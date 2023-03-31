سابقة تهز أمريكا..رئيس سابق متهما أمام المحكمة والجمهوريون يهاجمون مجلس النواب

نيويورك‭,- ‬الزمان‭ ‬

يمثل‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بعدما‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬رسميا‭ ‬تهمة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬شراء‭ ‬صمت‭ ‬نجمة‭ ‬أفلام‭ ‬إباحية‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لرئيس‭ ‬أميركي‭ ‬سابق‭. ‬ووجه‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬مانهاتن‭ ‬ألفين‭ ‬براغ‭ ‬الذي‭ ‬يتبع‭ ‬مكتبه‭ ‬لقضاء‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك،‭ ‬التهمة‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الطامح‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لممثلة‭ ‬الأفلام‭ ‬الإباحية‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز،‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬ستيفاني‭ ‬كليفورد،‭ ‬لشراء‭ ‬صمتها‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭.‬

وأعلنت‭ ‬محامية‭ ‬ترامب‭ ‬سوزان‭ ‬نيتشيليس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلكترونية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬تلاوة‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬محامي‭ ‬ترامب‭ ‬لـ»تنسيق‭ ‬تسليم‭ ‬نفسه‭ (…) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مثوله‭ ‬لتلاوة‭ ‬الاتهام‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬أيدت‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬كبرى‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬الجنائية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الاتهام‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مختوما‭. ‬وأفادت‭ ‬شبكة‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬عن‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬تهمة‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬بهدف‭ ‬إخفاء‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬وإخفاء‭ ‬قيده‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2016‭. ‬وندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعون‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بـ»ملاحقة‭ ‬سياسية‭ ‬وتدخّل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬وتوعد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الملاحقة‭ ‬سوف‭ ‬ترتدّ‭ ‬عكسيًّا‭ ‬على‭ ‬جو‭ ‬بايدن‮»‬،‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬يتهمه‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬بـ»سرقة‮»‬‭ ‬الانتخابات‭ ‬منه‭.‬ولجأ‭ ‬الملياردير‭ ‬الذي‭ ‬أحدث‭ ‬انقلابا‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلى‭ ‬شبكته‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشل‮»‬‭ ‬ليندد‭ ‬بخصومه‭ ‬وكتب‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يلاحقونني‭ ‬بصورة‭ ‬واهية‭ ‬ومعيبة‭ ‬لأنهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أنني‭ ‬بجانب‭ ‬الشعب‭ ‬الأميركي‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬محاكمة‭ ‬عادلة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‮»‬،‭ ‬المدينة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بغالبيتها‭ ‬والتي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها‭. ‬واعتبر‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس،‭ ‬أبرز‭ ‬منافسي‭ ‬ترامب‭ ‬لنيل‭ ‬ترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬لانتخابات‭ ‬2024‭ ‬الرئاسية،‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬‮«‬منافٍ‭ ‬للقيم‭ ‬الأميركية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ولايته‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لن‭ ‬تستجيب‭ ‬‮«‬لطلب‭ ‬تسليم‮»‬‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭.‬كذلك‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬كيفن‭ ‬ماكارثي‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬نفسه‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬الأميركي‭ ‬لن‭ ‬يتسامح‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الظلم،‭ ‬ومجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬سيُحاسب‭ ‬ألفين‭ ‬براغ‭ ‬واستغلاله‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬للسلطة‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬وصف‭ ‬نائب‭ ‬ترامب‭ ‬أثناء‭ ‬توليه‭ ‬الرئاسة‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬اللائحة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عار‮»‬،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق‭ ‬نأى‭ ‬بنفسه‭ ‬منه‭ ‬منذ‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يترشح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وكتبت‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز‭ ‬التي‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬القضاء‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬ست‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬أتلقى‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الرد‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬محاميها‭ ‬كلارك‭ ‬بروستر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬فوق‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الديموقراطي،‭ ‬اعتبر‭ ‬النائب‭ ‬آدم‭ ‬شيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬وتوقيف‭ ‬رئيس‭ ‬سابق‭ ‬حدثان‭ ‬فريدان‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الأميركي‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابقة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬البارزة‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي،‭ ‬إن‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحقائق‭ ‬والقانون‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المسار‭ ‬القضائي‭.‬

أما‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬فرفض‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬تعليق‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬الاتهام‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬وجه‭ ‬إلى‭ ‬سلفه‭ ‬ومنافسه‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2024‭ ‬الرئاسية‭.‬

ويسعى‭ ‬قضاء‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬76‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬أدلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬كاذبة،‭ ‬وهو‭ ‬جرم‭ ‬غير‭ ‬فادح،‭ ‬أو‭ ‬خالف‭ ‬القوانين‭ ‬حول‭ ‬تمويل‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وهي‭ ‬جناية،‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬لستورمي‭ ‬دانيالز‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تفضح‭ ‬علاقة‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬أقامها‭ ‬معها‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭.‬

وسيتحتم‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬تسليم‭ ‬نفسه‮»‬‭ ‬لمحكمة‭ ‬مانهاتن‭ ‬حيث‭ ‬سيتلو‭ ‬عليه‭ ‬قاض‭ ‬بيان‭ ‬الاتهام‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يوضع‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬رمزية‭ ‬‮«‬قيد‭ ‬الاعتقال‮»‬‭ ‬ويتم‭ ‬تصويره‭ ‬وأخذ‭ ‬بصماته‭.‬

وسيعلن‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يقر‭ ‬بذنبه‭ ‬أم‭ ‬يؤكد‭ ‬براءته‭.‬

والشاهد‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬هو‭ ‬محامي‭ ‬ترامب‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬كوهين‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬عدوه‭ ‬اللدود،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬المبلغ‭ ‬لستورمي‭ ‬دانيالز‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬وأعيد‭ ‬تسديده‭ ‬له‭ ‬لاحقا‭. ‬وبعدما‭ ‬قضى‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن،‭ ‬تعاون‭ ‬كوهين‭ ‬مع‭ ‬التحقيق‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬2018‭ ‬وأدلى‭ ‬بشهادته‭ ‬مرارا‭ ‬أمام‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬الكبرى‭.‬