ساكو يدعو للتهدئة وإعتماد الحوار بين طهران وواشنطن

بغداد – الزمان

اكد بطريرك طائفة الكلدان في العراق والعالم البطريرك لويس روفائيل ساكو ضرورة التهدئة وتجنب الحرب بين ايران والولايات المتحدة الامريكية لما ستلحقه في حالة وقوعها من اثار كارثية على ايران والمنطقة برمتها.

وشدد على القول خلل استقباله، في بغداد، الاثنين امين عام ملتقى قيم للحوار والتعايش صالح الحكيم، ان (المنطقة لا تتحمل اي حرب اخرى لانها ستمس كل فرد من المواطنين)، وعبر عن الحرص بألا يمس بسوء بلدا مثل ايران)، مشيرا الى ان (الحوار هو السبيل الحضاري الوحيد لحل الازمات).

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحديث دار عن تعزيز الوجود المسيحي في العراق والمنطقة، وان المكونات الاثنية والدينية معنية بشراكة عميقة لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها ترويج لغة الحوار والتعايش والوقوف بوجه اي نوع من انواع الاستغلال والفساد). وحضر المقابلة المعاون البطريركي المطرن روبرت سعيد جرجيس والاب نويل فرحان والدكتورة اخلاص مقدسي امينة سر البطريركية. وكان ساكو قد استقبل السبت الماضي القائم بالاعمال الامريكي جوي هود والوفد المرافق له. ودار حديث بشأن الاوضاع الراهنة.

حرب كارثية

واشار ساكو الى ان (المنطقة لا تتحمل حربا ستكون كارثية على الجميع وانه ينبغي العمل على التهدئة واعتماد اسلوب الحوار الحضاري وتجنب الحلول العسكرية). كما اوضح ساكو (اهمية متابعة عملية اعمار المدن المحررة وتشجيع المهجرين على العودة الى ديارهم) كما شكر هود على الزيارة الميدانية التي قام بها الى سهل نينوى. ومن جانبه بحسب بيان ثان تلقته (الزمان) اشار هود الى (اهمية ما طرحه ساكو) مؤكدا (ادراك بلاده لذلك ولاسيما ما يتعلق باعمار المدن).