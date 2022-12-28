سالي تتوّج باللقب ويمامة تحتل الوصافة في شطرنج النساء

بغداد- رافد البدري

توجت اللاعبة سالي عباس عبد الزهرة بلقب بطولة العراق للنساء بالشطرنج والتي ضيفتها قاعة فندق الانتر ببغداد فيما حلت اللاعبة يمامة عاصف عبد الله بالمركز الثاني .

التفوق للافضل

وقال رئيس اتحاد اللعبة ظافر عبد الامير ان البطولة شهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبات المشاركات وعددهن 10 لاعبات نظراً لتقارب المستوى، حيث يمثلن لاعبات المنتخب الوطني لعام 2021 وعددهن 5 لاعبات، اضافة الى اللاعبات الخمسة اللواتي ترشحن من بطولة شبه نهائي العراق ، ليصبح العدد الكلي 10 لاعبات، مضيفا ان التفوق كان للافضل حيث تمكنت لاعبة المنتخب الوطني النسوي سالي عباس عبد الزهرة من محافظة البصرة من حسم اللقب لصالحها برصيد 7 نقاط من خلال خوضها 9 جولات وبدون خسارة تذكر ، حيث حققت الفوز في 5 جولات، وتعادلت في 4 جولات، واحتلت المركز الثاني اللاعبة يمامة عاصف عبد الله من بغداد والتي جمعت ( 6.5) نقطة ، بعد ان تفوقت على زميلتها دلباك اسماعيل صاحبة المركز الثالث والتي تمتلك الرصيد نفسه (6.5) نقطة بنتيجة المقابلات ، عبد الأمير ذكر بان عملية تحديد المركزين الرابع والخامس لم يحسم الا باجراء جولات إضافية عقب انتهاء الجولات التسعة التي لعبت، حيث تعادلت 3 لاعبات بنفس الرصيد من النقاط حيث جمعت كل لاعبة (5) نقاط.

حسم المراكز

واكد عبد الامير ان مقابلات الحسم لتحديد صاحبات المركزين الرابع والخامس والتي جمعت 3 لاعبات حصلن على نفس الرصيد 5 نقاط وهن: صبا جمال محمد من بغداد وسارة مسعود من اربيل ووداد صباح نوري من بغداد، حيث قررت لجنة الحكام إقامة دوري من مرحلتين بالشطرنج السريع، وقد تمكنت اللاعبة وداد صباح نوري من حسم المركز الرابع لصالحها، فيما حصلت اللاعبة ساره مسعود على المركز الخامس، ليلتحقن بركب لاعبات المنتخب الوطني النسوي لعام 2022- 2023 وتصبح التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني النسوي العراقي تتالف من : سالي عباس عبد الزهرة ويمامة عاصف عبد الله ودلباك اسماعيل ووداد صباح نوري وساره مسعود عبد الله، حيث تنتظرهن مشاركات مهمة في البطولات العربية والقارية والعالمية.

حكام ومشرفي البطولة

وجرت البطولة وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة فيشر من 9 جولات، زمن الجولة 90 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، واشرف عليها الاستاذ عبد الهادي مفتول نهيري نائب رئيس الاتحاد والأستاذة سندس محسن حسين عضو اتحاد اللعبة، وحكم عام البطولة الدولي ضمير جبار موسى يساعده الحكم الاتحادي علي شوجة حسين، فيما اشرف على برنامج ادخال الدسوت المدرب السوري محمود عقل.