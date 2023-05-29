الصناعة تبحث مع النفط التعاون في تجهيز الأنابيـب الحديديـة

سامراء تسوّق حبوب لعلاج إلتهاب المفاصل وهشاشة العظام

بغداد – ابتهال العربي

كشفـت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، عن انتاج حبوب ميلوكسيسام، التي تستخدم في علاج الام والتهاب امراض الروماتيزم وتفاقم هشاشة العظام والتهاب الفقرات. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الملاكات العلمية والبحثية في الشركة، انتجت 25 الف شريط من حبوب ميلوكسيسام بتركيز 15ملغرام ، لطرحه في السوق المحلي قريباً).

فاعلية علاجية

مبيناً ان (العلاج يمتاز بفاعلية علاجية عالية، وتم انتاجه بإستخدام مواد اولية ذات مناشئ عالمية رصينة)، واكد ان (الشركة حريصة على تنفيذ البرنامج الحكومي لتوطين الصناعة الدوائية عبر إنتاج مستحضرات دوائية جديدة، وتطوير الادوية النمطية من اجل تقديم افضل الخدمات العلاجية). وانجزت الشركة المرحلة الثانية من مشروع البنسلينات الجديد، مشيرة الى انتاج مستحضرات تُصنَعُ لأول مرة. وقال مدير عام الشركة، عبد الرحمن السامرائي، في تصريح تابعته (الزمان) امس انه (تم إنجاز اعمال المرحلة الثانية من مشروع مبنى البنسلينات الجديد ضمن خطة الشركة الاستثمارية ذات النافذة الواحدة، الذي يقام على مساحة 3500 متراً مربعاً)، ولفت الى ان (شركة النجمة البيضاء، تنفذ المشروع، بإشراف مباشر من قسم المشاريع في الشركة)، مبيناً ان (الأعمال تضمنت صب وتسليح الطابق الثاني من المبنى الخاصة بالهيكل العام للمبنى)، واوضح السامرائي ان (نسبة الإنجاز بلغت 68 بالمئة، لبدء مرحلة جديدة اخرى من اعمال المشروع)، مؤكداً ان (العمل يجري بأنسيابية عالية وفقاً للمواصفات المُتعاقد عليها والمعمول بها في المصانع الدوائية، حسب تعليمات وزارة الصحة والالتزام بتوقيتات التنفيذ)، واشار الى ان (اهمية هذا المشروع الذي يعد من اهم المشاريع الاستثمارية التي سيتم عن طريقها إنجاح البرنامج الحكومي لتوطين الصناعة الدوائية، للحد من استهلاك الادوية المستوردة).

مقاييس الكترونية

على صعيد متصل، جهزت شركـة ديالـى العامـة، التابعة الى الوزارة، كهربـاء محافظات الديوانيـة وبابـل وكربـلاء، بمنتجاتهـا مـن المقاييـس الإلكترونيـة ومحـولات التوزيـع. وذكر بيان امس ان (الشركة تواصل دعم ورفد مؤسسات قطاع الكهرباء بمنتجاتها الوطنية)، لافتاً الى (تجهيز 187 مقياس كهربائي الكتروني لشركة الفرات الأوسط فرع توزيع كهرباء الديوانية، وتجهيز جامعة بابل بمحولات توزيع، فضلاً عن تجهيز مديرية ماء كربلاء بمحولات توزيع مختلفة السعات حسب العقود المبرمة). وانتجت شركة اور العامة في الوزارة، مواد عالية الجودة من مقاطع الالمنيوم التي تُصدر الى الخارج. وقالت المتحدثة بأسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الشركة تصدر منتجاتها من مقاطع الالمنيوم الى دولتي تركيا وسوريا، حسب المواصفات الفنية المعتمدة والخطة)، مبينة انه (فتح الاستيراد وعدم الحد منه اثر سلباً على تسويق المنتج المحلي ويساهم في صعوبة المنافسة مع انتشار الادوية المستوردة في السوق المحلي)، وتابعت الجبوري ان (عدم توفر بعض المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية تعد مشكلة تعاني منها اغلب شركات الوزارة، نتيجة ارتفاع اسعارها وتذبذب اسعار صرف الدولار). من جانبها بحثت شركة العامة للحديـد والصلـب، مـع شركـة خطـوط الأنابيـب النفطيـة، التابعة الى وزارة النفط، التعـاون في مجال تجهيز الأنابيـب الحديديـة المختلفة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركتين بحثا التعاون المشترك، واستعراض قدرات مصنع الأنابيب الحديدية التابع الى الشركة، لإنتاج الأنابيب الملحومة حلزونياً بأقطار مختلفة ومواصفات عالية).