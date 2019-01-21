سابقة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬العربية‭.. ‬دبلجة‭ ‬فيلم‭ ‬مصري‭ ‬الى‭ ‬الهندية

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما العربية، سيحظى الهنود بفرصة لمتابعة الفيلم المصري “122” بلغتهم، وفق ما أعلن منتج الفيلم سيف عريبي.

وذكر عريبي في منشور على صفحته في موقع فيسبوك: “في خطوة وإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، فيلم 122 تمت دبلجته إلى اللغة الهندية”. ونشر المنتج الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم باللغة الهندية، معربا عن سعادته بهذه الخطوة.

وأوضح عريبي أن عرض الفيلم بدأ في باكستان يوم 18 يناير، على أن يتم عرضه في دول أخرى خلال “الأيام اللاحقة”. وينتمي الفيلم المصري إلى فئة أفلام الرعب، وهو من بطولة طارق لطفي، وأحمد داوود، وأمينة خليل، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي، ومن إخراج ياسر الياسري. وتدور أحداث الفيلم حول شاب من الطبقة الوسطى يحب فتاة من الصم والبكم، وتقودهما ظروف الحياة إلى عمل مشبوه، قبل أن يتعرضا لحادث سير يستدعي نقلهما إلى المستشفى، ليعيشا هناك كابوسا مرعبا.