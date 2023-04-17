الصناعة تستعيد معملين لإنتاج الملابس في صلاح الدين

سامراء تحقّق قفزة ببيع مستحضراتها خلال العام الجاري

بغداد – ابتهال العربي

حققت الشركة العامة لأدوية سامراء التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن ،ارتفاعاً بنسبة وقيمة مبيعاتها منذ حلول العام الجاري، واكدت التوجه لرفع قيمة المستحضرات الدوائية لتغطية التزاماتها المالية.وقال مدير عام الشركة،عبد الرحمن السامرائي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركة حققت نسبة تطور كبيرة في مبيعاتها للسوق المحلي ووزارة الصحة للفصل الاول من العام الجاري بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالعام الماضي)، واوضح ان (قيمة المبيعات لوزارة الصحة للفصل الاول من هذا العام شهدت نسبة تطور كبيرة وصلت إلى 120 بالمئة).

تطورات ايجابية

مشيراً الى ان (المرحلة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية كبيرة من حيث مستوى الإنتاج والتسويق، مع الأخذ بنظر الاعتبار رفع قيمة المستحضرات الدوائية، بما يتناسب وتطلعات الشركة لتجنب تأخر الرواتب الواجب تغطيتها). وحققت الشركة العامة للسمنت العراقية في الوزارة، انتاجاً كبيراً عبر معمل سمنت كبيسة التابع لها خلال شهر آذار الماضي.

وذكر بيان امس ان (المعمل حققَ مليون واكثر من 62 الف طناً)، مبيناً ان (الشركة تسعى جاهدة الى انتاج مادة السمنت وفق المواصفات العالمية عالية الجودة والاسس العلمية التي تطبقها الشركة على مستويات مختلفة). وبحث وزير الصناعة خالـد بتّـال، مع السفير المصري في العراق، وليـد محمـد إسماعيـل، تعزيز التعاون بين العراق ومصر في عدد من المجالات الصناعية اهمها انشاء وتطوير مشاريع المدن الصناعيـة .

وقال البيان ان (السفير ابدى رغبة بلاده بالتعاون مع العراق في مجال مشاريع المدن الصناعية)، من جانبه اشار الوزير الى (واقع المدن في العراق ومراحل الإنجاز في تلك المدن)، مشدداً على (ضرورة عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء معامل ومشاريع صناعية جديدة بتكنولوجيا حديثة). وجهزت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، إحدى شركات الوزارة، جمعية المهندسين العراقية بلوحات تراثية تعكس حضارة وادي الرافدين منسوجة من الصوف والحرير، انتجها مصنع السجاد اليدوي التابع الى الشركة.

منتجات مختلفة

وذكر بيان امس ان (الشركة انتجت ملابساً رجالية، وتسعى الى توفير منتجات مختلفة وتسويقها عبر المنافذ والمراكز التسويقية في بغداد والمحافظات بما ينسجم مع ذوق ورغبة المستهلك المحلي).

في غضون ذلك، استحصلت محافظة الانبار الموافقات الرسمية لإعادة معملي النسيج والخياطة في عانة الى الخدمة. وقال قائممقام القضاء، سعيد فياض العاني في تصريح تابعته (الزمان) ان (المؤسسات الحكومية والبنى التحتية في عانة تعرضت للتخريب في حرب داعش، وتم اعادة 85 بالمئة من المؤسسات الى الخدمة، والنسبة المتبقية قيد الانجاز بضمنها معملي النسيج والخياطة التابعين الى وزارة الصناعة).

واضاف ان (المحافظة استحصلت الموافقات الرسمية لإعادة المعملين المهمين الى الخدمة وانطلقت عملية الاعمار من قِبل صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة)، لافتاً الى ان (العمل يحتاج الدعم الحكومي والوزارات ذات العلاقة وتوفير المكائن والآليات)، وتابع ان (المعامل تمتلك ثلاثة خطوط إنتاجية، لتصنيع البدلات والكفوف وبدلات السلامة الصناعية وغيرها من منتجات الملابس).