ساعة على هيئة ثعبان- ثامر مراد

وأنا أُتابع أحد البرامج السياسية شاهدتُ صورة – مأساوية – جعلتني أفقد شهيتي لتناول أي شيء فترة طويلة من الزمن , كأنني شاهدتُ محتوى مخيف ضمن سلسلة الحياة اليومية في بلدي الممزق. نائبة معروفة تتكلم – بحس وطني ظاهر للعيان – لكنها تضع ساعة على شكل ثعبان في معصمها وتحاول إظهار تلك الساعة للجماهير بطريقة كأنها تريد أن تقول لي – أنا الفقر الى الله- ” أنظر الى ساعتي لن تحلم حتى بمشاهدتها على أرض الواقع –” إنها النائبة ذات الصولات والجولات الهائلة في ساحات القتال وصراع الجبابرة – السيدة عالية نصيف – ساعة ثمنها 38.600 الف يورو أو مايعادل تقريبا 40 الف دولار . أنا لاأعرف كيف حصلت على تلك الساعة ؟ هل أنها وفرت رواتبها الشهرية وتمكنت من شرائها أم أنها قامت بعمل صفقة مع شخص ما ومن خلال تلك الصفقة تمكنت من شرائها أو أنها حصلت عليها كهدية من فاعل خير؟ أسئلة كثيرة تتبادر الى الذهن. حسناً اذا كانت تلك الساعة قد حصلت عليها من خلال أموال حلال مئة في المئة فلماذا تحاول اظهارها أمام الشعب ؟ هل تحاول أن تقول لنا بأنها تتفوق علينا ماديا ومعنويا؟ حقاً أنني شعرتُ بألم نفسي كبير لأنني حينما فتشتُ في محفظتي لم أجد الا ثلاثة الاف دينار فقط وبقي على انتهاء الشهر عشرة أيام مع العلم أنني خدمتُ البلد سنوات وسنوات من خلال موقعي ولم أحصل حتى على قطعة أرض . سنموت جميعاً وستقف عالية وغيرها امام الله وستشرح له من أين حصلت على كل تلك الأموال لشراء ساعتها الباهضة الثمن. سلاما أيها الفقراء في كل العراق.