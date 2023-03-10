الصناعات الحربية تعرض منتجاتها المحلية على أرض بغداد

سامراء تحقّق إنجازاً بمبنى البنسلينات وبرطلة تنتج الشراشف لإبن سينا

بغداد – ربتهال العربي

باشرت شركـة ادويـة سامـراء التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، بالمرحلـة الثانيـة لمشـروع إنشـاء مبنى البنسلينـات الجديـدة بنسبـة إنجــــــاز 66 بالمئة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء، بدأت بأعمال المرحلة الثانية من مشروع مبنى البنسلينات الجديدة ضِمن الخطة الإستثمارية للشركـة)، واوضح ان (المشروع سيقام على مساحة 3 الاف و500 متر مربع، بإشراف من قسم المشاريع في الشركة)، واضاف ان (المرحلة الثانية تتضمن نصب قوالب الخشب والتسليح للطابق الثاني من البناية، وعملية الصب للطابقين الأرضي والأول)، لافتاً الى ان (العمل يجري بإنسيابية عالية حسب تعليمات الوزارة والصحة)، مؤكداً ان (المشروع سيحقق زيادة في الإنتاج والإيرادات فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملـة). وجهزت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، في الوزارة، مستشفى ابن سينا بشراشف الفازلين الطبية. وذكر البيان ان (مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل التابع للشركة جهز 2 الف و400 شرشف ذو الاستخدام الواحد للمستشفى، عبر معمل برطلة في المصنع)، ونوه الى ان (عملية التجهيز جاءت استمراراً لمساعي الشركة في رفد المؤسسات الصحية بإحتياجاتها من المنتجات الطبية المتنوعة بإسعار تنافسية وقياسات مطلوبة).

إنتاج ومبيعات

من جانب اخر، حقّق معمـل سمنـت الكوفـة، احد تشكيلات الصناعة، تطـوراً كبيـراً فـي الإنتـاج والمبيعـات في شهر كانـون الثانـي الماضـي. وقال بيان امس ان (المعمل انتج 7 الاف و83 الف طناً في العام الجاري، فضلاً عن احداث طفرة في المبيعات بنسبة 125 بالمئة)، واوضح ان (المعمل رفع انتاجيته في اطار الحفاظ على ضمان ديمومة العمل والإنتاج)، مشيراً الى ان (المعمل ينتج السمنت البورتلاندي المُقاوم للأملاح الذي يعمل بالطريقة الرطبة وحاصل على شهادة الجودة العراقية من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والمُطابق للمواصفات العراقية رقم 5 لعــــــــــــام 2019) واكد انه (يوفر السمنت بسعر تنافُسي لجميع المؤسسات وشركات البناء والمقاولين والمواطنين بسعر 95 للطن المُكيس و91 للطن الفـل). في غضون ذلك، شاركـت الصناعة والمعادن، في معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية، بدورته الحادية عشر، في معرض بغداد الدولي. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (شركات النسيج والجلود والصناعات الفولاذية شاركت في المعرض وسط حضور ومشاركة 19 دولة)، مبيناً ان (الوزارة استعرضت عبر شركاتها المنتجات التي تخدم المؤسسات الأمنية منها المُعدّات والآليات التخصصية والتجهيزات والملابس العسكرية، فضلاً عن اجهزة المراقبة والاتصالات)، واكد ان (المعرض يمكن من عرض الخدمات ودعم قطاع الأمن والدفاع ودعم المنتجات المحلية التي توفرها الوزارة). وانطلقت فعاليات معرض الامن والدفاع، على ارض معرض بغداد الدولي بمشاركة 78 شركة محلية وعالمية من 19 دولة. وذكر مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية عادل المسعودي في تصريح لـ (الزمان) ان (المعرض اقيم برعاية رئيس الوزراء محمد السوداني، ومشاركة وزارتي الدفاع والداخلية)، لافتاً الى انه (شهِد مشاركة دول عربية وعالمية الى جانب العراق)، واضاف ان (المعرض تضمن عرض النتاجات من الاسلحة المختلفة والاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك الثقيلة، دعماً للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بصنوفها كافة)، واشار الى ان (مشاركة الدول ستفتح افاق التعاون بين الشركات، فضلاً عن الاطلاع على مستوى الصناعات الحربية في العراق، وابرام تعاقدات جديدة لتطوير الصناعة الحربية ودعم المجال العسكري والامني)، وبحسب البيان فإن (حفل الافتتاح جرى بحضور الممثل عن رئاسة الوزراء محمد صاحب الدراجي وعددا من سفراء الدول والمُلحقين العسكريين وعدد من اعضاء البرلمان العراقي والضباط والقادة الامنيين).