كشفت وزارة الصناعة، عن تحرك لرفع وتحسين كفاءة إنتاج الإطارات في العراق بمواصفات توازي المنتج المستورد. واوضح بيان امس ان (الشركة العامة لصناعة الإطارات، في الوزارة، تسعى لتحسين ورفع كفاءة إنتاج الإطارات لمشروع تأهيل مصنع إطارات الديوانية لإنتاج إطارات الحمل الثقيل السلكية الحديثة، فضلاً عن مشروع تشغيل ماكينة البناء الأحادية لإنتاج إطار علامة بابل بنوعية اجود، ومواصفات توازي المنتج المستورد).

وحقّقت الشركـة العامـة للأسمنـت العراقيـة، إحدى شركات الوزارة، نسب عالية في الإنتاج والمبيعات عبر معمل الكوفة التابع لها، خلال شهر أيار الماضي. وذكر البيان ان (المعمـل انتج اكثر من 70 الف طناً خلال شهر أيار الماضي، وبلغت مبيعات المعمل 73 الف طن)، مبيناً ان (الانتاجية العالية مقارنة بالعام الماضي، جاءت بعد الصيانة والتأهيل التي قللت الكُلف الإنتاجية، لاسيما تحوير منظومة الحرق في الخطوط الإنتاجية بالاعتماد على وقود الغاز الجاف بدل النفط الأسود). وتواصل شركـة الفـرات العامـة، في الوزارة، عمليـات التجهيـز لمنتجاتهـا الكيميائيـة المختلفـة. وقال البيان ان (الشركة مستمرة في تجهيز مؤسسات القطاع العام والخاص بمنتجاتها)، لافتاً الى (تجهيز شركة مصافي الجنوب ومصفى الدورة بمُنتج حامض الكبريتيك المُركز، وكذلك محطة كهرباء المسيب الحرارية بمنتج هايبو كلوريت الصوديوم). كما جهزت الشركـة العامـة لصناعـات النسيـج والجلـود، منتجات مختلفة، لجهـاز مكافحـة الإرهـاب. وقال بيان امس انه (بموجب التعاقد بين الجهتين، جهزت الشركة عبر مصنع الصوفية دفعات المواد المطلبة من قِبل الجهاز)، من جانب اخر، اعلنت الشركة عن (توفر حزام الإحرام للحُجاج والمُعتمرين في معارض البيع المُباشر الذي يتم إنتاجه في مصنع الجلدية التابع لها). في غضون ذلك، طرحت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء، التابعة للوزارة، فيتا كيد دي ثري، الخاص بالاطفال. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان سامراء طرحت المنتج في السوق المحلية)، موضحاً ان (الملاكات العاملة في قسم قطرات الفم تمكنت من إنتاج المستحضر لعلاج مرض الكُساح ونقص فيتامين دي ثري)، واشار الى انه (يعمل على حفظ المستويات الصحية لعنصري الكالسيوم والفسفور في الجسم، لبناء عظام قوية وعضلات قوية)، مشدداً على (ضرورة إتباع إرشادات الطبيب عند إستخدام القطرات، وحسب الجُرعة المطلوبة، لكون الإفراط في إستخدامها يسبب القصور الكلوي)، واضاف ان (الشركة وفّرت اكثر من 51 الف علية لتوزيعها بين المذاخر والصيدليـات).