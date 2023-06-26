ساعة سكانية تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا في العالم

بومباي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إنها‭ ‬ساعة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مربعات‭ ‬بيضاء‭ ‬مرقمة‭ ‬على‭ ‬لوح‭ ‬معدني‭ ‬أخضر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بومباي‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬للهند‭ ‬يتوقف‭ ‬أمامها‭ ‬المارة‭ ‬الفضوليون‭ ‬لمشاهدتها‭ ‬وهي‭ ‬تسجل‭ ‬تاريخ‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭.‬‮ ‬‭ ‬ثُبتت‭ ‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬لوحة‭ ‬النتائج‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لعلوم‭ ‬السكان‭ ‬ويتم‭ ‬تحديثها‭ ‬يدويًا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الهند‭ ‬يزيد‭ ‬قليلاً‭ ‬عن‭ ‬684‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لإحصاء‭ ‬عام‭ ‬أجري‭ ‬عام‭ ‬1981‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬زاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرتين‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬شهدت‭ ‬الهند‭ ‬نموًا‭ ‬سكانيًا‭ ‬سريعًا‭ ‬وحلت‭ ‬محل‭ ‬الصين‭ ‬كأكبر‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬مع‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬1،42‭ ‬مليار‭ ‬نسمة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقديرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬‮ ‬‭ ‬يقول‭ ‬البروفسور‭ ‬تشاندر‭ ‬شيخار‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لعلوم‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬أضيفت‭ ‬خانة‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لأننا‭ ‬توقعنا‭ ‬أننا‭ ‬سنتجاوز‭ ‬المليار‮»‬‭. ‬كانت‭ ‬الزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬كبير‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬دفع‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬برنامج‭ ‬وطني‭ ‬لتنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1952‭. ‬لكن‭ ‬شيخار‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬إجراءات‭ ‬التعقيم‭ ‬القسري‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬وأثارت‭ ‬جدلاً‭ ‬عامًا‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬المعهد‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬الساعة‭.‬‮ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬يقوم‭ ‬موظفون‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬بتغيير‭ ‬الأرقام‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توقعات‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وهو‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬المواليد‭ ‬والوفيات‭ ‬لكل‭ ‬1000‭ ‬شخص‭ ‬سنويًا،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقديرات‭ ‬الحكومة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬قال‭ ‬سالونكي‭ ‬في‭. ‬في‭. ‬المكلف‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬تحديث‭ ‬اللوحة‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يتيح‭ ‬للمارة‭ ‬أيضًا‭ ‬رؤية‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السكان‮»‬‭.‬

يزداد‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الهند‭ ‬بنحو‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يوميًا‭ – ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬كل‭ ‬ثانيتين‭ – ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬سنويًا،‭ ‬وفقًا‭ ‬للتوقعات‭ ‬الحالية‭.‬‮ ‬

يبلغ‭ ‬معدل‭ ‬الخصوبة‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬حاليًا‭ ‬ولادتين‭ ‬لكل‭ ‬امرأة،‭ ‬وهو‭ ‬أقل‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬عتبة‭ ‬الإحلال‭ ‬السكاني‭ ‬البالغ‭ ‬2،1،‭ ‬متراجعًا‭ ‬عن‭ ‬تقديرات‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬4،8‭ ‬ولادات‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1981‭. ‬وعتبة‭ ‬الإحلال‭ ‬السكاني‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنجبه‭ ‬كل‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الخصوبة‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬لتعويض‭ ‬الوفيات‭.‬

ولكن‭ ‬هناك‭ ‬اختلافات‭ ‬جغرافية‭ ‬كبيرة‭. ‬إذ‭ ‬تُسجل‭ ‬أعلى‭ ‬المعدلات‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬الولايات‭ ‬مثل‭ ‬أوتار‭ ‬براديش‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬وبيهار‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الهند،‭ ‬وفقًا‭ ‬لدراسة‭ ‬وطنية‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الولايتين‭ ‬معًا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬325‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تسجل‭ ‬أغنى‭ ‬ولايتين‭ ‬هما‭ ‬ماهاراشترا‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬وتاميل‭ ‬نادو‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬معدلات‭ ‬خصوبة‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬56‭ ‬و1‭.‬54‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ألقيت‭ ‬مهمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬النساء‭ ‬اذ‭ ‬يستخدم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬رجال‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬معدل‭ ‬تعقيم‭ ‬الإناث‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬38‭%‬،‭ ‬وفق‭ ‬مسح‭ ‬صحة‭ ‬الأسرة‭ ‬الوطني‭ ‬لعامي‭ ‬2019‭-‬2021‭.‬‮ ‬

يقول‭ ‬شيخار‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬اليوم‭ ‬49‭ ‬عامًا،‭ ‬إنه‭ ‬مال‭ ‬منذ‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬إلى‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬السكان‭ ‬أمام‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الحشود‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يراها‭ ‬أينما‭ ‬ذهب‭.‬‮ ‬

ويواصل‭ ‬خبير‭ ‬الخصوبة‭ ‬والديموغرافيا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أكره‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭. ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬حصولي‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإحصاء،‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭: ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفهم،‭ ‬هل‭ ‬هذه‭ ‬مشكلة؟‭ ‬أم‭ ‬أنها‭ ‬مسألة‭ ‬يمكننا‭ ‬حلها؟‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬شيخار‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لهذه‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬قنبلة‭ ‬موقوتة‭ ‬إذا‭ ‬ركزت‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭.‬‮ ‬

تحسنت‭ ‬نتائج‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬وتراجعت‭ ‬معدلات‭ ‬وفيات‭ ‬الرضع‭ ‬والأمهات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬ونما‭ ‬اقتصاد‭ ‬الهند‭ ‬ليصبح‭ ‬خامس‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدن،‭ ‬يكافح‭ ‬السكان‭ ‬لتأمين‭ ‬مصدر‭ ‬رزقهم‭ ‬بينما‭ ‬يواجهون‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬وتلوث‭ ‬الهواء‭ ‬والماء‭.‬

فقد‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و24‭ ‬عامًا‭ ‬23‭,‬2‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفقًا‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬متابعة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الهندي‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬الإجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬7‭,‬7‭% ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬شيخار‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬المخاوف‭ ‬الرئيسية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهند‭ ‬سوف‭ ‬تشيخ‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬غنية‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬هذا،‭ ‬يجب‭ ‬تمكين‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬