سات ترفض الحديث عن خصوصياتها

اسطنبول – الزمان

رفضت النجمة التركية بيرين سات الإجابة على اسئلة الصحفيين عن انفصالها عن زوجها الفنان كينان دوغلو، حين قاموا بمحاصرتها في أحد المراكز التجارية في إسطنبول.

وتناولت الوسائل الاعلامية التركية خبر انفصالهما خصوصا بعد عدم حضوره الى حفلة عيد ميلادها، ومما زاد ايضا من الشكوك حول الموضوع هو ما كتبته بيرين سات مؤخراً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لمناسبة عيد ميلادها حيث أنها ذكرت حبيبها المتوفّى ايفه، حيث قالت وفقا لموقع الفن (إنّها عندما كانت تستمع معه إلى أغنية هيرو في المطبخ عاد نور الأمل إلى حياتها وأنّ نصف حياتها المقبلة سيكون أجمل).