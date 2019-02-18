سابقة‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭.. ‬انشقاق‭ ‬سبعة‭ ‬نواب‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬

برلمانيون‭ ‬بريطانيون‭ ‬يدعون‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأخبار‭ ‬الكاذبة‭ ‬ويشبهون‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬بعصابات‭ ‬رقمية

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬سبعة‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الإثنين‭ ‬انشقاقهم‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬حزب‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بسبب‭ ‬إدارة‭ ‬زعيمه‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬لبريكست‭ ‬واتهامه‭ ‬بعدم‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬وتنامي‭ ‬العنصرية‭ ‬والترهيب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القيادة‭ ‬الحزبية‭.‬

ويشكّل‭ ‬خروج‭ ‬النواب‭ ‬السبعة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬أكبر‭ ‬انشقاق‭ ‬تشهده‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬ويعكس‭ ‬الانقسامات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬النواب‭ ‬المنشقين،‭ ‬النائب‭ ‬البارز‭ ‬الصاعد‭ ‬شوكا‭ ‬أومونا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬حملةً‭ ‬لتنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬قد‭ ‬يوقف‭ ‬بريكست،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مرشحاً‭ ‬محتملاً‭ ‬لقيادة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬يسار‭ ‬الوسط‭.‬

ودعا‭ ‬أومونا‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬«بديل»‭ ‬وسطي‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬البريطانية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اشتكى‭ ‬النواب‭ ‬مما‭ ‬اعتبروه‭ ‬توجه‭ ‬الحزب‭ ‬إلى‭ ‬اليسار‭ ‬المتطرف‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬كوربن‭.‬

وقال‭ ‬أومونا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬الذي‭ ‬أعدّ‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬«خلاصة‭ ‬القول‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬متصدعة،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كذلك،‭ ‬فلنغيرها»‭.‬

وسيشكل‭ ‬النواب‭ ‬السبعة‭ ‬كتلة‭ ‬برلمانية‭ ‬مستقلة،‭ ‬ويُتوقّع‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬إليهم‭ ‬نواب‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬وأحزاب‭ ‬أخرى‭.‬

وهو‭ ‬أكبر‭ ‬انشقاق‭ ‬تشهده‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬منذ‭ ‬انشقاق‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬1981‭ ‬وتشكيلهم‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نائبا‭ ‬آخر‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الاشتراكي‭.‬

ووصف‭ ‬النواب‭ ‬المنشقون‭ ‬ما‭ ‬عانوا‭ ‬منه‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬ودفعهم‭ ‬إلى‭ ‬الانشقاق،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬تغيّر‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬كوربن‭ ‬قيادته‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬هامش‭ ‬لآرائهم‭ ‬اليسارية‭ ‬الوسطية‭.‬

وقال‭ ‬كريس‭ ‬ليزلي‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬النواب‭ ‬السبعة‭ ‬المنشقّين‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬إن‭ ‬الحزب‭ ‬«مختطف»‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬«اليسار‭ ‬المتشدد»‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬«الماركسية‭ ‬تتنكر‭ ‬حاليا‭ ‬بهيئة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭. ‬الحزب‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬العمال‭ ‬لكن‭ ‬جهازا‭ ‬قد‭ ‬استولى‭ ‬عليه»‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،

‭ ‬دعا‭ ‬نواب‭ ‬بريطانيون‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأنظمة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خصوصاً‭ ‬فيسبوك،‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬نشرها‭ ‬أخباراً‭ ‬كاذبة‭ ‬والتصرف‭ ‬«كعصابات‭ ‬رقمية»،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشر‭ ‬الاثنين‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الانترنت‭ ‬والثقافة‭ ‬والاعلام‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬داميان‭ ‬كولنز‭ ‬أنه‭ ‬«يجب‭ ‬تعديل‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬المنصات‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭. ‬عصر‭ ‬التنظيم‭ ‬الذاتي‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي»‭.‬

وأضاف‭ ‬«يجب‭ ‬تنظيم‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬قانونياً،‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬سلوك‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬بقانون‭ ‬يقره‭ ‬البرلمان،‭ ‬ويشرف‭ ‬عليها‭ ‬منظّم‭ ‬مستقلّ»‭.‬

وشكّل‭ ‬فيسبوك‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬هدفاً‭ ‬لهذه‭ ‬اللجنة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيقها‭ ‬بظاهرة‭ ‬«الأخبار‭ ‬الزائفة»‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬عمليات‭ ‬اقتراع‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2016‭.‬

وشدد‭ ‬التقرير‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬صفحة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬«‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬السماح‭ ‬للشركات‭ ‬المشابهة‭ ‬لفيسبوك‭ ‬التصرف‭ ‬+كعصابات‭ ‬رقمية+‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الانترنت»‭.‬

وبدعو‭ ‬التقرير‭ ‬أيضاً‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬«تحقيق‭ ‬مستقل»‭ ‬حول‭ ‬«التأثير‭ ‬الخارجي»،‭ ‬وتحديداً‭ ‬الروسي،‭ ‬في‭ ‬التضليل‭ ‬خلال‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬وأيضاً‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬والاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬استقلال‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

ويتعرّض‭ ‬كوربن‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬لانتقادات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬طريقة‭ ‬معالجته‭ ‬مسألة‭ ‬اتهامات‭ ‬بمعاداة‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬وكذلك‭ ‬علاقاته‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭.‬

ومن‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬النائبة‭ ‬لوسيانا‭ ‬بيرغر‭ ‬إن‭ ‬«القرار‭ ‬كان‭ ‬صعباً‭ ‬ومؤلماً‭ ‬لكنه‭ ‬ضروري»‭. ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬أصبح‭ ‬«معادياً‭ ‬للسامية‭ ‬بمؤسساته»،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أنها‭ ‬باتت‭ ‬«تخجل‭ ‬ومحرَجة»‭ ‬من‭ ‬تمثيلها‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭.‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تترك‭ ‬خلفها‭ ‬ثقافةً‭ ‬من‭ ‬«التعصب‭ ‬والتخويف»‭.‬

وأكد‭ ‬النواب‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬يتخلوا‭ ‬عن‭ ‬مقاعدهم‭ ‬النيابية‭ ‬لخوض‭ ‬انتخابات‭ ‬فرعية‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيصرف‭ ‬الانتباه‭ ‬عن‭ ‬بريكست‭.‬

ويدخل‭ ‬بريكست‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬لكنّ‭ ‬شروط‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لم‭ ‬تحدّد‭ ‬بعد‭.‬

وأعلن‭ ‬نائب‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬مايك‭ ‬غيبس‭ ‬أنه‭ ‬«غاضب‭ ‬لأن‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬متواطئة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬بريكست»،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬زميله‭ ‬ليزلي‭ ‬إنه‭ ‬يترك‭ ‬الحزب‭ ‬«بسبب‭ ‬خيانته‭ ‬لأوروبا»‭.‬

–‭ ‬قرار‭ ‬مؤلم‭ ‬–

واختار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬إيرلندا،‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬لكن‭ ‬غالبية‭ ‬نوابه‭ ‬وأعضائه‭ ‬أيدوا‭ ‬البقاء‭ ‬فيه‭.‬

وتعرّض‭ ‬كوربن‭ ‬للانتقاد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموالين‭ ‬لأوروبا‭ ‬لإخفاقه‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬نحو‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭. ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬طلب‭ ‬كوربن‭ ‬من‭ ‬ماي‭ ‬أن‭ ‬تفاوض‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬جمركي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتسهيل‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭.‬

وقال‭ ‬كوربن‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬نوابه‭ ‬«خيب‭ ‬أمله»‭.‬

ورأى‭ ‬«الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬هو‭ ‬وقت‭ ‬تقريب‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬بعضهم‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لنا‭ ‬جميعاً»،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬

وسيشكّل‭ ‬النواب‭ ‬المنشقّون‭ ‬سادس‭ ‬أكبر‭ ‬كتلة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثمان‭ ‬تتقاسم‭ ‬مقاعد‭ ‬مجلس‭ ‬العموم،‭ ‬لكن‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تتحوّل‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭.‬

وسيعقد‭ ‬النواب‭ ‬المنشقّون‭ ‬اجتماعا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬لتوزيع‭ ‬المهام‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬القيم‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬غيبس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬كان‭ ‬مؤلما،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬طفح‭ ‬به‭ ‬الكيل‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬النضال‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الحزب‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الذي‭ ‬«جمعته‭ ‬به‭ ‬علاقة‭ ‬هي‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬بعد‭ ‬علاقته‭ ‬بأمه»‭.‬

وتابع‭ ‬غيبس‭ ‬«جميعنا‭ ‬ملتزم‭ ‬بخوض‭ ‬حملة‭ ‬والدفع‭ ‬باتّجاه‭ ‬تصويت‭ ‬شعبي»‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان،‭ ‬مضيفا‭ ‬«نحن‭ ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬بريكست‭ ‬سيكون‭ ‬كارثة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية»‭.‬

وختم‭ ‬قائلا‭ ‬«نحن‭ ‬نتوقّع‭ ‬أن‭ ‬ينضمّ‭ ‬نواب‭ ‬آخرون‭ ‬إلينا‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك»‭.‬