السوداني يطّلع ميدانياً على خطط الصناعة الوطنية

سامراء تتعاقد مع الصحة لإنتاج أدوية بقيمة 12 مليار دينار

بغداد – قصي منذر

تعاقدت شركة سامراء لصناعة الادوية، التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، مع وزارة الصحة، على انتاج ادوية بأكثر من 12 مليار دينار ، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة وقعت عقوداً جديدة مع وزارة الصحة بقيمة 12 مليار دينار)، واوضح مدير الشركة، عبد الرحمن عباس طعمة، في تصريح اطلعت عليه (الزمان) ان ( ملاكات الشركة باشرت بتجهيز المستحضرات الدوائية من الحبوب والمراهم بدفعات حسب التوقيتات الزمنية وبنود العقود)، مؤكداً (حرص الشركة على تنفيذ العقود بما ينسجم مع سد احتياج الوزارة، ويتلاءم مع البرنامج الحكومي الساعي الداعم لتوطين الصناعة الدوائية من اجل التخفيف عن المواطن عبر إنتاج أدوية أقل اسعاراً من المستورد).

وتابع طعمة ان (الوزارة تأمل زيادة حجم التعاقدات مع الصحة خلال السنوات المقبلة، وفق ماتملك من الطاقة الإنتاجية التي ترفد القطاع الصحي وتوفر المستحضرات اللازمة للأمراض الطبيعية والمزمنة بجودة عالية).

وفي ضـوء خطـط الحكومـة لتقنيـن إستهـلاك الميـاه وزيـادة الغلة الزراعية، تستعد الشركـة العامـة لصناعـة السيـارات والمُعدَّات، في الوزارة، لإنتـاج المرشـات المحوريـة التـي سيتـم تجهيزهـا بالتعاقد مع وزارة الزراعـة.

منظومات ري

وقال بيان امس ان (الوزير خالد بتال اوعز الى الشركة بتكثيف الجهود والاستعداد لإنتاج منظومات الري بالرش المحورية وفقاً لمتطلبات الزراعة، وإنسجاماً مع خطط الحكومة لترشيد إستهلاك المياه وتوفير المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني)، لافتاً الى (استنفار الإمكانيات والطاقات بمشروع الإنتاج في مصنع الميكانيك التابع للشركة).

واكد ان (الشركة قادرة على توفير المرشات وفق العقد وبمواصفات عالمية تستخدم لمساحات تصل الى 120 دونم وبطاقة اكثر من الف مرشة سنوياً قابلة للزيادة حسب الدفعات). على صعيد متصل، تتولى الحكومة مسؤولية متابعة المصانع الوطنية، وتشغيلها لدعم المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتعزيز الاقتصاد، ذلك مااوضحه رئيس الوزراء، خلال زيارته الى مصنع النعمان التابع الى شركة العامة للصناعة الانشائية، احدى تشكيلات الوزارة.

خطط الانتاج

وقالت المتحدثة بأسم الوزارة، ضحى الجبوري، لـ (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء اطلع على خطط انتاج المصنع)، مبينة ان (المعمل ناشط في صناعة انابيب البولي اثلين من 12 الى 1200 ملمتر، عالي الكثافة بمواد اولية خام، ويستخدم في نقل مياه الشرب والري والبنى التحتية، والمنتجات والنفطية والغاز، كما يتخصص بأنتاج منظومات الري الحديثة مثل منظومات الري بالتنقيط والري بالرش الثابت). واضافت ان (المنظمومات تستخدم في ري المساحات الواسعة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والبطاطا والقطن والمسطحات الخضراء والحدائق العامة ولمختلف المساحات من دونم واحد لغاية 42 دونم)، مؤكدة ان (وظيفتها تقنين استخدام المياه، وسهولة تركيب شبكة الري والانابيب، وامكانية نقل المنظومة الى موقع اخر، وسرعة الرش وتقليل اليد العاملة). واضافت ان (اهم مميزاتها مقاومة للصدأ والكيميائيات، وخفيفة الوزن، وصالحة لنقل مياه الشرب)، مشيرة الى (تصنيع معمل انتاج حاويات النفايات البلاستيكة سعة 120 لتر ومعمل لصناعة اكياس النفايات و التعبئة، فضلاً عن توفر صناعة البيوت الزراعية بشكل هيكل معدني ونايلون زراعي، ومنظومة الري الخاصة بالبيت الزراعي)، مضيفة ان (الجهات المستفيدة من الصناعات الوطنية هي وزارات الزراعة والموارد المائية ودائرة اسالة ماء بغداد والامانة، والجمعيات الفلاحية ودوائر البلدية).